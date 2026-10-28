Супруга рэпера Басты показала архивное фото из 1998 года
Супруга рэпера Басты Елена Вакуленко‑Пинская опубликовала в своём блоге архивное фото 1998 года. На снимке 18‑летняя девушка позирует у фонтана: на ней мини‑юбка и облегающий лонгслив.
Известно, что Елена родилась в Москве, но школьные годы провела во Франции. Вернувшись в Россию, она поступила в Государственный институт управления. Знакомство с будущим мужем произошло в одном из московских баров, а в 2009 году пара сыграла свадьбу. Сегодня супруги растят двух дочерей — Марию и Василису.
Недавно Пинская составила стильный образ для прогулки, потратив на него внушительную сумму. В комплект вошла коричневая юбка Chanel (4,5 тысячи евро, или около 439 тысяч рублей), оранжевая футболка, сумка Chanel стоимостью 900 тысяч рублей и туфли того же бренда — за 1,1 тысячи евро (примерно 107 тысяч рублей).
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