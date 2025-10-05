05 октября 2025, 14:05

Инна Чурикова (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Инна Чурикова — имя, которое навсегда вписано в историю отечественного театра и кино. Она — народная артистка СССР и лауреат престижных премий. Чурикова сумела завоевать любовь миллионов зрителей. 5 октября актрисе могло исполниться 82 года. О том, как складывалась ее судьба, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Инны Чуриковой: детство и семья Первые шаги к сцене Карьера Чуриковой в театре Лучшие фильмы с Инной Чуриковой Личная жизнь Инны Чуриковой: любовь и союз с Глебом Панфиловым Сын Инны Чуриковой — Иван Панфилов Болезнь и причина смерти Инны Чуриковой

Биография Инны Чуриковой: детство и семья

«Наверное, все, что есть хорошего у меня, от мамы. Она воспитывала меня одна, мы жили довольно скромно. Мама много работала, приходила домой поздно вечером и писала диссертацию», — рассказывала актриса.

Первые шаги к сцене

«У меня оказались крепкие нервы. Да и мама объяснила, что Бог наградил меня своеобразной внешностью, которую не каждому дано оценить, даже профессионалу, привыкшему к стереотипами», — вспоминала она.

Карьера Чуриковой в театре

Инна Чурикова (фото: кадр из фильма «Ширли-мырли»)



«Мне никогда не хотелось уйти из моего театра. Никогда! Были сложные моменты, паузы в работе были, но уйти не хотелось», — говорила Чурикова.

Лучшие фильмы с Инной Чуриковой

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979);

«Военно-полевой роман» (1983);

«Курьер» (1986);

«Ребро Адама» (1990);

«Ширли-мырли» (1995);

«Идиот» (2003).

Личная жизнь Инны Чуриковой: любовь и союз с Глебом Панфиловым

«Молодой режиссер "Ленфильма" решил, что именно я смогу сыграть главную роль санитарки Тани Теткиной в фильме "В огне брода нет". Оставалось самое трудное: убедить чопорный советский худсовет, что Чурикова способна сыграть не только Бабу-ягу и непутевых дурочек, но и лирическую героиню», — рассказывала артистка.

Инна Чурикова и Глеб Панфилов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)



Сын Инны Чуриковой — Иван Панфилов

Болезнь и причина смерти Инны Чуриковой