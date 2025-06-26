Жена Натана об измене рэпера : «Я видела все, что там происходило, и это было больно»

26 июня 2025, 12:17

Жена Натана призналась, что страдала после измены рэпера

Рэпер Натан (Фото: Телеграм/natanonline)

Жена Натана раскрыла подробности их семейного кризиса после измены рэпера. Она призналась, что пыталась сохранить отношения, когда уличила супруга в неверности.





По ее словам, из-за постоянных ссор и чувства предательства она решила расстаться. Исполнитель не хотел заканчивать отношения, но не смог ничего изменить.



«После первой измены я пыталась жить как ни в чем не бывало, но внутри меня все кричало. Я чувствовала боль, разочарование, все это накапливалось», — рассказала Анастасия Швецова.

«Я видела все, что происходило там, и это было больно. <…> Знаете, что я тогда поняла? Что разрушение отношений — ответственность двоих. Но измена — это выбор одного», — заключила женщина.