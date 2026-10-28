28 октября 2026, 13:18

Екатерина Шпица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Шпица играла на французском языке в школьном театре, мечтала о карьере певицы и училась на юриста. В итоге она связала жизнь с кино и театром. Среди ее работ — роли в фильмах «Метро», «Поддубный» и «Экипаж». Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые роли Екатерины Шпицы Мечта о музыке и работа до кино Фильмы и телепроекты Екатерины Шпицы Личная жизнь: муж и дети Екатерины Шпицы Екатерина Шпица сейчас

Детство и первые роли Екатерины Шпицы

Мечта о музыке и работа до кино

Екатерина Шпица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмы и телепроекты Екатерины Шпицы

Личная жизнь: муж и дети Екатерины Шпицы

Екатерина Шпица сейчас