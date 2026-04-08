Надежда Стрелец удалила интервью с Маканом по его просьбе

08 апреля 2026, 16:34

Макан попросил Стрелец не публиковать интервью перед уходом в армию

Блогер и ведущая Надежда Стрелец рассказала, что удалила готовое интервью с рэпером Маканом перед его уходом в армию. Об этом сообщает журнал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать».





По её словам, команда провела многомесячную работу: съемки, монтаж и подготовку выпуска, в котором артист раскрылся с необычной стороны. Однако публикация так и не состоялась — Макан попросил не выпускать материал.





«Я не могла не выполнить эту просьбу. Он пережил огромную травлю в Сети, и сейчас я, как никто, понимаю: иногда действительно нужно перестраховаться», — призналась Стрелец.