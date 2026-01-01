Страшная болезнь, тщеславие возлюбленного и одиночество в браке: как сейчас живет звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская?
Актриса Валерия Ланская, чьё имя прочно ассоциируется с блеском мюзикла и романтическими образами на телеэкране, 2 января отмечает свой 39-й день рождения. Снявшись более чем в 40 фильмах и сериалах, получив «Золотую маску» и покорив международную сцену в Южной Корее, она, казалось, выстроила идеальную карьеру. Однако за фасадом успеха скрывалась личная драма, которая в один день выплеснулась наружу и навсегда изменила её жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От «Кадетства» до международных наградКоренная москвичка, родившаяся в творческой семье (отец — хореограф, мать — тренер по фигурному катанию), Валерия с детства была погружена в мир искусства. Она занималась и фигурным катанием, и танцами, но театральный кружок перевесил всё. Поступление в Щукинское училище стало закономерным шагом.
Её кинодебют состоялся в 2005 году в сериале «Есенин», но настоящую известность принесла роль Натальи Ротмистровой в популярном сериале «Кадетство». Всенародную любовь актриса получила за главную роль в теленовелле «Принцесса цирка» (2008), где пригодились её гимнастические навыки.
Параллельно с кино Ланская блистала на театральной сцене, став одной из ведущих актрис мюзикла. Её жемчужиной стала роль Мерседес в постановке «Монте-Кристо», за которую она получила престижную «Золотую маску» в 2010 году. Этот же мюзикл принес ей международное признание. В 2014 году на фестивале в Южной Корее (Daegu International Musical Festival) она была названа лучшей актрисой.
Личная жизнь Валерии Ланской: от «идеального» брака до скандального финалаВ 2006 году, во время работы над мюзиклом «Граф Монте-Кристо», у Ланской завязались романтические отношения с актером Андреем Александриным. Молодые люди строили совместные планы на будущее, включая разговоры о свадьбе. Однако спустя три года их пути разошлись. СМИ активно обсуждали, что причиной разрыва стало то, что Александрин не смог смириться с растущей популярностью Валерии. Он стремился быть в центре внимания, но оказался в тени успеха своей партнерши, и его тщеславие взяло верх над чувствами.
В 2015 году Валерия вышла замуж за режиссёра Стаса Иванова. Вскоре у пары родился сын Артемий. Со стороны это выглядело как идеальный союз двух творческих людей. Однако идиллия рухнула осенью 2022 года. Во время съёмок шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где Ланская каталась в паре с Романом Костомаровым, произошёл инцидент, который позже назовут причиной развода. По неофициальным данным, конфликт между супругами, связанный с работой, произошёл прямо на съёмочной площадке. Вскоре после этого Ланская публично объявила о разводе прямо со сцены, шокировав поклонников.
«Мы пересекались, как поезда на разъездах», — позже объясняла актриса, описывая одиночество в браке, где оба были поглощены карьерой.
Период после развода был отмечен новой волной внимания прессы. В мае 2023 года Ланская объявила о помолвке с танцором и актёром Эдуардом (Эдгаром) Голосным. Свадьба была назначена на август, но так и не состоялась — пара рассталась. После этого актриса тщательно скрывала свою личную жизнь, отшучиваясь, что единственный мужчина в её жизни — сын Артемий. Завеса тайны приподнялась лишь осенью 2025 года.
21 октября 2025 года Валерия Ланская неожиданно для всех объявила о замужестве. В соцсетях появилась фотография с обручальными кольцами и лаконичная подпись: «Официально: семья!». Её избранником стал композитор Марк Дорбский, автор музыки к популярным сериалам «Здравствуйте, вам пора», «Искусство соблазна» и «Развод по расчёту».
Тихий враг в крови звездыУспех, признание и семья — жизнь заслуженной артистки России, звезды мюзикла Валерии Ланской кажется идеальной. Однако за сценами триумфа скрывается личная ежедневная битва с сахарным диабетом 1-го типа. Диагноз, как это часто бывает, пришёл неожиданно. Во время беременности у актрисы выявили гестационный диабет. После рождения сына медики ошибочно заверили, что показатели в норме. Лишь спустя два года, когда состояние актрисы стало критическим, Ланская узнала правду: у неё инсулинозависимый диабет.
«Работодатели боятся этого диагноза», — признавалась актриса в программе «Звезды сошлись».
Страх потерять карьеру заставил её долго скрывать болезнь. Её жизнь превратилась в постоянный контроль: инъекции инсулина, замеры сахара, строгая дисциплина в питании. Она даже обращалась к нетрадиционной медицине, но вернулась к рекомендациям врачей.
«Иногда накрывает, хочется плакать. Почему? За что?» — делилась она эмоциями.
Но со временем к артистке пришло принятие. Если относиться к недугу как к данности, он уже не так раздражает, отмечала Ланская. Сегодня актриса открыто говорит о своём состоянии, разрушая стереотипы. Она доказывает, что с диабетом можно быть счастливой матерью, востребованной артисткой и строить новые планы, мечтая о втором ребёнке.
Как сейчас живет актрисаСегодня семья Валерии Ланской обосновалась в Москве. Четыре года назад актриса переехала в Алексеевский район, который ей нравится своим расположением и близостью к ВДНХ. Актриса невероятно востребована. Она продолжает играть в театре («Дама с камелиями», «Анна Каренина»), участвует в музыкальных шоу («Один в один», «Три аккорда») и снимается в кино (сериал «Ландыши. Вторая весна»). В декабре 2025 года она номинирована на зрительскую премию «Звезда Театрала».
Один из её главных проектов сейчас — преподавание. Три года назад она набрала собственный курс на факультете музыкального театра в ГИТИСе и относится к этому с огромной ответственностью.
«Чувствую, что мне уже есть чем поделиться… Учу их самостоятельной работе над ролью», — делилась актриса в интервью изданию Trud.ru.