Ворвался в мировые чарты, судился с организаторами концертов и проходил проверку на наркотики: все тайны Big Baby Tape. Как сейчас живёт рэпер?
Имя Big Baby Tape за несколько лет превратилось из никнейма интернет-андеграунда в один из самых узнаваемых брендов современной русскоязычной рэп-сцены. Музыкант ворвался в индустрию в момент, когда хип-хоп искал новое дыхание, и сумел не просто поймать тренд, а задать собственные правила игры. Его путь — это история упорства, экспериментов и полной веры в выбранное направление. Подробнее о биографии и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Егора Ракитина
Настоящее имя артиста — Егор Ракитин. Он родился 5 января 2000 года в Москве, в районе Зябликово. В детстве и подростковом возрасте жил с бабушкой, а отношения с отцом складывались непросто — родитель не верил в музыкальное будущее сына. В итоге в старших классах Егор ушёл из дома, что стало поворотным моментом в его жизни.
Высшее образование он сознательно отвергал: Ракитин не верил в эффективность российской вузовской системы и не хотел тратить годы на теорию. Попытка поступить в колледж с военной кафедрой тоже не увенчалась успехом — учебу он бросил, окончательно сосредоточившись на музыке.
С рэпом Егор познакомился очень рано. Уже в четыре года он слушал 50 Cent, позже — Eminem и Gucci Mane. Именно тогда он впервые заявил, что хочет стать рэпером. В 11 лет начал осваивать FL Studio, сначала с переменным успехом, но возвращение к музыке оказалось неизбежным: влияние окружения и знакомство с битмейкерами снова втянули его в процесс.
От DJ Tape к Big Baby Tape
Первые шаги в индустрии Ракитин делал как продюсер под псевдонимом DJ Tape. Он писал биты и даже планировал выпустить альбом, но проект так и не увидел свет. Следующим этапом стало альтер эго Tape LaFlare, под которым он попробовал себя уже как исполнитель.
Проект Big Baby Tape изначально задумывался скорее как эксперимент и ирония. Треки создавались «по приколу», с ориентацией на западный андеграунд — KirbLaGoop, Goth Money Records, CHXPO. Постепенно эксперимент перерос в полноценный стиль.
Образ артиста формировался так же интуитивно: очки, вдохновлённые Gucci Mane, англоязычные фразы, тяжёлые биты и агрессивная подача. Английский язык Егор выучил самостоятельно — через игры, музыку и тексты.
Прорыв и первые альбомы
Переломным моментом стал 2017 год, когда Big Baby Tape выпустил первый сольный релиз. Он начал регулярно выкладывать синглы, быстро нарабатывая аудиторию. Настоящее внимание индустрии привлёк Feduk, который не только публично похвалил музыку Егора, но и позже записал с ним трек Hustle Tales.
В 2018 году вышли сразу два альбома — Hoodrich Tales и Dragonborn. Именно последний стал настоящим прорывом. Хиты Gimme The Loot, Hokage и Wasabi вывели Big Baby Tape в топы российских и международных чартов. Трек Gimme The Loot возглавил рейтинги Genius, обойдя мировых поп-звёзд, что сделало рэпера сенсацией.
Критики называли его «принцем трэпа», отмечая, что в его музыке смысл уступает место атмосфере — слушатель сам конструирует сюжет, погружаясь в агрессивное и мрачное звуковое пространство.
Коллаборации и рост популярности
Big Baby Tape быстро стал желанным партнёром для других артистов. Он записывал треки с Boulevard Depo, OG Buda, Pharaoh, Хаски, Kizaru, Jeembo, а позже — с Morgenshtern* и Молодым Платоном.
В конце 2018 года рэпер появился на альтернативном «Голубом огоньке» Ивана Урганта, а затем отправился в тур по России, собрав залы в 16 городах.
В 2019 году Forbes включил Егора Ракитина в список 30 самых перспективных молодых россиян в категории «Музыка и кино».
Bandana, рекорды и мировые чарты
Кульминацией карьеры стал совместный альбом с Kizaru — Bandana I, записанный в Испании. Релиз установил рекорды по прослушиваниям во «ВКонтакте», попал в чарты 15 стран и получил бриллиантовую сертификацию.
В последующие годы Big Baby Tape продолжал выпускать громкие релизы, включая альбом VARSKVA и совместный проект PEEKABOO с Aarne. Его музыка оставалась в центре внимания, несмотря на паузы, отменённые концерты и юридические сложности.
Конфликты, суды и давление
Карьера артиста сопровождалась и скандалами. Его неоднократно проверяли на пропаганду запрещённых веществ, штрафовали, а в 2023–2024 годах он оказался вовлечён в судебные разбирательства с концертными организаторами. Часть концертов была отменена, против рэпера возбуждались административные дела.
Тем не менее Big Baby Tape продолжал выпускать музыку и сохранять лояльную аудиторию.
Личная жизнь Big Baby Tape
Долгое время артист не афишировал личную жизнь. Позже стало известно, что он состоит в отношениях с Анастасией Анисимовой. Пара познакомилась в соцсетях, а весной 2025 года Егор сделал ей предложение. Свадьба состоялась в августе того же года.
Big Baby Tape сегодня
Сегодня Big Baby Tape — один из самых влиятельных рэп-артистов своего поколения. Он прошёл путь от подростка с FL Studio до музыканта, собирающего миллионы прослушиваний и формирующего звучание целой эпохи. На 2026 год артист анонсировал масштабный тур по России с планами собрать стадионы в Москве и Санкт-Петербурге.