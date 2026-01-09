Отец с криминальным прошлым, детство в Европе и конфликт с Мизулиной: как сейчас живёт рэпер OG Buda и что с его здоровьем?
OG Buda хорошо известен всем любителям рэпа. Его треки набирают миллионы прослушиваний на стримингах, а концерты собирают многотысячные толпы. За этим псевдонимом скрывается Григорий Ляхов – уроженец Тюмени, который провёл детство в Венгрии из-за криминального прошлого своего отца. Жизнь артиста полна скандалов, личных трагедий и творчества. Как он живёт сейчас и как строился его путь, читайте в материале «Радио 1».
Детство, семья и криминальное прошлое отца
Григорий Ляхов (настоящее имя артиста) родился 10 января 1994 года в Тюмени. У него есть старшая сестра Юлия, которая позже посвятила себя медицине и стала акушером-гинекологом.
Когда Грише было около полутора лет, его мать срочно уехала с детьми в Будапешт. Причина отъезда в разных источниках формулируется схожим образом: семье могли навредить враги отца. Сам OG Buda рассказывал, что его отец Алексей Ляхов был участником тюменской ОПГ «Десятка», действовавшей в 1990–1995 годах.
По словам рэпера, его отец был не просто бандитом, а «настоящим Робин Гудом»:
«Переодеваясь в почтальона, он раздавал добытые нечестным трудом деньги бабушкам как надбавку к пенсии».
OG Buda подчеркивал, что не романтизирует криминал, но своим отцом гордится. При этом он признавал, что почти все участники группировки погибли трагически. Отца музыканта убили в 1995 году конкуренты.
Отдельно Григорий рассказывал и о знакомстве родителей:
«Папа выследил маму, затолкал в машину, отвез в ресторан, и там они влюбились. Тогда это казалось нормой. Сегодня дико».
Жизнь в Будапеште и школьные годы OG Buda
Детство и юность OG Buda прошли в Будапеште. Он учился в школе при российском посольстве в Венгрии, где познакомился с Фёдором Инсаровым — будущим Feduk – отец которого преподавал физкультуру.
Григорий не был примерным учеником: отличался задиристым нравом, плохо учился и, по разным версиям, был либо отчислен за конфликт с учителем технологии, либо после того, как ударил преподавателя. После этого он доучивался уже в обычной венгерской школе.
Летом он регулярно летал в Тюмень через Москву, несмотря на то что основную часть детства провёл в Венгрии.
Бармен, разъезды и возвращение в Россию
После школы Григорий работал барменом в одном из заведений Будапешта. Позже семья продала дом в Венгрии и вернулась в Россию, обосновавшись в Тюмени.
Решение окончательно вернуться на родину совпало с личной историей: OG Buda признавался, что сделал это ради девушки по имени Лера, с которой состоял в отношениях четыре года.
Первые шаги в музыке и формирование стиля
Музыка увлекла Григория с раннего детства. Первый рэп он написал в восемь или девять лет вместе с другом — это был «реальный альбом» из 8–9 треков. В юности он вдохновлялся 50 Cent, Эминемом, «Кастой», «Рыночными отношениями» и «Черной экономикой».
В 16 лет у него произошёл новый виток интереса к рэпу после знакомства с андерграунд-сценой и Lil Melon. Впоследствии именно в честь этого исполнителя было названо тюменское объединение Melon Music. Оно возникло в 2017 году, после трагической смерти Lil Melon, выпавшего из окна квартиры.
Позже OG Buda стал участником RNDM Crew, куда также входили MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK.
Переезд в Москву и старт карьеры OG Buda
После расставания с девушкой в 2017 году Григорий переехал в Москву. Некоторое время он жил где придётся: у Федука, у его родителей, у знакомых и в хостелах. Параллельно полтора-два года работал барменом в сигарном доме на Пушкинской.
Ключевой толчок карьере дал Feduk — он взял OG Buda на разогрев своего концерта в клубе Rolling Stones, а затем и в тур.
В апреле 2017 года вышел дебютный трек «1000 Freestyle», записанный совместно с MATX. Тогда же закрепился псевдоним OG Buda, где OG — Original Gangsta, а Buda — отсылка к Будапешту, городу его детства.
Прорыв, альбомы и коллаборации
В 2018 году трек Tourlife (трибьют Moonlight XXXTentacion) принёс рэперу новую волну популярности. Знакомство с Платиной переросло в сотрудничество — они выпустили мини-альбом «Сладких снов» и клип «Это не любовь», снятый на даче Magnum Opus на Рублёвке.
В 2019 году вышел дебютный сольный альбом «ОПГ Сити», оформленный в стилистике криминальных 90-х. В записи участвовали MAYOT, Feduk, Polyana, OBLADAET, LIL KRYSTALL, Платина, White Punk, Yanix и Big Baby Tape.
Альбом «Скучаю, но работаю», выпущенный в 2023 году, получился особенно личным. В одной версии на обложке изображена мать артиста, в другой — бабушка. Сам OG Buda отмечал, что мама — строгий человек, который многое пережил из-за его поведения в детстве.
Успех, награды и признание OG Buda
В 2021 году OG Buda победил в номинации «Прорыв года» сервиса «VK Музыка». К тому времени он уже считался важной фигурой на российской рэп-сцене.
В 2022 году стал победителем рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».
Скандалы, конфликты и запреты
Тексты OG Buda регулярно становились предметом внимания общественных организаций. В 2021 году после обращения главы Лиги безопасного интернета музыканта Екатерины Мизулиной рэпера обвинили в пропаганде запрещённых веществ. Композиции «Бандит», «Печеньки», а позже «Грусть» подверглись проверкам — последний трек был полностью переписан.
В 2023 году критику в адрес рэпера выдвинул «Союз отцов» Новосибирской области.
В 2024 году Измайловский суд Москвы запретил треки «Дает» и «На кассе», усмотрев в них «реабилитацию нацизма», а в песне «Скам» — пропаганду наркотиков. Позже была запрещена композиция «Ганьг аутро», а самого артиста оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Конфликты с артистами и публичные ссоры
Отдельное внимание привлекли конфликты с OBLADAET. Музыканты долго обменивались оскорблениями в соцсетях, а в июле 2024 года в Санкт-Петербурге произошла уличная стычка. По словам OBLADAET, он ударил OG Buda по лицу, однако охранник быстро остановил конфликт.
Резонанс вызвал и трек «Чемпионы», где OG Buda нелестно высказался о лишнем весе Миа Бойки. Певица ответила, что «не понимает такого отношения» и «не разрешала себя оскорблять».
Личная жизнь и расставания OG Buda
Первой серьёзной любовью OG Buda была девушка по имени Лера. Ради неё он вернулся в Тюмень, но спустя четыре года пара рассталась, а рэпер тяжело переживал разрыв.
Позже он начал отношения с Кристиной Тынянской, создательницей бренда одежды. Их роман сопровождался расставаниями и обвинениями в изменах. Несмотря на это, пару неоднократно видели вместе, они публиковали совместные фото, а Григорий подарил Кристине Porsche Macan бирюзового цвета, стоимость которого СМИ оценивали в 5,5 млн рублей. Фото сопровождалось подписью Love You Forever.
В декабре 2024 года Кристина сообщила о расставании после пяти лет отношений.
Здоровье, планы и настоящее время
OG Buda открыто говорит о проблемах со здоровьем — он страдает панкреатитом и периодически переживает тяжёлые приступы. Из-за одного из них был отменён концерт в Минске.
В интервью «Вписке» рэпер показал места детства в Будапеште, рассказал о покупке дома, квартиры для мамы, конфликтах с коллегами и доходах. Он также намекнул на запуск бизнеса, связанного с кофе, и заявил, что планирует выпустить ещё 2–3 альбома до конца 2025 года.
10 января 2025 года, в свой день рождения, OG Buda выпустил альбом SZN, который, по его словам, наполнен эмоциями, экспериментами и разговорами о личном.