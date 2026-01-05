Счета в иностранных банках и жёсткие наказания матери: как Александр Плющенко с пелёнок живёт под прицелом камер и о чём на самом деле мечтает?
Быть сыном олимпийского чемпиона и одного из самых влиятельных продюсеров страны — значит жить под прицелом камер с первых дней. Александр Плющенко, которого вся страна знает как Гнома Гномыча, никогда не был «обычным ребёнком». Его биография с самого начала складывалась как публичный проект — со сценой, спортом, контрактами, победами, хейтом и постоянным обсуждением: а хочет ли он всего этого сам? Как складывается путь юного спортсмена, сколько он зарабатывает и о чём мечтает – в материале «Радио 1».
Семья, имя и прозвище Гном Гномыч
Александр Евгеньевич Плющенко родился 6 января 2013 года в семье фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Их союз к тому моменту уже был хорошо известен публике: познакомились они в 2007 году, а спустя два года поженились.
Для обоих этот брак стал вторым. У Яны есть двое сыновей — Николай и Андрей — от брака с Виктором Батуриным, у Евгения — сын Егор от Марии Ермак. Таким образом, Саша с рождения оказался младшим в большой и непростой семье.
О его появлении на свет Рудковская сразу сообщила в соцсетях:
«Я счастлива, родился наш долгожданный Гном Гномыч! Мы его с Женей так прозвали. Он очень похож на папу».
Прозвище появилось не ради эпатажа: мальчик родился маленьким — весом 2 кг 800 г, и домашнее имя быстро подхватили поклонники пары. А вот имя Александр выбрал отец — осознанно ассоциируя его с победителями и полководцами.
Детство под софитами и младший брат «Директор»
В четыре месяца Сашу крестили в храме Ильи Пророка в Москве. Среди гостей были Дима Билан, Валерия и Иосиф Пригожин, Лера Кудрявцева, Николай Басков. После обряда состоялся праздник в «гномском» стиле — символ будущей публичной жизни мальчика.
Родители почти сразу начали формировать его насыщенный график: педагоги, спорт, съёмки. Первые фото регулярно появлялись в соцсетях Яны и Евгения, а позже у Саши появилась собственная страница, которую вёл не он сам.
В 2020 году в семье родился младший брат Арсений, которого прозвали «Директором» — по аналогии с Гномом Гномычем. Этот образ «семейного бренда» окончательно закрепился.
Фигурное катание: от намёка до серьёзных стартов
Сразу после рождения Саше подарили самые маленькие в мире коньки — подарок от Федерации фигурного катания. Сам Евгений Плющенко долго сомневался, стоит ли делать из сына спортсмена, но в итоге начал готовить его к льду.
Уже в три года Саша вышел на лед в шоу «Снежный король — 2» и «Щелкунчик». С 2017 года он начал серьёзно тренироваться в академии отца «Ангелы Плющенко».
Первые выступления — танец «Калинка-малинка» с Евой Буруновой, номер в стиле Майкла Джексона на открытии петербургской академии — сделали его звездой шоу-программ. А на Кубке Евгения Плющенко пятилетний фигурист занял первое место.
Это вызвало волну критики: зрители писали, что победы — результат фамилии. Евгений Плющенко настаивал, что сын действительно выступил лучше соперников.
Падения, победы и мнение Тарасовой
В ледовом шоу «Лебединое озеро» Саша исполнял роль Принца. В начале номера он упал, но поднялся и докатал программу до конца — момент, который активно обсуждали в СМИ.
В 2021 году он стал чемпионом турнира «Февральские узоры». Татьяна Тарасова тогда заметила, что мальчик катается достойно, но «говорить о выдающемся даровании пока рано».
Несмотря на травмы, плотный график и критику, Саша продолжал тренироваться, выступать в шоу «Союз чемпионов», гастролировать и осваивать сложные элементы.
Кино, шоу и первые миллионы Александра Плющенко
Помимо спорта, Александр активно развивался в медиа. Он снялся в сериале «Евгенич», участвовал в юбилейном шоу отца «35 лет на льду», а в 2023 году получил главную роль в семейной версии «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров», где его партнёршей стала Алиса Юнусова — дочь Тимати.
Яна Рудковская открыто рассказывала, что её сын зарабатывает около 12 млн рублей в год на рекламе, а средства хранятся на счёте, недоступном до его совершеннолетия.
Модельная карьера и пародии
Первый рекламный контракт Саша получил в полтора года. К трём годам он уже снимался для Elle, L’Officiel и американского Magnificent Magazine, став первым русским ребёнком на обложке издания.
Логотипы брендов на его костюмах стали поводом для пародий, в том числе от Ильи Соболева. Сам Саша отреагировал спокойно, попросив «уступить дорогу молодому поколению».
Скандалы и жёсткие обсуждения
Самые громкие споры разгорелись вокруг методов воспитания. Многие пользователи соцсетей, поклонники семьи и звёздные коллеги обвиняют Рудковскую и Плющенко в эксплуатации сына. Усугубило ситуацию заявление продюсера в одном из интервью:
«Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, нужно, чтобы у детей был какой-то запрет. Поэтому Саша знает, что есть ремень, есть тёмная комната…».
Эти слова вызвали резонанс. Дополнительный скандал вспыхнул после публикаций о якобы проблемах со здоровьем мальчика. Родители подали в суд, были проведены экспертизы, не выявившие отклонений, а дело дошло до обвинений в клевете.
Ситуацию подогревали и высказывания публичных людей. Сам Александр однажды эмоционально ответил на критику, что лишь усилило внимание к его персоне.
Александр Плющенко сейчас
В 2024–2025 годах Саша продолжал активно выступать: он освоил все тройные прыжки, победил на соревнованиях Московской области, стал призёром турниров федерального уровня и продолжил участие в ледовых шоу.
Были и сложные моменты: не самые высокие места, усталость, слухи о госпитализации, которые он позже опроверг.
При этом Александр открыто говорит о своей мечте:
«В будущем мечтаю стать олимпийским чемпионом, как папа. Поэтому надо обязательно много тренироваться».