Стало известно, сколько заработает Валерий Меладзе за выступление с женой и внуком Пугачёвой в новогоднюю ночь
Раскрыто, сколько миллионов рублей заработает Валерий Меладзе за выступление с супругой и внуком Аллы Пугачёвой в новогоднюю ночь. Об этом пишет SHOT.
Артист готовится к грандиозному выступлению в Дубае, которое состоится в престижном отеле Mandarin Oriental Jumeira с панорамным видом на знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа. Гостей ждёт изысканный ужин от французского шеф-повара, шампанское и насыщенная развлекательная программа. Музыкальное сопровождение вечера обеспечат сам Меладзе, Альбина Джанабаева и Никита Пресняков.
Концерт начнётся в 21:00, за три часа до наступления Нового года. В 22:30 на сцену выйдет Меладзе, который будет петь около часа. Затем эстафету примут Джанабаева и Пресняков.
Общая продолжительность мероприятия составит пять–шесть часов, и завершится оно в три часа ночи. Для гостей будет организовано 300 мест за 50 столиками, рассчитанными на шестерых человек каждый. Стоимость билетов варьируется от 200 до 500 тысяч рублей. На праздник приглашены не только постояльцы отеля, но и все желающие насладиться известными хитами в Дубае. Уточняется, что Меладзе может заработать около 90 миллионов рублей.
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