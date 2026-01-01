Достижения.рф

Женился на копии Заворотнюк, поссорился с Дружининой и вернулся к супруге после измены: скандалы Сергея Жигунова. Как живёт звезда «Моей прекрасной няни»?

Сергей Жигунов (фото: Telegram @ZhigunovSergey)

Сергей Жигунов – российский актёр и продюсер. Свои главные роли он исполнил в культовых картинах – «Гардемарины, вперёд!» и «Моя прекрасная няня». 2 января он отмечает 63-летие. Что известно о романе артиста с Анастасией Заворотнюк, как он вернулся к жене после измены и почему поссорился с Дружининой – в материале «Радио 1».



Детство и юность


Сергей Жигунов родился в 1963 году в Ростове-на-Дону в актёрской семье. Его родители, Виктор Павлович и Галина Ивановна, служили в Театре драмы ДК завода «Ростсельмаш». Несмотря на это, в детстве Сергей вовсе не мечтал о сцене – его больше привлекала археология, история и приключенческая литература.

Характер у мальчика был сложный: он часто хулиганил, срывал уроки и в итоге был исключён из школы за систематическое плохое поведение. Позже обучение он продолжил в другом учебном заведении. В поисках выхода для его бурной энергии родители отдали сына в музыкальную школу, где он пел и играл на гитаре, а также привлекали к участию в любительских театральных постановках.

Сергей Жигунов в детстве (фото: Telegram @ZhigunovSergey)

Решающее влияние на выбор профессии оказали гастроли московского театра «Ленком». Игра Николая Караченцова произвела на Жигунова настолько сильное впечатление, что он решил стать актёром. После окончания школы Сергей уехал в Москву и поступил в Щукинское театральное училище.

Начало карьеры и «Гардемарины»


Уже в студенческие годы Жигунов начал активно сниматься в кино, нарушая негласные правила училища. За это, а также из-за травмы руки и несданного зачёта по фехтованию, его отчислили. Позднее он восстановился и в 1986 году получил диплом, как поговаривали, с невысокой оценкой по актёрскому мастерству.

Переломным моментом в карьере стал фильм «Гардемарины, вперёд!», вышедший на экраны в 1987 году. Трио Жигунов – Харатьян – Шевельков мгновенно стало культовым. Герой Сергея – бунтарь Александр Белов – во многом напоминал самого актёра.

Во время съёмок Жигунова призвали в армию, однако ради проекта его направили служить в кавалерийский полк. Из-за полученной на площадке тяжёлой травмы актёр месяц провёл в госпитале, а его персонажа в фильме озвучивал Олег Меньшиков. Вокальные партии за Белова исполнил Дмитрий Харатьян.

Несмотря на сложности, картина имела оглушительный успех, а Жигунов начал получать мешки писем от поклонниц.

Сергей Жигунов (фото: Telegram @ZhigunovSergey)

Карьера в кино и продюсерство


После «Гардемаринов» актёр стал востребован. Он снялся в фильмах «Подземелье ведьм», «Пилоты», «Сексказка», «Поездка в Висбаден», работал с Людмилой Гурченко, Николаем Караченцовым, Зиновием Гердтом. Постепенно Жигунов всё активнее переключался на продюсерскую деятельность.

В 1990-е годы он продюсировал сериалы по произведениям Александра Дюма – «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро», ставшие одними из самых популярных телепроектов того времени. Международное внимание привлекла драма «Танцы под ущербной луной».

В начале 2000-х Жигунов занял пост президента Гильдии актёров кино России и, по его собственным словам, на волне общественной активности вступил в партию «Единая Россия».

«Моя прекрасная няня» и новый виток скандалов


Сериал «Моя прекрасная няня» стал одним из самых успешных телепроектов 2000-х. Жигунов сыграл продюсера Максима Шаталина и вновь оказался в центре внимания. Несмотря на то что сам актёр скептически относился к формату ситкома и критиковал особенности съёмочного процесса, сериал принёс ему огромную популярность.

Именно на съёмках «Няни» у Жигунова начался роман с Анастасией Заворотнюк. Ради актрисы он ушёл от жены после более чем двадцати лет брака. Этот союз активно обсуждался в прессе, сопровождался слухами, скандалами и противоречивыми заявлениями.

По словам людей из окружения пары, отношения были непростыми. В СМИ появлялись заявления о грубом поведении актёра, однако сам Жигунов отказывался комментировать личную жизнь и резко высказывался о посторонних обсуждениях.

Роман продлился около двух лет и завершился расставанием. Заворотнюк вскоре вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва.

Возвращение в семью и новый развод


После расставания с Заворотнюк в 2009 году Жигунов неожиданно вернулся к Вере Новиковой. Пара вновь официально зарегистрировала брак, объясняя это незавершённой семейной историей. Сам актёр позже называл уход из семьи «глупостью».

Однако восстановленный союз оказался недолговечным. В 2020 году стало известно о повторном официальном разводе.

Виктория Ворожбит (фото: Telegram @ZhigunovSergey)

Третий брак и сходство с «прекрасной няней»


Причиной окончательного разрыва стала журналистка Виктория Ворожбит, с которой Жигунов познакомился в 2018 году на фестивале «Утро Родины». В 2021 году актёр женился в третий раз. Новый брак вновь вызвал резонанс – многие отметили внешнее сходство Виктории с Анастасией Заворотнюк.

Супруги вместе перенесли коронавирус и проходили лечение в Крыму, а позже вернулись в Москву. В том же году стало известно, что Виктория взяла фамилию мужа.

Финансовые проблемы и судебные разбирательства


Продюсерская деятельность Жигунова тоже сопровождалась громкими скандалами. В 2013 году фильм «Три мушкетёра» не оправдал ожиданий, а Фонд кино подал иск о возврате выделенных средств. В последующие годы продюсерские компании Жигунова неоднократно становились участниками судебных споров.

В 2016 году сообщалось о долгах перед контрагентами, а в 2023 году стало известно о продаже его имущества и проблемах с крупными кредитами, взятыми под продюсерские проекты.

Конфликт с Дружининой


Отдельный резонанс вызвал конфликт Жигунова со Светланой Дружининой. Актёр отказался участвовать в продолжении «Гардемаринов», заявив, что считает возвращение к роли Белова в своём возрасте неприличным. Режиссёр в ответ резко высказалась, заявив, что помнит персонажа, но не самого актёра.
«А кто такой Жигунов? Я его не знаю. Извините. Просто такого не помню. Все мои актёры снимаются дальше. Помню Александра Белова, а Жигунова нет», – высказалась Дружинина.

Сергей Жигунов (фото: Telegram @ZhigunovSergey)

Сергей Жигунов сейчас


В настоящее время актёр занимается производством духов на своей даче в Гурзуфе (Крым). При этом он продолжает сниматься и заниматься продюсированием. В 2026 году состоится премьера фильма «Три друга, клад и матрос Кошка», в котором Жигунов сыграл одну из ролей. Также ему удалось спасти свой продюсерский центр от закрытия. Для этого Сергей с коллегами скорректировали юридический адрес компании, после чего ФНС сняла отметку о недостоверности и изменила статус организации на действующий.

Анастасия Чинкова

