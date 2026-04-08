«Сыграть пустоту»: Сарик Андреасян назначил жену на роль Элен Курагиной в «Войне и мире»
Андреасян раскрыл, почему Моряк идеально подходит на роль коварной Элен
Режиссёр Сарик Андреасян объявил, что его супруга, актриса Лиза Моряк, сыграет Элен Курагину в грядущей экранизации классического романа «Война и мир».
В своём блоге Андреасян объяснил выбор, подчеркнув, что роль требует не только красоты, но и умения передать сложный внутренний мир персонажа.
«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный, аналитический ум. Игру обаяния без души», — написал режиссёр.По его словам, Лиза в полной мере соответствует этим требованиям, а её образ станет отражением его личной интерпретации персонажа.
Сарик Андреасян подчеркнул, что крайне рад и благодарен, что именно его жена получила столь значимую роль. Подписчики и поклонники уже обсуждают выбор актрисы: одни восхищены, другие — скептически настроены, считая, что образ Элен требует более «классической» трактовки.