Отказалась раздеться? От кого Арбенина родила детей, почему рассталась с Сургановой и что не поделила с Гай Германикой
Валерия Гай Германика — один из самых неоднозначных режиссёров современного российского кино. В её новом проекте, втором сезоне сериала «Обоюдное согласие», снялась Диана Арбенина — и не как певица, а как актриса. Однако, как выяснилось, творческий союз не задался — между режиссёром и музыкантом сложились далеко не тёплые отношения. О том, что произошло на съёмочной площадке и чем это обернулось, читайте в материале «Радио 1».
Скандал, который не скрыть: что произошло между двумя независимыми женщинамиНастоящая битва характеров — именно так можно охарактеризовать этот конфликт. Обе женщины известны своей непростой натурой: каждая из них сильная, самостоятельная и привыкла добиваться поставленных целей.
Скандал разгорелся серьёзный, однако звёздные дамы эмоционально выяснили отношения, выплеснули накопившееся и, судя по всему, остыли.
Как отчим изменил судьбу Дианы АрбенинойДиана Кулаченко родилась в Воложине (Минская область) в семье журналистов. Из-за частых переездов своей родиной она считает магаданский посёлок Ягодное — там она пошла в школу. Родители развелись, мать вышла замуж за хирурга Александра Федченко, который относился к Диане как к родной. Именно он одобрил её отчаянный шаг: бросить учёбу в педагогическом и уехать в Петербург.
«Папа благословил меня на побег из Магадана в Питер в 1993 году. Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться и не случиться с моей музыкальной судьбой», —написала лидер «Ночных снайперов» в личном блоге.Певица признаётся: папину заботу и понимание она не забудет никогда.
«У моего отца была мечта промчать из Рязани во Владивосток. Так и осталась мечтой. Я преклоняюсь перед этим мужественным, великодушным и добрым человеком. Он хирург, всю свою жизнь спасал людей», — добавила артистка изданию Starhit.ruНа самом деле учёбу девушка не бросила — она перевелась на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и окончила его в 1998 году.
Сразу после переезда Кулаченко с головой ушла в насыщенную жизнь северной столицы. Город манил перспективами: ещё с подросткового возраста Диана грезила музыкой, и в Петербурге она начала выступать на студенческих конкурсах и квартирниках, втайне надеясь на настоящий успех. Сразу после переезда Диана вышла замуж за Константина Арбенина, лидера петербургской группы «Зимовье зверей». Ходили слухи, что брак был заключён фиктивно, чтобы получить прописку. Сама Арбенина предпочитала не распространяться на эту тему.
«Костя Арбенин — очень хороший парень. Мы шли с ним вдоль решетки Таврического сада, это было в Питере, и он мне говорит: „А вот когда-нибудь ты прославишь мою фамилию“. Я говорю: „Да нет, ты что, как же так?“ И по большому счету это случилось», — рассказывала Диана в программе «Наедине со всеми» Первого канала.В том же 1993-м Арбенина познакомилась с Сургановой. Девушки решили объединиться в дуэт. Легенда гласит, что название будущей группе подарил обычный таксист: увидев чехлы с инструментами, он заметил, что они похожи на оружейные футляры. Так родились «Ночные снайперы». Коллектив выступал по клубам и участвовал в музыкальных фестивалях. В 1998 году их песни попали в ротацию на «Русском шансоне» и «Европе Плюс». Именно этот момент стал точкой отсчёта их пути к всесоюзной популярности.
Дуэт продержался до 2002-го, когда с триумфом представили «Цунами». На концерте публика скандировала «Сур-га-но-ва! Све-та!», но она не вышла. Арбениной пришлось объявить об уходе напарницы.
«Я попросила ее уйти, потому что у нас — диаметрально противоположные музыкальные вкусы. Мне нужен был больше рок-н-ролл, ее тянуло в другую сторону. Поэтому мы чуть-чуть повозились, как крысы в банке или тараканы, и потом я в какой-то момент просто позвонила ей и говорю: "Слушай, Светка, надо расставаться". Она спросила: "Когда?" Я говорю: "Сейчас". Мы встретились и расстались», — делилась Арбенина изданию Starhit.ru.Сурганова, в свою очередь, тоже не стала распространяться о причинах раскола. Она собрала новый коллектив, который получил название «Сурганова и Оркестр».
Однако вскоре музыкант столкнулась не только с профессиональными трудностями. Врачи обнаружили у неё рак кишечника. Борьба за жизнь потребовала нескольких тяжёлых операций. На момент страшного диагноза Светлане было всего двадцать восемь лет. Через 16 лет после раскола Сурганова приняла приглашение Арбениной выступить с ней на юбилейном концерте в «Олимпийском». Публика ликовала, предрекая долгожданное воссоединение кумиров.
«Я тогда пригласила ее, чтобы сказать «спасибо» прошлому. Мы же никогда не играли так громко, и поскольку 25-летие было широким действом, я позволила себе этот шаг. Спели несколько песен, и это было важно. Но я поняла, что все-таки мы не зря расстались и столько лет были порознь, — мы очень разные. Музыка разная, воздух разный… Здорово, что остались при этом друзьями. Это даже главнее, чем то, что когда-то начинали делать вместе», — сказала певица изданию «Комсомольская правда»
Почему Арбенина скрывала отца детей и когда раскрыла тайнуК пятидесяти годам Арбенина обрела ту самую зрелую мудрость, которая позволила ей не бояться говорить о прошлом. Певица призналась: в молодости она увлекалась алкоголем и запрещёнными препаратами, проводила время в бесконечных вечеринках и сомнительных компаниях. Но сегодня она благодарит себя за то, что вовремя остановилась. Осознаёт: ещё немного — и можно было бы себя погубить.
«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — откровенно делилась Арбенина в программе Андрея Малахова.К 34 годам Арбенина пересмотрела приоритеты: поняла, что жизнь не ограничивается сценой. «Часики» тикали всё громче — и она серьёзно подошла к вопросу материнства. Продумала, от кого родить и как воспитывать. И у неё получилось. 4 февраля 2010 года в США на свет появились Артём и Марта. Имя отца певица скрывает до сих пор.
«Думаете, я сейчас скажу? Нет! Зачем? У нас не очень простые отношения с ним. Он не публичен, но очень красив. Красивый, высокий парень», — заявила Арбенина в студии Юлии Меньшовой.И добавила, что дети носят её фамилию. Они ни в чём не нуждались: мать обеспечена. У Арбениной — шикарный загородный дом, а Марта и Артём учатся в элитной школе, занимаются спортом и музыкой. Разумеется, детей всегда волновал вопрос: кто их отец. Однажды маленький Артём загрустил не на шутку и выдал сестре: «У нас вообще нет папы».
«Я сказала: «Ребят, смотрите, такая ситуация — мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно», — рассказывает Арбенина изданию Starhit.ru.На самом деле дети всё это время общались с отцом. Просто Арбенина никогда не показывала его и не говорила о нём публично. Впервые певица раскрылась на премьере документального фильма KION: она сообщила, что отца её детей больше нет.
«Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным. Это случилось совсем недавно. Детям сообщила. А как я должна была еще поступить? Я обязана была им сказать. Они общались… Но для меня смерть отца детей была неожиданностью», — сказала она.
Успех, премия и скандал, который разгорелся позжеУ Дианы насыщенная творческая жизнь, помимо музыки она снялась в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» в роли следователя. Игра Арбениной не осталась незамеченной. Профессиональное сообщество кастинг-директоров присудило ей премию — в категории «Открытие года». На церемонии вручения премии Арбенина рассказала о ссоре с Германикой. Всё из-за отказа сниматься обнажённой. После этого, по словам певицы, они с продюссером на площадке больше не виделись. С ней работали вторые режиссёры, которые «менялись со скоростью света». А сам сериал она назвала «полным недоразумением».
«Огромное спасибо Германике, что она меня больше никогда никуда не позовет! Я говорю только правду. Это меня и губит. Лера, я не жалею, что не разделась», — уверенно заявила рокерша.Гай Германика шутку Арбениной не оценила. В телеграм-канале она изложила свою версию случившегося.
«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда», — написала она в блоге.Режиссёр пояснила: разногласия возникли как раз из-за того, что певица забраковала несколько сцен. А они, по убеждению Германики, были ключевыми для того, чтобы характер героини раскрылся полностью.
«Я в таких случаях выражаю недоумение: зачем вы пришли ко мне сниматься, если, очевидно, режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику... Диана категорически отказалась. Случилась ссора. На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. От этого плачет мой перфекционист. Диана, я у вас прошу прощения за все, и не будьте, пожалуйста, *****», — сказала постановщица изданию РБК Life.Режиссёр также в своём блоге затронула тему откровенных сцен. По её словам, она предлагала Арбениной подмену — пригласить дублёршу, но певица отвергла и этот вариант. Германика также намекнула, что многие решения принимала не сама артистка, а её директор. И именно он, якобы, не позволял им оставаться наедине и спокойно обсуждать рабочие моменты.
Валерия назвала заявления о том, что её не было на съёмочной площадке, «невообразимой чушью» и потребовала от Дианы Арбениной публичного опровержения. Более того, режиссёр пригрозила певице судебным иском: «Это всё тянет на оскорбление чести и достоинства», — написала Гай Германика.