Николай Расторгуев рассказал, без каких блюд не представляет Новый год
Звёзды российского шоу-бизнеса, как и обычные россияне, предпочитают отмечать Новый год за праздничным столом с привычными блюдами. О том, какое меню создаёт нужную атмосферу праздника, рассказал лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.
В беседе с Общественной Службой Новостей музыкант отметил, он остаётся верен классическому советскому новогоднему столу. Расторгуев признался, что любит блюда, которые готовили мамы и бабушки, включая сельдь под шубой и другие салаты. При этом он с удовольствием ест и простую домашнюю еду, такую как борщ или пельмени.
Певец отметил, что праздничное застолье в его семье всегда сопровождается песнями. В последние годы Новый год отмечают более сдержанно из-за текущих событий. В этот раз Расторгуев планирует встретить праздник дома, в кругу родных.
