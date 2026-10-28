Долина попросила юристов проверить обидные мемы с её участием
Юристы певицы Ларисы Долиной займутся мониторингом публикаций с её участием — в том числе коллажей, мемов, фотоматериалов и дипфейков. Об этом РИА Новости рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.
Цель проверки — выявить случаи оскорблений, унижений или незаконного использования имени и изображения народной артистки России. При обнаружении таких материалов планируется подача судебных исков о защите чести и достоинства.
Как ранее сообщал Пудовкин агентству, уже подан иск в Басманный суд к трём компаниям, которые неправомерно используют имя и образ Долиной. Речь идёт о мебельной фабрике, интернет‑магазине и банке.
По словам продюсера, проверку всех упоминаний имени Долиной будут вести он сам и ещё четыре юриста — работа организована в круглосуточном режиме. Если в публикациях обнаружат незаконное использование данных, попытки нанести репутационный ущерб или иные нарушения, иски будут подаваться незамедлительно.
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