Отказалась от постельных сцен и набрала 15 килограммов: как живет звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова и почему она перестала пить алкоголь?
Мария Шумакова — российская актриса театра и кино. Широкой аудитории она известна прежде всего по сериалу «Сладкая жизнь», а также по работам в проектах «Грозный», «В одну реку дважды» и ряде других заметных картин. 24 декабря актрисе исполняется 37 лет. О том, как складывался ее творческий путь, от кого она родила сына и почему отказалась от постельных сцен , — в материале «Радио 1».
Биография Марии Шумаковой: образование и учеба в Щепкинском училищеМария Вениаминовна Шумакова родилась 24 декабря 1988 года в Новосибирске. С ранних лет она проявляла активность и разносторонние способности: занималась спортом, изучала иностранные языки, пела и с интересом участвовала в школьной самодеятельности. Уже в детстве Мария начала выходить на сцену, получая первые роли в любительских постановках, а желание стать актрисой, по ее словам, появилось примерно в шесть лет.
Переезд в Москву стал для Шумаковой важным этапом. Она поступила сразу в несколько ведущих театральных вузов страны — МХАТ, ГИТИС и Высшее театральное училище имени Щепкина. Свой выбор Мария остановила именно на «Щепке».
«Это были четыре очень тяжелых года. У меня все время было ощущение, что мне не дают играть, что у меня недостаточно ролей и я играю каких-то бесхарактерных бабок, а могу гораздо больше. Периодически я звонила маме, жаловалась, что меня не снимают в кино, и пугала, что пойду в медсестры на войну или в монастырь», — вспоминала актриса.Руководителем актерского курса стал Николай Афонин — на тот момент ректор училища. В 2010 году Шумакова окончила учебу с красным дипломом.
Начало кинокарьеры Марии ШумаковойДебют Марии Шумаковой в кино состоялся в 2010 году — она снялась в короткометражной ленте Ивана Твердовского «Болевые точки». Картина получила фестивальное признание, а молодую актрису заметили критики и продюсеры. После этого Шумакова начала активно сниматься в сериалах, постепенно расширяя свою фильмографию.
Первую волну популярности актрисе принесло участие в проекте телеканала «Перец ТВ» — шоу «Счастливый конец», где она получила широкое зрительское внимание.
Сериал «Сладкая жизнь» и всероссийская известностьНастоящий прорыв в карьере Марии Шумаковой произошел в 2014 году после выхода сериала «Сладкая жизнь» на канале ТНТ. Проект сделал актрису одной из самых обсуждаемых фигур российского телевидения.
По словам Шумаковой, роль далась ей непросто: по сценарию требовалось сыграть женщину старше ее реального возраста, переживающую семейный кризис и воспитывающую детей.
«Там требовалась актриса 35 лет, некрасивая и неухоженная. А мне было 23 года, я снималась в другом проекте и чувствовала себя секс-символом. У меня даже не было серьезных отношений, а там нужно было играть взрослую женщину, в браке и с двумя детьми. Помню, я была в шоке, но сценаристы убедили меня, что я идеально подхожу для этой роли. Меня все-таки утвердили в этот проект, чему я безумно рада», — делилась Мария.Ради образа актриса набрала около 15 килограммов. После завершения съемок она отправилась в Таиланд, где занялась восстановлением формы.
Фильмография Марии Шумаковой: ключевые проекты и ролиПосле успеха «Сладкой жизни» карьера Шумаковой продолжила активно развиваться. В 2016 году она снялась в ретро-детективе «Гостиница "Россия"» и приключенческой мелодраме «Маэстро». В 2017 году актриса появилась в многосерийном боевике «Выжить любой ценой», а также в комедийной мелодраме «Одноклассницы: Новый поворот».
В том же году Мария приняла участие в российской адаптации сериала «Русалки», где ее партнерами по съемочной площадке стали Петр Федоров, Михаил Горевой и Дарья Мороз.
Среди последующих работ — фильмы и сериалы «Тупик», «Небо измеряется милями», «В одну реку дважды», а также историческая драма «Грозный», вышедшая на канале «Россия» в 2020 году.
Работы 2020–2024 годов
В 2020 году фильмография актрисы пополнилась проектами «Давай найдем друг друга» и «Безопасные связи». Шумакова также снялась в сатирической комедии Владимира Котта «Конец фильма» и исполнила роль ведьмы в картине «Бег Пальмиры».
В 2023 году на экраны вышел шпионский сериал «Русские», где Мария сыграла роковую героиню Оксану. Актриса отмечала, что ей близок подобный типаж, а особую атмосферу роли помог создать эффектный костюм персонажа.
В том же году зрители увидели сериал «Теория больших денег», в котором Шумакова исполнила одну из центральных ролей. Сюжет проекта строится вокруг истории ученого с синдромом Саванта, оказавшегося втянутым в опасную игру.
В январе 2024 года состоялась премьера сериала «Недетское кино», где актриса сыграла Анастасию — мать главного героя.
Личная жизнь Марии ШумаковойПосле завершения работы над вторым сезоном «Сладкой жизни» актриса переехала в Ригу вместе с предпринимателем Артемом Дертевым. В столице Латвии он открыл кафе «Вечерние новости», однако бизнес оказался неудачным, а в начале 2016 года пара рассталась. По словам Дертева, он был готов к семейной жизни, тогда как Шумакова сделала выбор в пользу карьеры.
Вернувшись в Москву, актриса начала встречаться с бизнесменом из списка Forbes, который приобрел для нее квартиру на Патриарших прудах. Роман длился более двух лет, но завершился из-за разных взглядов на будущее.
Брак со Славой Гусевым и материнство
Судьбоносным стало сближение Марии Шумаковой с продюсером и бывшим менеджером Comedy Club Славой Гусевым. Они были знакомы более десяти лет, однако роман начался значительно позже.
«Это произошло в новогоднюю ночь. Я была в дурацком синем платье. Слава увидел меня — и, мне кажется, влюбился. Но я была несвободна. Потом мы долгие годы периодически общались, но никак не могли совпасть по настроению и жизненной позиции. Два года назад мы вновь встретились», — говорила актриса.В сентябре 2022 года пара сыграла свадьбу в Москве без лишней публичности. Позже Мария назвала замужество своим главным жизненным достижением. В декабре 2023 года актриса сообщила о беременности, а в апреле 2024 года у Шумаковой и Гусева родился сын Леонид.
«Многие годами гонятся за "золотой антилопой", которая в итоге превращается в ничто. У тебя вроде бы все есть, но ты чувствуешь себя совершенно несчастным. Важно жить душой. Иногда очень сложно — услышать другого человека, уступить, пойти путем искреннего компромисса. Но, тем не менее, так ты получаешь настоящее счастье, которое тебя наполняет теплотой и любовью к другим людям», — отмечала Шумакова.Осенью 2024 года Мария откровенно рассказала о панических атаках и тревожных состояниях. Она обратилась за профессиональной помощью и полностью отказалась от алкоголя, подчеркнув важность заботы о ментальном здоровье.
Почему Мария Шумакова отказалась от постельных сценСемейная жизнь повлияла и на профессиональные взгляды актрисы. Шумакова призналась, что после замужества ей стало психологически сложнее участвовать в постельных сценах.
По словам актрисы, если раньше подобные эпизоды воспринимались как часть профессии, то теперь они вызывают внутренний дискомфорт. При этом Мария отмечает, что не исключает участия в откровенных сценах, если речь пойдет о действительно значимом и художественно оправданном проекте.
Мария Шумакова сейчасНа данный момент в кинокарьере актрисы наблюдается пауза — новых проектов с ее участием не анонсировано. При этом Шумакова продолжает играть в Театре на Бронной, где задействована в постановках «Гамлет in Moscow» и «Бесы Достоевского».
Важное место в ее жизни занимают эзотерические практики: актриса занимается тарологией, обучает желающих работе с картами Таро, а также рассказывает о влиянии лунных циклов и других духовных практиках.
В апреле 2025 года Мария стала гостьей ток-шоу Татьяны Устиновой «Мой герой», где рассказала о сложностях актерской профессии, нестабильности индустрии и призналась, что планирует попробовать себя в роли сценариста.