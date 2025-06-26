Жена Натана об измене рэпера : «Я видела все, что там происходило, и это было больно»
Жена Натана призналась, что страдала после измены рэпера
Жена Натана раскрыла подробности их семейного кризиса после измены рэпера. Она призналась, что пыталась сохранить отношения, когда уличила супруга в неверности.
По ее словам, из-за постоянных ссор и чувства предательства она решила расстаться. Исполнитель не хотел заканчивать отношения, но не смог ничего изменить.
«После первой измены я пыталась жить как ни в чем не бывало, но внутри меня все кричало. Я чувствовала боль, разочарование, все это накапливалось», — рассказала Анастасия Швецова.После его накрыла волна критики. Во время участия в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ артист флиртовал с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек. Тогда поклонники не знали, что супруги больше не вместе, и упрекали рэпера в ветрености и любвеобильности. Несмотря на разрыв, он продолжал общение с женой во время съемок.
«Я видела все, что происходило там, и это было больно. <…> Знаете, что я тогда поняла? Что разрушение отношений — ответственность двоих. Но измена — это выбор одного», — заключила женщина.Пара познакомилась в соцсетях еще до популярности рэпера. В 2012-м влюбленные сыграли свадьбу, а позже в их браке появились двое сыновей.