Возрастная жена и странное увлечение : что скрывает самый загадочный актер Юрий Чурсин и почему никогда не говорит о семье
На фоне современной медийной лихорадки, где каждый шаг звезды фиксируется в «сторис», а частные драмы перерабатываются в сценарии ток-шоу, Юрий Чурсин кажется настоящим пришельцем из иной эпохи. Он не фигурирует в скандальных сводках, не афиширует детали быта и крайне дозированно контактирует с журналистами. Пронизывающий взгляд и аристократическая бледность породили вокруг него ореол мистического персонажа — почти «хироманта» за пределами съёмочной площадки. Однако за этой отстранённой маской стоит судьба человека, для которого абсолютными ценностями остаются безмолвие, преданность и тепло дома. Кто на самом деле скрывается за загадочным образом одного из самых закрытых актёров современности и какую боль прячет от посторонних глаз, расскажет «Радио 1».
Душа, искавшая глубинуЮрий появился на свет в 1980 году в Приозёрске, в семье кадрового офицера. Кочевой быт и бесконечная череда переездов преподали будущему актёру, пожалуй, самый важный урок — способность молниеносно приспосабливаться к новым обстоятельствам, не теряя при этом внутреннего стержня. В то время как сверстники до седьмого пота гоняли во дворе мяч, Юра рос натурой созерцательной. Парня увлекала не только сцена, но и тёмные лабиринты человеческой души. Молодой человек мог часами размышлять о природе вещей, словно предчувствуя, что будущее ремесло потребует от него именно эту меру эмоциональной глубины.
Оглушительная потеряСамым страшным испытанием юности Чурсина стала потеря матери. Трагедия разразилась, когда Юрий ещё сидел за школьной партой. Это была оглушительная боль, но именно она, судя по всему, закалила характер юноши, научив трепетно ценить каждое мгновение рядом с родными. Он не сломался, с отличием окончил школу и, собрав волю в кулак, отправился покорять столицу. Щукинское училище стало для него той самой точкой отсчёта, с которой начался путь начинающего артиста в профессии. Педагоги быстро заметили исключительность Юрия: пока сокурсники упивались богемной свободой, молодой человек трудился с почти фанатичной самоотдачей. Карьерный взлёт не заставил себя ждать. Театр имени Вахтангова, а следом — личное приглашение от Олега Табакова в МХТ имени Чехова: подобные авансы раздают лишь избранным.Массовый зритель пал жертвой обаяния Чурсина после выхода сериала «Хиромант». Сергей Рябинин в исполнении актёра вышел настолько достоверным, что прохожие на улицах на полном серьёзе протягивали исполнителю роли раскрытые ладони, умоляя заглянуть в будущее и суля за это любые деньги.
Затем последовал элегантный Атос в версии Сергея Жигунова — образ, для которого выпускнику Щукинского училища не пришлось ничего изображать: достаточно было просто явить миру свою природную сдержанность и породу. Сейчас в арсенале кумира публики перевалило за сотню ролей, но сам герой экрана смотрит в будущее с голодным интересом, считая, что главный шедевр ещё не сыгран.