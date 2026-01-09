09 января 2026, 14:17

Григорий Ляхов / OG Buda (фото: Telegram @budaog)

OG Buda хорошо известен всем любителям рэпа. Его треки набирают миллионы прослушиваний на стримингах, а концерты собирают многотысячные толпы. За этим псевдонимом скрывается Григорий Ляхов – уроженец Тюмени, который провёл детство в Венгрии из-за криминального прошлого своего отца. Жизнь артиста полна скандалов, личных трагедий и творчества. Как он живёт сейчас и как строился его путь, читайте в материале «Радио 1».





Детство, семья и криминальное прошлое отца

«Переодеваясь в почтальона, он раздавал добытые нечестным трудом деньги бабушкам как надбавку к пенсии».

«Папа выследил маму, затолкал в машину, отвез в ресторан, и там они влюбились. Тогда это казалось нормой. Сегодня дико».

Жизнь в Будапеште и школьные годы OG Buda

Бармен, разъезды и возвращение в Россию

Первые шаги в музыке и формирование стиля

Переезд в Москву и старт карьеры OG Buda

Прорыв, альбомы и коллаборации

Успех, награды и признание OG Buda

Скандалы, конфликты и запреты

Конфликты с артистами и публичные ссоры

Личная жизнь и расставания OG Buda

Здоровье, планы и настоящее время