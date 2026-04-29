Подрался с Галкиным* и сделал искусственный пресс: Филиппу Киркорову 59. Как живёт самый эпатажный артист России и в какие скандалы он попадал?
Филипп Киркоров — артист, о котором невозможно говорить спокойно. Его либо обожают, либо обсуждают после очередного скандала. Драки, публичные конфликты, судебные истории, громкие признания и эпатажные выходы — всё это давно стало частью его биографии не меньше, чем песни и концерты. Иногда кажется, что вокруг него не бывает обычных дней: каждый новый шаг тут же превращается в новость, которую обсуждает вся страна. Но что на самом деле стоит за образом «короля поп-эстрады» — тщательно выстроенный сценический образ или жизнь, которая давно вышла из-под контроля? Ответы — в материале Радио 1.
От Варны до российской сцены: биография и начало творческого пути Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарском городе Варна в семье артистов. Его отец, Бедрос Киркоров, был известным певцом, а мать связана с цирковым искусством. Детство будущего артиста прошло в гастролях, переездах и закулисье — там, где сцена становится привычной средой, а не мечтой.
Позже семья переехала в Москву, где Киркоров учился, занимался музыкой и постепенно формировал свою будущую карьеру. Он окончил Гнесинку с отличием, хотя путь к сцене не был лёгким — попытка поступления в ГИТИС оказалась неудачной.
Но именно дальше начинается то, что позже назовут его взлётом.
Конец 80-х и 90-е стали периодом, когда Киркоров начал стремительно набирать популярность. Выступления, конкурсы, первые хиты, гастроли — всё это быстро сформировало образ артиста, который не просто появлялся на сцене, а стремительно западал в души аудитории.
Его песни становятся популярными, альбомы расходятся большими тиражами, а клипы и концерты превращают его в одного из самых заметных исполнителей страны. Постепенно он выходит и на международную аудиторию, укрепляя статус одного из главных поп-артистов своего времени.
Личная жизнь Филиппа Киркорова
Личная жизнь Филиппа Киркорова не уступает по насыщенности его творческой биографии. О романах артиста долгое время ходят слухи и домыслы, а сам он неизменно оставался одной из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. При внушительных физических данных — рост около 198 см и вес примерно 95 кг — певец всегда привлекал внимание и пользовался популярностью у женщин.
Брак с Аллой Пугачевой
Самые известные отношения в жизни Киркорова связаны с Аллой Пугачевой — одной из главных звезд российской эстрады. Их знакомство состоялось в 1988 году, после чего артист несколько лет добивался внимания и расположения певицы.
В 1994 году пара официально зарегистрировала брак в Санкт-Петербурге при участии мэра города Анатолия Собчака. Спустя два месяца супруги прошли обряд венчания в Иерусалиме. Союз вызвал широкий общественный резонанс, в том числе из-за значительной разницы в возрасте — 18 лет.
Совместная жизнь знаменитостей постоянно сопровождалась слухами, обсуждениями и повышенным вниманием прессы. В медиа активно обсуждали как их личные отношения, так и попытки завести детей. В 2005 году стало известно о разводе пары — их брак продлился 11 лет.
Жизнь после развода
После расставания с Пугачевой Киркоров оставался в центре внимания публики и нередко становился героем новых слухов о личной жизни.
В разные годы ему приписывали отношения с рядом известных женщин. Среди них называли телеведущую Тину Канделаки, которая позже в одном из телешоу упоминала о возможном романе с артистом после его развода.
Также в светской хронике часто появлялась диджей Катя Гусева, сопровождавшая Киркорова на мероприятиях и гастролях. Она принимала участие в съёмках клипа «Ибица» и неоднократно появлялась вместе с певцом на публичных событиях.
Отдельное внимание СМИ привлекали слухи о близких отношениях Киркорова с Анастасией Стоцкой. Несмотря на отсутствие подтверждённого романа, обсуждения подогревались внешним сходством детей и взаимными комментариями артистов, в которых они признавали особую эмоциональную связь.
Личная жизнь в последние годы
Весной 2023 года Киркоров впервые публично подтвердил, что состоит в отношениях, однако личность избранницы раскрывать не стал. Он отмечал, что чувствует себя счастливым и ставит домашний уют и личную жизнь в приоритет.
Позже артист рассказывал, что эти отношения длятся уже около года и стали для него неожиданно важной частью жизни, учитывая, что он долго не верил в возможность новых серьёзных чувств.
Дети Филиппа Киркорова
После развода певец не раз заявлял, что не планирует новый брак, считая, что «уровня Аллы Пугачёвой» в его жизни уже не будет. Со временем он пришёл к решению сосредоточиться на продолжении рода.
В 2011 году у Киркорова родилась дочь Алла-Виктория, появившаяся на свет благодаря суррогатному материнству. Имя девочки было выбрано в честь Аллы Пугачёвой и матери артиста.
Спустя несколько месяцев в семье появился сын Мартин-Кристин, названный в честь певца Рики Мартина. Информацию о матери детей артист предпочёл не раскрывать.
Киркоров неоднократно комментировал слухи о родственных связях между своим сыном и сыном Анастасии Стоцкой, подчёркивая, что совпадения во внешности детей — случайность.
К 2024 году стало известно, что дети артиста получают образование за рубежом, однако подробности учебного процесса семья не раскрывает.
Утрата отца Бедроса Киркорова
В марте 2025 года Филипп Киркоров пережил тяжёлую личную трагедию — скончался его отец, народный артист России Бедрос Киркоров. Певец сообщил о случившемся в социальных сетях, подчеркнув, что утрата стала для него глубочайшим потрясением.
Артист посвятил в память об отце серию своих концертов, а также в своих публичных выступлениях неоднократно отмечал важность семьи и близких людей. Спустя некоторое время он принял решение не вступать в наследство.
Скандалы, которые стали частью его публичного образа
Филипп Киркоров известен не только хитами, но и эмоциональным, вспыльчивым характером. Артист не раз становился участником публичных конфликтов, которые попадали в сеть и активно обсуждались в медиа. Один из таких случаев произошёл на фестивале «Новая волна» в Сочи: певец резко вступил в перепалку с организаторами, требуя соблюдения репетиционного графика. В ход пошла жёсткая лексика и угрозы отказаться от выступления. Видео инцидента быстро разошлось по соцсетям, однако часть аудитории неожиданно встала на сторону Киркорова, объясняя его реакцию недовольством «непрофессиональной организацией».
Ниже — подборка самых громких историй, которые в разное время серьёзно влияли на репутацию артиста.
Конфликт из-за фонограммы с Шевчуком и Галкиным*
Обсуждения вокруг Киркорова особенно обострились в начале 2000-х, когда тема использования фонограммы стала одной из самых спорных в российском шоу-бизнесе. Музыкант Юрий Шевчук, известный своей принципиальной позицией против «плюсовых» выступлений, публично критиковал артистов, поющих под фонограмму, и предлагал даже маркировать такие концерты отдельно.
Один из самых известных эпизодов произошёл в петербургском отеле «Европа». Тогда, как писали СМИ, случайная встреча Киркорова, Максима Галкина* и Шевчука переросла в словесный конфликт, который затем перешёл в потасовку. В результате инцидента Шевчук получил травму, включая повреждение зуба, однако детали произошедшего стороны трактовали по-разному.
Скандал с журналисткой в «розовой кофточке»
Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала пресс-конференция в Ростове-на-Дону. Журналистка Ирина Ароян задала вопрос о большом количестве ремейков в репертуаре певца, что вызвало у него резкую реакцию.
Сначала диалог оставался в рамках спора, однако затем тон Киркорова стал заметно жёстче. Он заявил, что не намерен продолжать разговор, обвинив собеседницу в непрофессионализме. Позже артист позволил себе резкие личные высказывания, которые вызвали широкий общественный резонанс.
После завершения пресс-конференции ситуация усугубилась: журналистка заявила о грубом обращении, а также о повреждении её техники. Дело дошло до суда, который признал факт оскорбления и назначил штраф. Скандал серьёзно ударил по имиджу артиста и даже повлиял на ротацию его клипов на некоторых телеканалах.
Конфликт на «Золотом граммофоне»
В 2010 году напряжённая ситуация произошла во время съёмок премии «Золотой граммофон» в Кремле. Разногласия между Киркоровым и режиссёром мероприятия Мариной Яблоковой возникли из-за работы светового оборудования, которое, по словам артиста, мешало выступлению.
Спор быстро перерос в эмоциональный конфликт, в ходе которого, по заявлениям стороны режиссёра, произошла физическая стычка. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и судебные разбирательства, в рамках которых рассматривались обвинения в нанесении лёгкого вреда здоровью и оскорблениях.
Позднее стороны предпринимали попытки урегулировать ситуацию, включая публичные извинения и мировые соглашения, однако история несколько раз возвращалась в правовое поле.
Перепалка с Тимати в соцсетях
Не менее громким стал конфликт Киркорова с рэпером Тимати после премии «Муз-ТВ» в 2012 году. Тогда артист раскритиковал список победителей, усомнившись в объективности награждений.
В ответ Киркоров резко отреагировал в социальных сетях, обвинив оппонента в нарушении профессиональной этики. Переписка быстро переросла в публичную перепалку с взаимными резкими заявлениями.
Скандал получил огромный резонанс, а Тимати дополнительно подогрел интерес, выпустив трек и клип, ставший вирусным. Несмотря на остроту конфликта, спустя несколько лет артисты смогли примириться и даже записали совместную композицию.
Обвинения в убийстве: история, о которой он решился говорить спустя годы
В программе «Секрет на миллион» Филипп Киркоров решился рассказать о своей самой закрытой и тревожной истории, которую он предпочитал не предавать огласке более десяти лет. Речь зашла о ситуации в США, где, по его словам, ему приходилось сталкиваться с обвинениями в убийстве человека. Артист поделился деталями этого периода своей жизни и тем, как развивались события.
В студии программы был представлен документ — постановление Верховного суда Нью-Джерси от 16 июля 2010 года, в котором имя артиста фигурировало в связи с обвинениями в убийстве пожилого охранника в казино, где проходило его выступление.
По словам Киркорова, разбирательства и следственные действия по делу длились около шести лет. Ему неоднократно приходилось выезжать в США, участвовать в судебных слушаниях и доказывать свою непричастность, неся при этом значительные финансовые и эмоциональные затраты.
Артист признался, что в тот период серьёзно готовился к любому развитию событий, включая самый неблагоприятный исход.
«Крайне неприятно давать показания, крайне неприятно оправдываться… Я в одну из поездок посетил чикагскую тюрьму — поверь мне, зрелище не из приятных. Я должен был себя на всякий случай подготовить ко всему, я должен был быть морально готов… За границей не приведи господь быть в суде, в тюрьме. Это крайне серьезно, и урок был мне на всю жизнь большой», — делился Киркоров.
Пластические операции и состояние здоровья Филиппа Киркорова
В декабре 2022 года Филипп Киркоров впервые публично признался, что прибегал к услугам пластической хирургии. По его словам, операционные вмешательства проводил известный специалист Тимур Хайдаров. Позднее, в 2023 году, артист перенёс ещё одну процедуру, объяснив это стремлением к совершенству и фразой о том, что «предела красоте не существует».
Изменения во внешности певца не остались незамеченными поклонниками: трансформация стала предметом активного обсуждения в сети. Особое внимание аудитория обратила на искуственный пресс певца, который всегда был склонен к лишнему весу. Подробности своего преображения Киркоров показал в интервью Ксении Собчак, где также затрагивалась тема конфликта между хирургом и его пациентками — певицами Славой и Любовью Успенской.
В эфире артист продемонстрировал обновлённую форму, включая рельефный пресс, а сам хирург рассказал о методах «моделирования» фигуры. Киркоров отмечал, что ранее не задумывался о подобных вмешательствах, однако в 56 лет, по его словам, пересмотрел отношение к внешности, решив соответствовать современному окружению. Одним из факторов выбора врача он называл положительный опыт знакомых, в том числе блогера Давы.
Позднее в программе «Малахов» певец отдельно подчеркнул, что сотрудничество с хирургом не носило бартерного характера, отвергая предположения о какой-либо договорённости, связанной с публичной поддержкой специалиста.
Согласно его рассказу, комплексное преображение, включавшее подтяжку лица и липосакцию, заняло около девяти месяцев. Киркоров также отметил, что реакция организма на подобные вмешательства всегда индивидуальна.
Проблемы со здоровьем
Весной 2025 года в медиа появилась информация о госпитализации артиста после осложнений, связанных с ожогом, полученным во время концерта в Санкт-Петербурге. Тимур Хайдаров подтвердил, что певец действительно находился под наблюдением врачей, уточнив, что воспалительный процесс затронул локтевой сустав. Киркорову проводились перевязки и назначалась инфузионная терапия.
Из-за ухудшения состояния здоровья артист был вынужден отменить выступление в Кремле. Позднее стали известны официальные медицинские диагнозы: ожог второй степени, частичный некроз кожных тканей, лимфаденопатия и бурсит.
В конце лета 2025 года стало известно, что процесс восстановления замедлен из-за выявленного у певца диабета. Сам Киркоров подтвердил наличие заболевания, объяснив этим особенности и длительность реабилитации.
Филипп Киркоров сегодня: человек, который не выходит из публичного пространства
Сегодня Киркоров продолжает выпускать музыку, участвовать в шоу, сниматься в проектах и оставаться в центре внимания. Его образ давно вышел за рамки певца — это уже медиаперсона, вокруг которой постоянно формируется информационное поле.
Он либо на сцене, либо в новостях. И почти никогда — вне внимания.
Филипп Киркоров — редкий случай артиста, чья биография не складывается в спокойную линию успеха. Это история, где музыка, эмоции, конфликты и публичность переплетены настолько, что отделить одно от другого уже невозможно.
И, пожалуй, главный вопрос остаётся не в том, сколько у него хитов или скандалов. А в том, можно ли вообще прожить жизнь в таком масштабе внимания — и остаться просто человеком, а не образом, который живёт сам по себе.
