Отказалась от постельных сцен и набрала 15 килограммов: как живет звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова и почему она перестала пить алкоголь?

24 декабря 2025, 15:39

Мария Шумакова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Мария Шумакова — российская актриса театра и кино. Широкой аудитории она известна прежде всего по сериалу «Сладкая жизнь», а также по работам в проектах «Грозный», «В одну реку дважды» и ряде других заметных картин. 24 декабря актрисе исполняется 37 лет. О том, как складывался ее творческий путь, от кого она родила сына и почему отказалась от постельных сцен , — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Шумаковой: образование и учеба в Щепкинском училище

Начало кинокарьеры Марии Шумаковой Сериал «Сладкая жизнь» и всероссийская известность Фильмография Марии Шумаковой: ключевые проекты и роли Личная жизнь Марии Шумаковой Почему Мария Шумакова отказалась от постельных сцен Мария Шумакова сейчас

Биография Марии Шумаковой: образование и учеба в Щепкинском училище



«Это были четыре очень тяжелых года. У меня все время было ощущение, что мне не дают играть, что у меня недостаточно ролей и я играю каких-то бесхарактерных бабок, а могу гораздо больше. Периодически я звонила маме, жаловалась, что меня не снимают в кино, и пугала, что пойду в медсестры на войну или в монастырь», — вспоминала актриса.

Начало кинокарьеры Марии Шумаковой

Мария Шумакова (фото: Instagram* / shumakova_masha)

Сериал «Сладкая жизнь» и всероссийская известность

«Там требовалась актриса 35 лет, некрасивая и неухоженная. А мне было 23 года, я снималась в другом проекте и чувствовала себя секс-символом. У меня даже не было серьезных отношений, а там нужно было играть взрослую женщину, в браке и с двумя детьми. Помню, я была в шоке, но сценаристы убедили меня, что я идеально подхожу для этой роли. Меня все-таки утвердили в этот проект, чему я безумно рада», — делилась Мария.

Фильмография Марии Шумаковой: ключевые проекты и роли

Работы 2020–2024 годов

Мария Шумакова (фото: Instagram* / shumakova_masha)

Личная жизнь Марии Шумаковой

Брак со Славой Гусевым и материнство

«Это произошло в новогоднюю ночь. Я была в дурацком синем платье. Слава увидел меня — и, мне кажется, влюбился. Но я была несвободна. Потом мы долгие годы периодически общались, но никак не могли совпасть по настроению и жизненной позиции. Два года назад мы вновь встретились», — говорила актриса.

«Многие годами гонятся за "золотой антилопой", которая в итоге превращается в ничто. У тебя вроде бы все есть, но ты чувствуешь себя совершенно несчастным. Важно жить душой. Иногда очень сложно — услышать другого человека, уступить, пойти путем искреннего компромисса. Но, тем не менее, так ты получаешь настоящее счастье, которое тебя наполняет теплотой и любовью к другим людям», — отмечала Шумакова.

Почему Мария Шумакова отказалась от постельных сцен

Мария Шумакова с семьей (фото: Instagram* / shumakova_masha)

Мария Шумакова сейчас