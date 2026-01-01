01 января 2026, 13:30

Валерия Ланская (Фото: Instagram*/@valerielanskaya)

Актриса Валерия Ланская, чьё имя прочно ассоциируется с блеском мюзикла и романтическими образами на телеэкране, 2 января отмечает свой 39-й день рождения. Снявшись более чем в 40 фильмах и сериалах, получив «Золотую маску» и покорив международную сцену в Южной Корее, она, казалось, выстроила идеальную карьеру. Однако за фасадом успеха скрывалась личная драма, которая в один день выплеснулась наружу и навсегда изменила её жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание От «Кадетства» до международных наград Личная жизнь Валерии Ланской: от «идеального» брака до скандального финала Тихий враг в крови звезды Как сейчас живет актриса



От «Кадетства» до международных наград

Личная жизнь Валерии Ланской: от «идеального» брака до скандального финала

Валерия Ланская (Фото: Instagram*/@valerielanskaya)

«Мы пересекались, как поезда на разъездах», — позже объясняла актриса, описывая одиночество в браке, где оба были поглощены карьерой.

Валерия Ланская и Марк Дорбский (Фото: Instagram*/@valerielanskaya)

Тихий враг в крови звезды

Валерия Ланская (Фото: Instagram*/@valerielanskaya)

«Работодатели боятся этого диагноза», — признавалась актриса в программе «Звезды сошлись».

«Иногда накрывает, хочется плакать. Почему? За что?» — делилась она эмоциями.

Как сейчас живет актриса

Валерия Ланская (Фото: Instagram*/@valerielanskaya)

«Чувствую, что мне уже есть чем поделиться… Учу их самостоятельной работе над ролью», — делилась актриса в интервью изданию Trud.ru.