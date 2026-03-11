Отказался от профессии врача и работал с Марком Захаровым: как сложилась судьба писателя Григория Горина и какая его настоящая фамилия?
12 марта день рождения мог бы отметить советский и российский писатель-сатирик, драматург и сценарист Григорий Горин. Его имя неразрывно связано с культовыми фильмами режиссера Марка Захарова и знаковыми театральными постановками, многие реплики из которых давно стали цитатами. Однако в 2000 году жизнь автора оборвалась. О его творческом пути, личной жизни и наследии драматурга — в материале «Радио 1».
Биография Григория Горина: детство и происхождениеБудущий драматург появился на свет 12 марта 1940 года в Москве. При рождении он получил фамилию Офштейн. Позднее писатель объяснял происхождение своего литературного имени с присущим ему юмором: псевдоним «Горин» он расшифровывал как аббревиатуру фразы «Гриша Офштейн Решил Изменить Национальность».
Отец писателя, Израиль Абелевич (Абельевич) Офштейн, сделал военную карьеру и дослужился до звания подполковника. Во время Великой Отечественной войны он занимал должность начальника штаба дивизии и был награжден орденами Отечественной войны и Красного Знамени. Мать будущего сатирика, Фрида Григорьевна Ройзентулер, в годы войны работала в госпитале.
Сам Горин позже с иронией вспоминал обстоятельства своего рождения. По его словам, он появился на свет ровно в полдень — в тот момент, когда по радио передавали сообщение о завершении войны с Финляндией. Новость вызвала бурную радость в родильном отделении: медики и пациентки, чьи мужья находились на фронте, радовались и аплодировали.
«И тут появился я. И отчаянно стал кричать... Не скажу, что помню эту сцену в деталях, но то странное чувство, когда ты орешь, а вокруг все смеются, вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою судьбу», — писал о себе Горин.
Первые литературные опыты и влияние Самуила МаршакаИнтерес к литературе проявился у Григория еще в детстве. Уже в семь лет он начал писать стихотворения. Позднее писатель вспоминал, что в эпоху активной идеологической пропаганды дети быстро подхватывали популярные темы, и его первые тексты были посвящены борьбе с капитализмом и прославлению рабочего класса.
Юного автора однажды представили известному детскому поэту Самуилу Маршаку. Выслушав произведения мальчика, литератор с улыбкой отметил, что в будущем из него может получиться хороший сатирик.
В школьные годы Горин продолжал писать короткие рассказы и юмористические сценки, посвященные друзьям, одноклассникам и школьной жизни.
Медицинское образование и работа на скорой помощиПосле окончания школы Григорий Офштейн поступил в Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова. Диплом врача он получил в 1963 году.
Продолжая семейную традицию — его мать также работала в медицине — выпускник устроился в службу скорой помощи. В этой сфере он проработал четыре года. Позднее писатель говорил, что именно тогда прошел настоящую школу жизни.
В воспоминаниях о тех годах Горин отмечал, что врач в Советском Союзе часто сталкивался с нехваткой ресурсов и был вынужден лечить пациентов практически без лекарств, оперировать без необходимых инструментов и выполнять протезирование при отсутствии материалов.
Несмотря на медицинскую практику, литературное творчество занимало в его жизни все более важное место. Его рассказы и сатирические фельетоны начали регулярно публиковаться в популярных журналах и газетах.
Некоторое время он также работал в журнале «Юность», где под псевдонимом Галка Галкина руководил юмористическим отделом. В 1960 году одно из произведений начинающего автора было опубликовано в «Литературной газете» рядом с текстами известных советских писателей.
Со временем литература полностью вытеснила медицину из профессиональной жизни Горина. Однако актер Геннадий Хазанов однажды заметил, что драматург все равно оставался врачом — только лечил людей смехом. По его словам, стоило Горину появиться на экране и начать читать свои произведения, как у зрителей сразу проходила головная боль.
Литературная карьера и сотрудничество с Аркадием АркановымПервое крупное издание в библиографии писателя вышло в 1966 году. Это была книга «Четверо под одной обложкой», созданная в соавторстве с другими авторами.
В том же году появилась комедия «Свадьба на всю Европу», написанная совместно с Аркадием Аркановым. Именно тогда началось многолетнее творческое сотрудничество двух сатириков, которое постепенно переросло в дружбу.
Помимо рассказов и повестей, Горин активно работал в театре. Его пьесы отличались ярким юмором, сатирической остротой и философской глубиной. Многие из них успешно ставились на сцене различных театров. Так, в 1972 году в Центральном академическом театре Советской армии состоялась премьера трагикомедии «Забыть Герострата!».
Работа в кино и сотрудничество с Марком ЗахаровымЗначительное место в творчестве драматурга заняла работа в кинематографе. Чаще всего он сотрудничал с режиссером Марком Захаровым, который позже говорил, что Горин был ярким и стремительным явлением в отечественной культуре.
«Григорий Горин промелькнул по нашей жизни, как метеор. Потому что был очень ярким явлением, потому что мало прожил на этом свете. Нелепый преждевременный уход из жизни погрузил его друзей в состояние депрессии. Российская драматургия потеряла одного из своих лидеров», — отмечал режиссер.Одним из известных проектов, связанных с творчеством Горина, стал короткометражный фильм «Ёжик», снятый по одноименному рассказу писателя. Спустя годы, в 2011 году, режиссер Александра Царева также обратилась к этому произведению и создала новую экранизацию. Картина получила по две награды на фестивалях «КинОметр» и «Галактика 35 мм». На последнем жюри отметило операторскую работу Павла Смирнова и актерскую игру Сергея Маркеева.
«Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви»Особое место в творческом наследии Горина занимает работа над сценарием фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Первоначально писатель создал пьесу «Самый правдивый», вдохновившись произведением Рудольфа Распе. Впоследствии текст был значительно переработан, и на его основе появилась двухсерийная кинолента. После премьеры картина стала культовой, а многие реплики героев превратились в крылатые выражения.
Еще одной значимой работой стал сценарий фильма «Формула любви». За основу была взята повесть Алексея Толстого о графе Калиостро. Однако Горин кардинально изменил атмосферу исходного произведения: мрачную и трагическую историю он превратил в легкую, ироничную, но при этом философскую картину.
Подобный художественный прием был характерен для всего творчества драматурга. Его произведения нередко казались комичными и легкими, однако за внешней иронией скрывались серьезные размышления о человеческой природе, судьбе и обществе.
Театральные произведения и пьеса «Поминальная молитва»В 1989 году Горин написал пьесу «Поминальная молитва». В основу произведения лег цикл рассказов «Тевье-молочник» еврейского писателя Шолом-Алейхема. Премьера спектакля по этой пьесе состоялась в 1993 году на сцене театра «Ленком».
Позднее драматург вновь обратился к классическому сюжету. В пьесе «Чума на оба ваших дома!» он продолжил историю двух враждующих семейств — Монтекки и Капулетти — после гибели Ромео и Джульетты. Режиссер Марк Захаров отмечал, что Горин обладал редким талантом брать известные всем истории и наполнять их современным смыслом.
Работа на телевиденииГригорий Горин активно участвовал и в телевизионных проектах. В период с 1978 по 1990 год он регулярно появлялся в популярной юмористической программе «Вокруг смеха».
В начале 1990-х годов писателя пригласили в жюри Высшей лиги КВН. Кроме того, совместно с актером Юрием Никулиным он стал создателем и постоянным участником телевизионной передачи «Белый попугай».
Документальный фильм об Андрее МироновеЕще одной работой драматурга стал сценарий фильма-монографии об актере Андрее Миронове. Документальную картину под названием «Андрей» снял режиссер Алексей Габрилович.
Премьера фильма состоялась в 1991 году — через четыре года после смерти знаменитого артиста.
Библиография Григория ГоринаСреди наиболее известных произведений драматурга:
- 1970 — «Хочу харчо!»;
- 1973 — «Маленькие комедии большого дома»;
- 1973 — «Тореадор»;
- 1974 — «Забыть Герострата»;
- 1975 — «Соло для дуэта»;
- 1978 — «Кто есть кто?»;
- 1986 — «Комическая фантазия»;
- 1990 — «Тот самый Мюнхгаузен»;
- 1994 — «Формула любви»;
- 2000 — «Шут Балакирев, или придворная комедия».
Личная жизнь Григория ГоринаЛичная жизнь Григория Горина была связана с его женой Любовью Павловной Кереселидзе. Она работала редактором киностудии «Мосфильм» и имела грузинские корни. Супругов считали одной из самых гармоничных пар творческой среды. Их дом часто становился местом встреч друзей, коллег и соавторов.
Позже Любовь Павловна рассказывала, что впервые познакомилась с творчеством будущего мужа еще до личной встречи. Работая в библиотеке имени В. И. Ленина, она прочитала один из ранних рассказов Горина. Спустя некоторое время судьба свела их лично: подруга попросила девушку составить ей компанию, чтобы поздним вечером вернуть писателю долг.
Свадебное торжество молодожены решили отметить необычно. Сразу после регистрации брака они отправились в путешествие в Прибалтику. Банкет для родственников и друзей состоялся без их присутствия — супруги хотели провести этот день вдвоем.
Горин говорил, что любовь похожа на теорему, которую необходимо доказывать ежедневно. В браке они прожили около 30 лет, сохраняя взаимную поддержку и близость.
Смерть и память Григория ГоринаЖизнь писателя оборвалась внезапно. 15 июня 2000 года, спустя три месяца после своего шестидесятилетия, Григорий Горин скончался в московской квартире. Причиной смерти стал сердечный приступ и обширный инфаркт.
Похороны драматурга прошли на Ваганьковском кладбище. Его уход стал тяжелым испытанием для супруги. Позже Любовь Павловна признавалась, что смерть мужа стала для нее сильнейшим потрясением, после которого она даже пыталась покончить с собой. Она пережила супруга на 15 лет и скончалась в 2015 году.
Несмотря на годы, прошедшие со дня смерти драматурга, память о нем продолжает жить. Его пьесы остаются на театральных сценах, фильмы по его сценариям продолжают показывать на телевидении, а друзья и коллеги в интервью и документальных проектах с теплотой вспоминают талантливого автора и человека.