Долина попросила юристов проверить обидные мемы с её участием

28 октября 2026, 04:50

Юристы Долиной проверят мемы с участием певицы на предмет оскорблений

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Юристы певицы Ларисы Долиной займутся мониторингом публикаций с её участием — в том числе коллажей, мемов, фотоматериалов и дипфейков. Об этом РИА Новости рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.