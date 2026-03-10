«Знала, что бьёт»: Жена Алибасова-младшего раскрыла, почему вступила в брак

10 марта 2026, 20:51

Жена Бари Алибасова-младшего знала о его склонности к рукоприкладству до свадьбы

Бари Алибасов-младший (Фото: Instagram* @barialibasovjr)

Супруга Бари Алибасова-младшего Арина сообщила, что до свадьбы знала о случаях рукоприкладства со стороны мужа в отношениях с предыдущими партнёршами.





В беседе с NEWS.ru женщина сообщила, что она решилась вступить в брак, так как с ней Алибасов вёл себя хорошо, несмотря на эпизодическое употребление алкоголя.

«Всех жен до этого он бил. Виолетта, его бывшая супруга передо мной, рассказывала, что он её тоже бьёт. Но со мной-то он был такой хороший. Ну, пьёт иногда. Но зато потом всё хорошо, не пьёт», — поделилась Арина.