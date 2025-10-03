Достижения.рф

Блогер Юрий Хованский продал знаменитую мем-квартиру в Петербурге

Юрий Хованский (фото: Instagram* @yurykhovansky)

Блогер Юрий Хованский продал свою мем-квартиру в Выборгском районе Санкт-Петербурга почти на 15 миллионов рублей дешевле первоначальной цены. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Трёхкомнатную квартиру, выставленную на продажу ещё в 2021 году за 45 миллионов рублей, несколько лет никто не покупал. За это время блогер неоднократно снижал цену и пытался привлечь покупателей фотографиями с джакузи и собственной студией звукозаписи, но безуспешно.

В итоге в сентябре 2025 года квартиру продали по ипотеке за 30 миллионов рублей.

В 2021 году канал публиковал фотографии этой квартиры, из которой Хованский снимал свои ролики. За кадром всё выглядит ужасающе: знаменитая зелёная комната завалена бутылками, окурками и прочим мусором. Сигареты же блогер тушил прямо о рабочий стол и так и бросал их там.

Анастасия Чинкова

