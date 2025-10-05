Отец ушел на фронт, а в Щукинское училище не приняли из-за внешности: как складывалась судьба звезды фильма «Ширли-мырли» Инны Чуриковой
Инна Чурикова — имя, которое навсегда вписано в историю отечественного театра и кино. Она — народная артистка СССР и лауреат престижных премий. Чурикова сумела завоевать любовь миллионов зрителей. 5 октября актрисе могло исполниться 82 года. О том, как складывалась ее судьба, расскажет «Радио 1».
Биография Инны Чуриковой: детство и семьяИнна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР, куда её родителей эвакуировали в начале Великой Отечественной войны. Её мать, Елизавета Захаровна, была доктором сельскохозяйственных наук, а отец, Михаил Кузьмич, окончил сельскохозяйственный институт и работал агрономом.
Артистические задатки Чуриковой проявились благодаря бабушке Акулине Васильевне, которая славилась в деревне как певица и часто выступала на свадьбах. Она научила внучку петь, танцевать и читать стихи.
Детство будущей актрисы было непростым. Отец ушёл на фронт, а после возвращения развелся с женой и уехал в Алма-Ату. Мать в одиночку воспитывала дочь: работала лаборантом в НИИ, подрабатывала в прачечной и одновременно писала диссертацию. Игрушек у Инны почти не было — только варежка на верёвочке и набор карандашей.
«Наверное, все, что есть хорошего у меня, от мамы. Она воспитывала меня одна, мы жили довольно скромно. Мама много работала, приходила домой поздно вечером и писала диссертацию», — рассказывала актриса.После череды переездов семья обосновалась в Москве, где мать устроилась в Ботанический сад при МГУ.
Первые шаги к сценеТяга к актёрской профессии проявилась у Чуриковой с ранних лет. Её сценический дебют состоялся в летнем лагере, где она сыграла небольшую роль в детской постановке. В школьные годы девочка активно участвовала в театральной самодеятельности, а в 15 лет записалась в кружок при Московском драматическом театре имени Станиславского. Там её талант заметил актёр Лев Елагин, который поддержал начинающую артистку.
После окончания школы Чурикова пыталась поступить сразу в три театральных вуза. Во МХАТе её раскритиковали за излишнее волнение, в Щукинском училище отказали из-за «нетипичной внешности».
«У меня оказались крепкие нервы. Да и мама объяснила, что Бог наградил меня своеобразной внешностью, которую не каждому дано оценить, даже профессионалу, привыкшему к стереотипами», — вспоминала она.Однако в Щепкинском театральном училище разглядели её потенциал. В 1965 году Инна Чурикова закончила обучение с красным дипломом.
Карьера Чуриковой в театреПосле выпуска Чурикова могла уехать работать в театр на Камчатке, но благодаря стараниям матери осталась в Москве. Первым серьёзным местом работы стал Театр юного зрителя, где она исполняла в основном комедийные роли — животных, Бабу-ягу и других сказочных персонажей.
В 1975 году Инна Чурикова пришла в театр «Ленком». Именно здесь она обрела статус ведущей актрисы и примы. Спектакль «Тиль» стал для неё прорывным. На сцене «Ленкома» Чурикова воплотила десятки ярких образов: Офелию в «Гамлете», Аркадину в «Чайке», Алиенору в «Аквитанской львице», Елизавету II в «Аудиенции» и многих других.
«Мне никогда не хотелось уйти из моего театра. Никогда! Были сложные моменты, паузы в работе были, но уйти не хотелось», — говорила Чурикова.Актриса служила в «Ленкоме» почти полвека.
Лучшие фильмы с Инной ЧуриковойКарьера в кино началась у актрисы ещё в студенчестве. Её первой работой стала роль Райки в фильме «Тучи над Борском». Но настоящий успех пришёл после съёмок в сказке «Морозко» (1964), где она сыграла Марфушку.
Прорывом стала встреча с режиссёром Глебом Панфиловым. Их совместный фильм «В огне брода нет» (1967) открыл Чуриковой дорогу к большим ролям. А трагикомедия «Начало» (1970), где актриса сыграла Жанну д’Арк, принесла ей всесоюзную славу.
Фильмография Инны Чуриковой насчитывает более 60 картин. Среди наиболее значимых ролей:
- «Тот самый Мюнхгаузен» (1979);
- «Военно-полевой роман» (1983);
- «Курьер» (1986);
- «Ребро Адама» (1990);
- «Ширли-мырли» (1995);
- «Идиот» (2003).
Личная жизнь Инны Чуриковой: любовь и союз с Глебом ПанфиловымЛичная жизнь актрисы не была омрачена скандалами. Её единственным супругом стал режиссёр Глеб Панфилов. Они познакомились в середине 1960-х: Панфилов искал актрису на главную роль в свой дебютный фильм «В огне брода нет».
«Молодой режиссер "Ленфильма" решил, что именно я смогу сыграть главную роль санитарки Тани Теткиной в фильме "В огне брода нет". Оставалось самое трудное: убедить чопорный советский худсовет, что Чурикова способна сыграть не только Бабу-ягу и непутевых дурочек, но и лирическую героиню», — рассказывала артистка.Их брак продлился более 50 лет. Чурикова называла эти отношения «любовью с первого взгляда» и признавалась, что не представляет жизнь без мужа. В 1978 году у пары родился сын Иван.
Сын Инны Чуриковой — Иван ПанфиловС детства Иван появлялся на съёмках, но родители не хотели, чтобы он связывал жизнь с актёрством. Он поступил в МГИМО, занимался бизнесом и ресторанным делом. Однако позже всё же решил вернуться в кинематограф: снялся в фильме отца «Без вины виноватые» (2008) и получил образование в Лондонской академии театрального искусства. Сейчас он работает в семейной киностудии.
Болезнь и причина смерти Инны ЧуриковойС середины 2010-х годов здоровье Чуриковой стало ухудшаться. В 2016 году она получила несколько переломов из-за падений. В 2022 году актриса оказалась в реанимации после очередного инцидента.
14 января 2023 года Инна Михайловна Чурикова скончалась в Боткинской больнице от сердечного приступа. Ей было 79 лет. Прощание прошло в храме Христа Спасителя, а похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Рядом с ней впоследствии был похоронен и Глеб Панфилов, который умер спустя семь месяцев после супруги.