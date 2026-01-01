Женился на копии Заворотнюк, поссорился с Дружининой и вернулся к супруге после измены: скандалы Сергея Жигунова. Как живёт звезда «Моей прекрасной няни»?
Сергей Жигунов – российский актёр и продюсер. Свои главные роли он исполнил в культовых картинах – «Гардемарины, вперёд!» и «Моя прекрасная няня». 2 января он отмечает 63-летие. Что известно о романе артиста с Анастасией Заворотнюк, как он вернулся к жене после измены и почему поссорился с Дружининой – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Сергей Жигунов родился в 1963 году в Ростове-на-Дону в актёрской семье. Его родители, Виктор Павлович и Галина Ивановна, служили в Театре драмы ДК завода «Ростсельмаш». Несмотря на это, в детстве Сергей вовсе не мечтал о сцене – его больше привлекала археология, история и приключенческая литература.
Характер у мальчика был сложный: он часто хулиганил, срывал уроки и в итоге был исключён из школы за систематическое плохое поведение. Позже обучение он продолжил в другом учебном заведении. В поисках выхода для его бурной энергии родители отдали сына в музыкальную школу, где он пел и играл на гитаре, а также привлекали к участию в любительских театральных постановках.
Решающее влияние на выбор профессии оказали гастроли московского театра «Ленком». Игра Николая Караченцова произвела на Жигунова настолько сильное впечатление, что он решил стать актёром. После окончания школы Сергей уехал в Москву и поступил в Щукинское театральное училище.
Начало карьеры и «Гардемарины»
Уже в студенческие годы Жигунов начал активно сниматься в кино, нарушая негласные правила училища. За это, а также из-за травмы руки и несданного зачёта по фехтованию, его отчислили. Позднее он восстановился и в 1986 году получил диплом, как поговаривали, с невысокой оценкой по актёрскому мастерству.
Переломным моментом в карьере стал фильм «Гардемарины, вперёд!», вышедший на экраны в 1987 году. Трио Жигунов – Харатьян – Шевельков мгновенно стало культовым. Герой Сергея – бунтарь Александр Белов – во многом напоминал самого актёра.
Во время съёмок Жигунова призвали в армию, однако ради проекта его направили служить в кавалерийский полк. Из-за полученной на площадке тяжёлой травмы актёр месяц провёл в госпитале, а его персонажа в фильме озвучивал Олег Меньшиков. Вокальные партии за Белова исполнил Дмитрий Харатьян.
Несмотря на сложности, картина имела оглушительный успех, а Жигунов начал получать мешки писем от поклонниц.
Карьера в кино и продюсерство
После «Гардемаринов» актёр стал востребован. Он снялся в фильмах «Подземелье ведьм», «Пилоты», «Сексказка», «Поездка в Висбаден», работал с Людмилой Гурченко, Николаем Караченцовым, Зиновием Гердтом. Постепенно Жигунов всё активнее переключался на продюсерскую деятельность.
В 1990-е годы он продюсировал сериалы по произведениям Александра Дюма – «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро», ставшие одними из самых популярных телепроектов того времени. Международное внимание привлекла драма «Танцы под ущербной луной».
В начале 2000-х Жигунов занял пост президента Гильдии актёров кино России и, по его собственным словам, на волне общественной активности вступил в партию «Единая Россия».
«Моя прекрасная няня» и новый виток скандалов
Сериал «Моя прекрасная няня» стал одним из самых успешных телепроектов 2000-х. Жигунов сыграл продюсера Максима Шаталина и вновь оказался в центре внимания. Несмотря на то что сам актёр скептически относился к формату ситкома и критиковал особенности съёмочного процесса, сериал принёс ему огромную популярность.
Именно на съёмках «Няни» у Жигунова начался роман с Анастасией Заворотнюк. Ради актрисы он ушёл от жены после более чем двадцати лет брака. Этот союз активно обсуждался в прессе, сопровождался слухами, скандалами и противоречивыми заявлениями.
По словам людей из окружения пары, отношения были непростыми. В СМИ появлялись заявления о грубом поведении актёра, однако сам Жигунов отказывался комментировать личную жизнь и резко высказывался о посторонних обсуждениях.
Роман продлился около двух лет и завершился расставанием. Заворотнюк вскоре вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва.
Возвращение в семью и новый развод
После расставания с Заворотнюк в 2009 году Жигунов неожиданно вернулся к Вере Новиковой. Пара вновь официально зарегистрировала брак, объясняя это незавершённой семейной историей. Сам актёр позже называл уход из семьи «глупостью».
Однако восстановленный союз оказался недолговечным. В 2020 году стало известно о повторном официальном разводе.
Третий брак и сходство с «прекрасной няней»
Причиной окончательного разрыва стала журналистка Виктория Ворожбит, с которой Жигунов познакомился в 2018 году на фестивале «Утро Родины». В 2021 году актёр женился в третий раз. Новый брак вновь вызвал резонанс – многие отметили внешнее сходство Виктории с Анастасией Заворотнюк.
Супруги вместе перенесли коронавирус и проходили лечение в Крыму, а позже вернулись в Москву. В том же году стало известно, что Виктория взяла фамилию мужа.
Финансовые проблемы и судебные разбирательства
Продюсерская деятельность Жигунова тоже сопровождалась громкими скандалами. В 2013 году фильм «Три мушкетёра» не оправдал ожиданий, а Фонд кино подал иск о возврате выделенных средств. В последующие годы продюсерские компании Жигунова неоднократно становились участниками судебных споров.
В 2016 году сообщалось о долгах перед контрагентами, а в 2023 году стало известно о продаже его имущества и проблемах с крупными кредитами, взятыми под продюсерские проекты.
Конфликт с Дружининой
Отдельный резонанс вызвал конфликт Жигунова со Светланой Дружининой. Актёр отказался участвовать в продолжении «Гардемаринов», заявив, что считает возвращение к роли Белова в своём возрасте неприличным. Режиссёр в ответ резко высказалась, заявив, что помнит персонажа, но не самого актёра.
«А кто такой Жигунов? Я его не знаю. Извините. Просто такого не помню. Все мои актёры снимаются дальше. Помню Александра Белова, а Жигунова нет», – высказалась Дружинина.
Сергей Жигунов сейчас
В настоящее время актёр занимается производством духов на своей даче в Гурзуфе (Крым). При этом он продолжает сниматься и заниматься продюсированием. В 2026 году состоится премьера фильма «Три друга, клад и матрос Кошка», в котором Жигунов сыграл одну из ролей. Также ему удалось спасти свой продюсерский центр от закрытия. Для этого Сергей с коллегами скорректировали юридический адрес компании, после чего ФНС сняла отметку о недостоверности и изменила статус организации на действующий.