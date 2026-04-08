Отказалась раздеться? От кого Арбенина родила детей, почему рассталась с Сургановой и что не поделила с Гай Германикой

08 апреля 2026, 21:17

Диана Арбенина (Фото:Инстаграм*@_diana_arbenina)

Валерия Гай Германика — один из самых неоднозначных режиссёров современного российского кино. В её новом проекте, втором сезоне сериала «Обоюдное согласие», снялась Диана Арбенина — и не как певица, а как актриса. Однако, как выяснилось, творческий союз не задался — между режиссёром и музыкантом сложились далеко не тёплые отношения. О том, что произошло на съёмочной площадке и чем это обернулось, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Скандал, который не скрыть: что произошло между двумя независимыми женщинами Как отчим изменил судьбу Дианы Арбениной Почему Арбенина скрывала отца детей и когда раскрыла тайну Успех, премия и скандал, который разгорелся позже

Скандал, который не скрыть: что произошло между двумя независимыми женщинами

Как отчим изменил судьбу Дианы Арбениной

«Папа благословил меня на побег из Магадана в Питер в 1993 году. Если бы не он, кто знает, что могло бы случиться и не случиться с моей музыкальной судьбой», —написала лидер «Ночных снайперов» в личном блоге.



«У моего отца была мечта промчать из Рязани во Владивосток. Так и осталась мечтой. Я преклоняюсь перед этим мужественным, великодушным и добрым человеком. Он хирург, всю свою жизнь спасал людей», — добавила артистка изданию Starhit.ru



Константин Арбенин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

«Костя Арбенин — очень хороший парень. Мы шли с ним вдоль решетки Таврического сада, это было в Питере, и он мне говорит: „А вот когда-нибудь ты прославишь мою фамилию“. Я говорю: „Да нет, ты что, как же так?“ И по большому счету это случилось», — рассказывала Диана в программе «Наедине со всеми» Первого канала.

«Я попросила ее уйти, потому что у нас — диаметрально противоположные музыкальные вкусы. Мне нужен был больше рок-н-ролл, ее тянуло в другую сторону. Поэтому мы чуть-чуть повозились, как крысы в банке или тараканы, и потом я в какой-то момент просто позвонила ей и говорю: "Слушай, Светка, надо расставаться". Она спросила: "Когда?" Я говорю: "Сейчас". Мы встретились и расстались», — делилась Арбенина изданию Starhit.ru.



Диана Арбенина и Светлана Сурганова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Я тогда пригласила ее, чтобы сказать «спасибо» прошлому. Мы же никогда не играли так громко, и поскольку 25-летие было широким действом, я позволила себе этот шаг. Спели несколько песен, и это было важно. Но я поняла, что все-таки мы не зря расстались и столько лет были порознь, — мы очень разные. Музыка разная, воздух разный… Здорово, что остались при этом друзьями. Это даже главнее, чем то, что когда-то начинали делать вместе», — сказала певица изданию «Комсомольская правда»

Почему Арбенина скрывала отца детей и когда раскрыла тайну

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — откровенно делилась Арбенина в программе Андрея Малахова.

«Думаете, я сейчас скажу? Нет! Зачем? У нас не очень простые отношения с ним. Он не публичен, но очень красив. Красивый, высокий парень», — заявила Арбенина в студии Юлии Меньшовой.

«Я сказала: «Ребят, смотрите, такая ситуация — мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно», — рассказывает Арбенина изданию Starhit.ru.

«Отец моих детей умер. Он был добрым, мужественным и невероятно благородным. Это случилось совсем недавно. Детям сообщила. А как я должна была еще поступить? Я обязана была им сказать. Они общались… Но для меня смерть отца детей была неожиданностью», — сказала она.

Успех, премия и скандал, который разгорелся позже

«Огромное спасибо Германике, что она меня больше никогда никуда не позовет! Я говорю только правду. Это меня и губит. Лера, я не жалею, что не разделась», — уверенно заявила рокерша.



Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда», — написала она в блоге.

«Я в таких случаях выражаю недоумение: зачем вы пришли ко мне сниматься, если, очевидно, режиссер я, который получает новые идеи из космоса не по графику... Диана категорически отказалась. Случилась ссора. На площадке у меня под контролем каждое микродвижение и даже полет комара. От этого плачет мой перфекционист. Диана, я у вас прошу прощения за все, и не будьте, пожалуйста, *****», — сказала постановщица изданию РБК Life.