Блогер Юрий Хованский продал знаменитую мем-квартиру в Петербурге

03 октября 2025, 16:03

Юрий Хованский (фото: Instagram* @yurykhovansky)

Блогер Юрий Хованский продал свою мем-квартиру в Выборгском районе Санкт-Петербурга почти на 15 миллионов рублей дешевле первоначальной цены. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».