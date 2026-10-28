Отказ Аллы Пугачевой в кастинге «Фабрики звезд», смерть ребенка и расставания с мужчинами: как Екатерина Шпица находит силы не сдаваться?
Екатерина Шпица играла на французском языке в школьном театре, мечтала о карьере певицы и училась на юриста. В итоге она связала жизнь с кино и театром. Среди ее работ — роли в фильмах «Метро», «Поддубный» и «Экипаж». Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и первые роли Екатерины ШпицыЕкатерина Шпица родилась 29 октября 1985 года в Перми. Когда девочке исполнилось 13 лет, семья переехала туда из Инты. В Перми она поступила в школу с углубленным изучением французского языка.
На сцену будущая актриса впервые вышла в школьном франкофонном театре. Юной артистке понравилось выступать, и она продолжила занятия в театре-студии КОД. Спустя два года Екатерина перешла в старший состав театра «Новая драма», где играла главные роли и ездила на гастроли. Школу Шпица окончила с золотой медалью. После этого она поступила на юридический факультет Пермского государственного университета.
Мечта о музыке и работа до киноВ детстве Екатерина представляла себя эстрадной певицей. Она участвовала в кастинге «Фабрики звезд», но Алла Пугачева не пропустила ее дальше. Позже актриса признавалась, что благодарна за отказ: он помог ей найти свой путь в кинематографе.
В десятом классе Шпица победила в конкурсе красоты. В жюри тогда входили музыканты группы Scorpions. По условиям конкурса девушка получила право участвовать в отборе на роль в клипе коллектива, однако не смогла воспользоваться шансом из-за возраста: ей исполнилось только 16 лет.
После совершеннолетия Екатерина работала танцовщицей в пермском клубе. В 2005 году во время поездки в Москву она прошла кастинг модельных агентств. Некоторое время девушка работала моделью-танцовщицей, затем устроилась в продюсерскую компанию Юрия Чернавского. Там она занималась хореографией, пела и преподавала английский язык.
Фильмы и телепроекты Екатерины ШпицыВ фильмографии актрисы — сериал «Катя» и его продолжение, а также картины «Метро», «Ёлки 1914», «Поддубный» и «Экипаж». Она снималась в проектах «Реальные пацаны», «Полярный», «Казанова» и «Топи». Среди более поздних работ Шпицы — сериалы «Шаляпин» и «Горький 53», фильмы «Он + Она», «Папу маме заверни» и «сНежный человек». Артистка участвовала и в телевизионных шоу. В их числе — «Вышка», «Ледниковый период», «Точь-в-точь», «Танцы со звездами» и «Полный блэкаут». Екатерина давно хотела получить актерское образование. В 2022 году она поступила на заочное отделение Пермского института культуры.
Личная жизнь: муж и дети Екатерины ШпицыВ 2011 году актриса вышла замуж за каскадера Константина Адаева. У супругов родился сын Герман. Позже пара развелась, однако отец продолжил общаться с мальчиком и участвовать в его воспитании. После развода Екатерина встречалась с режиссером Марюсом Вайсбергом. К 2015 году пара рассталась. Артистка рассказывала и о трехлетних отношениях с другим мужчиной, чье имя не называла. По ее словам, после разрыва ей помогла работа с психоаналитиком.
В октябре 2018 года персональный тренер и руководитель сети фитнес-клубов Руслан Панов сделал Шпице предложение. Это произошло после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» в «Булгаковском доме», где она исполнила главную роль. Накануне 2024 года Екатерина узнала о беременности. На первом обследовании выяснилось, что у плода отсутствует сердцебиение. Летом 2025 года Шпица и Панов еще раз сыграли свадьбу. Церемонию на Бали пара провела по местным традициям. В декабре актриса сообщила, что ждет ребенка, а весной 2026 года у нее родился сын Богдан.