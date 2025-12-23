Анна Асти из-за болезни сорвала старт съёмок нового сезона шоу «Голос»
Съёмки 14 сезона шоу «Голос» на Первом канале не стартовали 23 декабря из-за болезни Анны Асти, которая должна была работать наставником проекта. Подобная ситуация произошла впервые за всю историю проекта.
По информации Telegram-канала Mash, съёмки планировали начать на «Мосфильме», где заранее подготовили павильон, декорации и техническое оборудование. В работе должны были участвовать Пелагея, Владимир Пресняков и Ильдар Абдразаков. В Москву прибыли все 108 участников вместе с сопровождающими, организовали проживание, питание и трансферы. Съёмочный график рассчитали на три дня без длительных пауз.
Предварительно сообщается, что Анна Асти заболела гриппом. Певица жаловалась на высокую температуру, слабость, насморк и боль в горле. Команда проекта решает, как скорректировать график, и ожидает заключения врачей о состоянии артистки.
