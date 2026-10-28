Стало известно, сколько заработает Валерий Меладзе за выступление с женой и внуком Пугачёвой в новогоднюю ночь

28 октября 2026, 09:26

Около 90 млн рублей может получить Валерий Меладзе за концерт в новогоднюю ночь

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Раскрыто, сколько миллионов рублей заработает Валерий Меладзе за выступление с супругой и внуком Аллы Пугачёвой в новогоднюю ночь. Об этом пишет SHOT.