Отказ Хмельницкой, дочь от Порошиной и навязывание интима: что отец Гоши Куценко так и не смог простить сыну даже перед смертью
Первое появление Гоши Куценко на экранах состоялось более трёх десятилетий назад. За годы творческой карьеры актёр исполнил множество запоминающихся ролей в кино и сериалах. Начинал Гоша с небольших эпизодов, а сегодня в его послужном списке насчитывается свыше 200 работ. Актёр снимался в таких картинах, как боевик «Антикиллер» и полюбившаяся зрителям комедия «Мама, не горюй», а также в остроумных «Дикарях» и мрачной «Стране Оз». Настолько же яркой и непредсказуемой оказалась и его личная жизнь. Какие тайны скрывает за кулисами своей яркой карьеры любимец публики и почему его личная жизнь оказалась ничуть не менее драматичной, чем сыгранные им роли, расскажет «Радио 1».
Испытательный срок и псевдоним на всю жизньЮрий Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье, а детство и отрочество провёл во Львове, куда переехала вся семья. Мама, Светлана Васильевна, была рентгенологом, отец, Георгий Павлович, занимал высокий пост заместителя министра радиопромышленности СССР. Когда Куценко перебирались в столицу, им была предложена роскошная квартира на Тверской, но глава семьи, человек основательный и рассудительный, предпочёл скромный, зато удобный вариант в Черемушках — рядом с МИРЭА, куда вскоре поступил сын. Техническая специальность, которую Юрий, казалось бы, выбрал твёрдо и без колебаний, внезапно потеряла для него всякий смысл и перестала вдохновлять. Спустя год будущий актёр сделал выбор, потрясший всю семью, — подал документы в Школу-студию МХАТ. На прослушивании абитуриент назвался не Юрием, а Гошей, надеясь таким образом скрыть дефект речи. Преподаватели заметили недостаток, но не отчислили, а предложили испытательный срок. С речевыми проблемами удалось справиться, а сценический псевдоним прочно прирос к молодому артисту и стал его визитной карточкой для многомиллионной аудитории.
Как любовь и Москва свели с ума будущую звездуЛюди с речевыми особенностями, как правило, редко решаются на актёрскую карьеру из-за неуверенности в себе. Однако в случае Куценко главную роль сыграли не сомнения, а страсть к театру и острое желание выбраться из унылого мира цифр. Гоша рассказывал, что в 1987 году, попав на спектакль Театра Вахтангова, влюбился в актрису Елену. Романа не случилось, но знакомство с ней открыло ему мир театральной богемы, окончательно очаровав его и подтолкнув к переменам, он оставил карьеру программиста и поступил в театральный.
«Меня свели с ума и Москва, и любовь. Влюбился в актрису Театра Вахтангова Елену и увидел, как весело и интересно живут актёры», — вспоминал будущий артист в интервью aif.ru.Пока его сокурсники усердно изучали технические специальности, Гоша Куценко пропадал по ночам на московских улицах, читал стихи и без умолку болтал с девушками из университета. Среди всех мимолётных встреч и бесконечных разговоров однажды произошло то, от чего сердце молодого Казановы забилось чаще: самым сильным чувством для него стала привязанность к студентке Школы-студии МХАТ Алёне Хмельницкой.
Рядом с начинающей актрисой он терял покой, но внешне не показывал этого и старался держаться на дружеской дистанции. По словам Хмельницкой, между ними на протяжении многих лет теплилось особое, полушутливое напряжение, которое так и не переросло ни во что большее, хотя в какой-то момент казалось, что всё возможно. На третьем курсе, репетируя этюд в гостях у знакомого студента, Куценко пожаловался на боль в спине. Алёна вызвалась помочь и сделала ему массаж. Это прикосновение — пусть и совершенно невинное — стало для него настоящим электрическим разрядом.
Мария Порошина: любовь, предательство и редкое благородствоС Алёной Хмельницкой так ничего всерьёз и не сложилось, но очень скоро судьба преподнесла юноше новую встречу. Мария Порошина, хрупкая первокурсница, покорила, по его же словам, чуть ли не всех парней в институте — но почему-то выбрала именно его. Сам актёр так до конца этого и не понял, однако размышлять было некогда — отношения завертелись стремительно, и вскоре молодые люди уже жили вместе. Официально брак так и не зарегистрировали, позже Куценко признавался, что тогда его мучили тревога, неуверенность в себе и страх перед ответственностью. Будущий сценарист размышлял: будь они женаты, возможно, семью удалось бы сохранить.
Но родители Гоши иначе смотрели на ситуацию, они считали, что сыну рано связывать жизнь с девушкой, которая едва справлялась с учёбой и была совершенно не приспособлена к быту. Из-за этих разногласий киноактёру даже пришлось на время уйти из дома. Однако ссоры быстро утихли: с рождением маленькой Полины в семье воцарилось спокойствие. В этот же период карьера Куценко стремительно пошла вверх — началась работа на телевидении и съёмки в кино.
Разумеется, рядом с харизматичным брюнетом тут же появились толпы поклонниц. Когда дочке Гоши и Марии Порошиной было всего три месяца, случилось то, что разрушило всё: Куценко опять изменил своей женщине. Измученный чувством вины мужчина не стал ничего скрывать и признался сам. Для него это стало облегчением, но для Порошиной стало началом конца. Мария, по словам артиста, поступила достойно: не устраивала сцен, а просто попросила его уйти. Годы спустя Гоша Куценко не раз возвращался к этому времени в мыслях и называл себя не иначе как дураком — не устоял перед соблазнами, растерял то, что было дороже всего.
Первое время мать его первенца не могла простить измену — они общались редко и только по делу, когда речь касалась ребёнка. Но постепенно ради Полины они всё же сумели построить новые отношения — тёплые, дружеские, с глубоким уважением друг к другу. Гоша не уставал повторять, что всегда будет благодарен Маше за её благородство и внутреннюю силу. Однако чувство вины перед дочерью никогда не отпускало его. Он понимал, что подвёл обеих, и не раз говорил, что до сих пор продолжает извиняться перед Полей — за то, что в детстве уделял ей слишком мало внимания. Сегодня Мария смотрит на Гошу почти по-матерински: заботится, прощает шалости, называет большим ребёнком. А между ними — вопреки ошибкам и годам — всё ещё тянется та тонкая, но крепкая нить. Она связывает не бывших возлюбленных, а людей, которые делили и радость, и боль — потому навсегда остались своими.
Упрёк, прозвучавший слишком поздноРодители всегда были для Гоши не просто семьёй, а главными советчиками. Близкие, почти неразрывные отношения между ними также касались его личной жизни, поэтому их голос был решающим — как в сердечных делах, так и в выборе спутницы. Отец с матерью не скрывали: они мечтали о внуках и ждали от сына крепкой, надёжной семьи. И, на их взгляд, подходящая девушка уже была рядом — модель Ирина Скриниченко. В глазах близких она выглядела не просто достойной, а чуть ли не идеальной. Они так и не успели увидеть ту, кого считали образцовой невесткой. Последний разговор с отцом навсегда остался в памяти Гоши тяжёлым, почти невыносимым воспоминанием. Между ними прозвучали резкие, почти обидные слова. Отец с нескрываемой горечью упрекнул сына:
«Вы так и не сделали нас счастливыми — не подарили внуков».Вскоре после этого умерла и мать. Две потери одна за другой стали для него настоящим потрясением, пережить которое удалось далеко не сразу.
Встреча на краюСкриниченко вошла в его жизнь, когда Абдулова словно сбросили с обрыва. Актриса просто оказалась рядом, поддержала. После безнадёжной утраты и тяжёлых переживаний женщина стала ближе, чем когда-либо прежде. Это был крайне сложный период в жизни актёра. Из-за отсутствия работы, накопленной усталости и нежелания двигаться дальше Гоша Куценко постепенно опускал руки. А девушка, почувствовав, что если отступит — потеряет его навсегда, сделала единственно верный выбор: осталась и помогла ему встать на ноги, вытащила из бездны. Важно и то, что благодаря Ирине в жизни артиста исчез алкоголь.
Куценко не скрывал: у него бывали проблемы, но именно будущая жена, не допускавшая компромиссов в этом вопросе, буквально избавила любимого от пагубной привычки. В тот момент, когда казалось, что всё рухнуло, они и начали строить семью — без импульсивных решений, без спешки и ультиматумов. Они приняли осознанное решение стать родителями и супругами. В 2012 году Гоша и Ирина официально поженились. А вскоре случилось и то главное, чего так ждали родители Гоши, но увидеть этого им уже не довелось. Первой в 2014 году у пары родилась дочь Женя, а спустя три года — младшая Света, названная в честь мамы Гоши.
Хладнокровие вместо ревностиНесмотря на высокую занятость, известность и народную любовь, Ирина умела сохранять хладнокровие и трезво смотреть на вещи. Даже на съёмочной площадке, когда ситуация могла показаться двусмысленной, она не позволяла себе лишних эмоций. Так случилось и на работе над сериалом «СидЯдома», где партнёршей Гоши Куценко стала Олеся Железняк. Сцена с поцелуем разыгрывалась прямо на глазах у Ирины, но вместо ревности — лишь снисходительное спокойствие.
Этот брак стал для Куценко не просто надёжным тылом, но и зоной, полностью свободной от сплетен и недоверия. В отличие от прежних отношений, где репутация актёра порой оказывалась под ударом, здесь его ни разу не заподозрили в каких-либо серьёзных интригах. Даже в 2020-м, когда в открытый доступ попала переписка Куценко с блогером Алиной, где он настойчиво приглашал девушку в отель, дело не дошло до громкого скандала. Молодая особа пояснила, что речь шла не о домогательствах, а о настойчивых приглашениях, которые она сочла манипулятивными. Сам актёр отреагировал с иронией, заметив, что тема харрасмента, вызвавшая шумиху, уже год лежит в основе сценария, над которым он работает.
«Каждый пиарится как может. Что примечательно, мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в нашем мире кино, и я, как никто, в этой теме», — заявил Гоша Куценко в Инстаграме*.Позже кинорежиссёр уточнил, что искал танцовщицу для съёмок сцены с уроками хореографии, ему дали контакт Алины, и он пригласил блогершу в кафе, чтобы познакомиться.
«Оказалось, это самая крутая феминистка Петербурга. И ей показалось, что я хочу её изнасиловать прямо в ресторане», — сообщил Куценко в интервью «Комсомольской правде».Также кинопродюсер объявил, что после этого случая будет проводить кастинги исключительно через специализированные кадровые центры.
«Теперь я кастинги делаю только через агентства. Это будет гарантия моей порядочности. Зато появился хороший эпизод для моей картины», — подытожил он в беседе с изданием.Эта неоднозначная ситуация осталась в прошлом. Слухи не навредили личной жизни сценариста и не испортили репутацию человека, для которого семья — не пустой звук, а осознанный выбор каждый день. В интервью Гоша Куценко не раз повторял: жена и дочери — главная опора в жизни. Близкие дают ему смысл, силы и желание творить.
Ради родных артист продолжает работать, сниматься, писать и петь. Недавно Куценко появился на премьере сериала «Чужие деньги» в компании Стаси Милославской — той самой, которая раньше встречалась с Александром Петровым. На красной дорожке актёр обнял её за талию и поцеловал в щёку — этого хватило, чтобы поползли слухи. Между ними чувствовалась лёгкость: улыбки, тёплые взгляды друг на друга — всё это только подогрело любопытство.
Мечты самого актёраГоша Куценко стал одним из основателей нового благотворительного проекта, в котором любой желающий может приобрести за пожертвование встречу со звездой. В недавнем интервью главному герою «Антикиллера» задали вопрос, с кем он сам хотел бы встретиться в таком формате — возможно, есть любимый голливудский актёр или историческая личность. Актёра также спросили, за встречу с кем он готов заплатить и, главное, сколько.
«Я бы встретился с Брюсом Уиллисом. Мы были знакомы, не скажу, что у нас были какие-то дружеские отношения, но пересекались. С Квентином Тарантино бы встретился. Мы тоже были знакомы, раза три пересекались. Брюс, конечно, уже, скорее всего, забыл обо мне, но мне было бы интересно с ним пообщаться. Вообще, я бы, наверное, поехал к тем, с кем уже когда-то встречался. Хотя у меня сейчас английский уже слабый, к сожалению…» — ответил Куценко в интервью «Комсомольской правде».
По словам самого основателя проекта, у него уже был подобный опыт, правда, довольно давно. Тогда ребята купили встречу с ним. Знаменитость пригласила их в театр, после чего они отправились ужинать, общались и обменялись телефонами. Куценко подчеркнул, что такие встречи иногда перерастают в нечто большее. Подобные форматы существовали всегда, просто не в таком открытом виде — где-то это был бартер, где-то помощь, а где-то просто человеческие договорённости.
Сейчас же, по его словам, появилась возможность делать это честно, открыто и с понятной системой. Благотворитель считает, что такой подход может быть востребован, поскольку сегодня люди всё реже отдают деньги просто так — им важно понимать, куда и зачем они идут.