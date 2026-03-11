11 марта 2026, 11:44

Григорий Горин (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

12 марта день рождения мог бы отметить советский и российский писатель-сатирик, драматург и сценарист Григорий Горин. Его имя неразрывно связано с культовыми фильмами режиссера Марка Захарова и знаковыми театральными постановками, многие реплики из которых давно стали цитатами. Однако в 2000 году жизнь автора оборвалась. О его творческом пути, личной жизни и наследии драматурга — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Григория Горина: детство и происхождение Первые литературные опыты и влияние Самуила Маршака Медицинское образование и работа на скорой помощи Литературная карьера и сотрудничество с Аркадием Аркановым Работа в кино и сотрудничество с Марком Захаровым «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» Театральные произведения и пьеса «Поминальная молитва» Работа на телевидении Документальный фильм об Андрее Миронове Библиография Григория Горина Личная жизнь Григория Горина Смерть и память Григория Горина

Биография Григория Горина: детство и происхождение

Григорий Горин (фото: РИА Новости / Шахвердиев)

«И тут появился я. И отчаянно стал кричать... Не скажу, что помню эту сцену в деталях, но то странное чувство, когда ты орешь, а вокруг все смеются, вошло в подсознание и, думаю, в какой-то мере определило мою судьбу», — писал о себе Горин.

Первые литературные опыты и влияние Самуила Маршака

Медицинское образование и работа на скорой помощи

Григорий Горин (фото: РИА Новости / Владимир Акимов)

Литературная карьера и сотрудничество с Аркадием Аркановым

Работа в кино и сотрудничество с Марком Захаровым

«Григорий Горин промелькнул по нашей жизни, как метеор. Потому что был очень ярким явлением, потому что мало прожил на этом свете. Нелепый преждевременный уход из жизни погрузил его друзей в состояние депрессии. Российская драматургия потеряла одного из своих лидеров», — отмечал режиссер.

Григорий Горин (фото: кадр из документального фильма «Григорий Горин. Живите долго»)

«Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви»

Театральные произведения и пьеса «Поминальная молитва»

Работа на телевидении

Григорий Горин (фото: кадр из документального фильма «Григорий Горин. Живите долго»)

Документальный фильм об Андрее Миронове

Библиография Григория Горина

1970 — «Хочу харчо!»;

1973 — «Маленькие комедии большого дома»;

1973 — «Тореадор»;

1974 — «Забыть Герострата»;

1975 — «Соло для дуэта»;

1978 — «Кто есть кто?»;

1986 — «Комическая фантазия»;

1990 — «Тот самый Мюнхгаузен»;

1994 — «Формула любви»;

2000 — «Шут Балакирев, или придворная комедия».

Личная жизнь Григория Горина

Григорий Горин с супругой (фото: кадр из документального фильма «Григорий Горин. Живите долго»)

Смерть и память Григория Горина