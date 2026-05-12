«Завидует брату из-за светлой кожи»: как сына Зары травили в элитной школе за восточную внешность, а мать молилась о детях 2 года
Стать певицей было мечтой Зары с детства: девушка участвовала в конкурсах, дважды прошла жёсткий отбор «Фабрики звёзд» и в итоге покорила миллионы сердец. Артистка удерживает интерес публики уже 20 лет, считая это заслугой верных зрителей. Даже в самые трудные времена, переживая один развод за другим, спасалась она только работой. Сегодня восточная красавица свободна, но одинокой себя не чувствует — рядом всегда двое сыновей. Какие испытания выпали на долю актрисы в личной жизни и почему её браки распадались один за другим, расскажет «Радио 1».
Почему Пугачёва не взяла её на «Фабрику»Зара называет себя кудрянкой с русской душой — и это не просто красивый образ. Родившись в Петербурге и проведя детство в Армении, звезда органично соединила в себе восточную внешность, гордый нрав предков и искреннюю любовь к русской культуре, которую впитала буквально с молоком матери. Родители научили дочь доброте и человечности. В их семье, кроме самой Зары и брата Романа, воспитывалась ещё и двоюродная сестра, которую взяли в дом после разрушительного землетрясения в Армении, унёсшего тысячи судеб. В финансовом плане семья жила довольно скромно, зато дружно и весело. Их хлебосольный дом всегда был открыт для гостей, и специально для них устраивали импровизированные концерты. Маленькая Зара, стоя на табуретке, была в центре внимания, исполняя хиты Аллы Пугачёвой и Софии Ротару; девочка вызывала восхищение своим чистым исполнением. Гимназию будущая знаменитость окончила с серебряной медалью, а музыкальную школу по классу фортепиано — с отличием. В 12 лет судьба свела её с Олегом Квашой — автором легендарного «Зеленоглазого такси». Музыкант разглядел в юной артистке искру таланта и предложил свои песни. Скоро голос Зарифы уже звучал в радиоэфире, а одна из композиций привела на сцену «Утренней звезды». С того момента награды вокальных конкурсов посыпались одна за другой. Позже подающая надежды исполнительница поступила в РГИСИ и уже в студенческие годы играла на сцене Учебного театра на Моховой в серьёзных постановках, включая спектакль «Идиот» по Достоевскому. А потом была «Фабрика звёзд – 6», которая сделала Зару известной на всю страну. Она дошла до финала и заняла третье место. Любопытно, что певица могла оказаться на проекте ещё раньше — в пятом сезоне, но Алла Пугачёва, в то время занимавшая должность художественного руководителя «Фабрики», не разглядела в ней потенциала.
Совсем иначе отнёсся к Заре Виктор Дробыш, возглавивший следующий сезон: композитор сам разыскал певицу и пригласил на кастинг. Через пять лет Зара попробовала силы в звёздном сезоне «Фабрика звёзд. Возвращение», однако в число призёров не попала. За 20 лет с начала своей музыкальной карьеры яркая брюнетка не утратила популярности, хотя многое изменилось: повзрослела, дважды была замужем, но оба брака распались.
Семейная драма певицыДо 19 лет Зара, воспитанная в строгости, о парнях даже не думала. Скромная и застенчивая, она не догадывалась о своей красоте, а комплименты считала обычной вежливостью. Всё перевернула случайная встреча в общей компании с Сергеем — сыном Валентины Матвиенко. Вспыхнувшая искра оказалась взаимной: мужчина тут же стал за кудрянкой ухаживать. Тогда им обоим казалось, что впереди — только долгая и счастливая жизнь вдвоём. Сергей ухаживал невероятно красиво: устраивал романтические сюрпризы, окружал вниманием и заботой. Однажды после очень важного для Зары выступления он встретил её с коробочкой в руках — а внутри оказалось кольцо. На предложение стать женой певица согласилась без колебаний, ведь была абсолютно уверена: она встретила свою настоящую любовь.
Ради возлюбленного Зара даже приняла православие. Свадьба получилась поистине роскошной: в ней изящно переплелись европейская элегантность и восточное очарование. Невеста в платье от Валентина Юдашкина была прекрасна и светилась от счастья. Меньше чем через год супруги расстались навсегда. По признанию Зары, они с Сергеем оказались слишком разными, а муж вдобавок настаивал, чтобы жена бросила сцену и занялась семьёй. После развода исполнительница хитов ушла в глубокую депрессию, сильно похудела — врачам пришлось ставить витаминные капельницы. Тогда артистка думала, что сердце больше никогда не оттает, но судьба вскоре подарила новую встречу.
Предложение, от которого нельзя было отказатьсяК счастью, рядом с певицей всегда были близкие люди, которые во всём поддерживали. Заключённые ранее контракты не позволяли ей надолго выпасть из жизни. Шаг за шагом Зара возвращалась в норму, снова стала появляться в компании друзей. И однажды на дне рождения одного из приятелей она познакомилась с Сергеем Ивановым — чиновником из мэрии Москвы, занимавшим пост начальника Управления фармации Департамента здравоохранения. Мужчина влюбился в очаровательную восточную красавицу мгновенно и уже на следующее утро пригласил на свидание. На момент знакомства поклонник был ещё женат, однако брак уже давно был на грани распада.
Зара не была причиной расставания, встреча с ней лишь немного ускорила развод. А потом любимица публики прошла кастинг на «Фабрику звёзд», и им пришлось видеться редко. Но Сергей делал всё, чтобы напоминать о себе: ходил на отчётные концерты и присылал корзины фруктов с пирогами. Сергей не раз делал Заре предложение, но, помня о своём печальном опыте семейной жизни, актриса постоянно отказывала. Когда же она наконец сказала заветное «да», мужчина даже прослезился от счастья.
«Всё бросит и пойдёт за ним»: названа настоящая причина, по которой Пугачёва хочет вернуться в Россию вслед за Назаровым
А дальше была ещё одна роскошная свадьба: пышное торжество прошло в одном из ресторанов на Рублёвке. Гостей угощали за богато накрытыми столами, невесте подарили Maserati и вороного коня. При первом знакомстве с зятем отец Зары выдвинул всего одно принципиальное условие: сцена должна остаться в жизни дочери, и никто не вправе ей это запретить. Сергей с этим полностью согласился и никогда не пытался запереть жену дома. Со стороны они казались идеальной парой, но сама звезда эстрады долго мучилась тревогой из-за того, что не могла забеременеть. Зара горячо молилась Ксении Блаженной, прося о детях.
И молитвы были услышаны: через два года после свадьбы родился Даниил, а ещё через два — Максим. Младшему сыну певицы было всего четыре года, когда она объявила о разводе. Поначалу Зара говорила, что с годами чувства к мужу охладели и они стали друг другу чужими людьми. Но позже призналась: Сергей Иванов относился к ней и детям с некоторым пренебрежением, обесценивал её успехи.
Расстались супруги мирно. Сергей оставил жене и сыновьям дом, который они вместе строили, будучи в браке, и продолжил активно участвовать в жизни мальчиков.
Что случилось со старшим сыном в Павловской гимназииПосле второго развода Заре не раз приписывали романы с разными известными личностями, но певица неизменно опровергала слухи, уверяя, что их связывают лишь деловые или дружеские отношения. Всё своё свободное время, любовь и внимание она посвящала сыновьям — Даниилу и Максиму. Мальчики росли общительными и активными, живо интересовались творчеством родительницы. Даниил увлекался футболом, собирал журналы и наклейки с любимыми игроками, а Максим был преданным фанатом Гарри Поттера и собрал собственную коллекцию — книги, мантии и всевозможные волшебные атрибуты. Родителям удалось воспитать мальчиков в любви друг к другу, и они выросли настоящими друзьями. Зара же стремилась быть для Дани и Максима не только строгой мамой, но и хорошим другом.
Дети всегда могут прийти к ней за советом, поделиться переживаниями, секретами и чувствами. Учатся мальчики в элитной Павловской гимназии. Выбирая учебное заведение, певица обращала внимание не только на уровень знаний, но и на царящую там атмосферу. Павловская гимназия показалась ей очень комфортной для наследников, однако и это не уберегло старшего сына от проблем. Несколько лет назад певица заметила, что Даниил начал задавать тревожные вопросы и признался, что завидует младшему брату из-за его более светлой кожи. Выяснилось, что в школе к нему стал цепляться одноклассник — поводом послужила ярко выраженная восточная внешность парня.
При этом сын Зары оказался далеко не первой жертвой хулигана: тот поначалу давил на детей морально, а затем стал применять силу. Родители пострадавших ребят собрались и обратились с жалобой к директору, но руководство гимназии поначалу бездействовало. Лишь после нескольких случаев рукоприкладства обидчика наконец исключили — и Даниил снова стал ходить на уроки с радостью. Зара сделала всё, чтобы в тот непростой период окружить ребёнка заботой и теплом.
Она терпеливо объясняла, что южный типаж — не повод для стеснения, а его смуглая кожа — это вовсе не недостаток, а то, ради чего многие часами лежат на солнце, мечтая о таком оттенке кожи. Ей удалось мягко и с достоинством вывести Даню из этого кризиса. Не остался в стороне и папа, который всегда принимал участие в воспитании мальчиков, — отцовская поддержка помогла сыну снова поверить в себя. Сейчас парням 16 и 14 лет, и молодые люди растут настоящими красавцами, унаследовав лучшие черты характера и колоритную красоту своих родителей.
Под маской Колибри: волшебное путешествие ЗарыВ юбилейный год творческой карьеры Зара полна энергии и новых идей. Певица готовится к новым сольным концертам, записи альбомов и съёмкам клипов. 31 октября 2026 года исполнительница выступит в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге с шоу «Для вас я буду петь». Одним из ярких событий этого года стало участие Зары в седьмом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ, где заслуженная артистка РФ выступала в образе Колибри.
Артистка признавалась, что проект стал для неё «волшебным и незабываемым путешествием»: она читала рэп на иностранном языке и пробовала себя в новых жанрах. Самым сложным оказалось скрываться от близких, особенно от детей, а также выступать перед жюри, где сидели её знакомые и коллеги. 12 апреля 2026 года Зара покинула проект в первом полуфинале, сняв маску.
«Я так плакала последние две съёмки! Поэтому, когда меня уже номинировали в полуфинале, я почему-то ушла с таким облегчением и состоянием счастья!» — призналась всеобщая любимица в интервью «URA.RU».