Отказался от роли в «Слове пацана», накопил многомиллионные долги и принял ислам: как сейчас живет актер Сергей Романович?
Сергей Романович стал звездой еще в подростковом возрасте, сыграв фронтмена «Ласкового мая». Однако на пике славы он предпочел сцену духовным поискам, бизнесу и жизни за границей. Почему актер принял ислам, отказался от роли в «Слове пацана» и спустя годы вновь вернулся в кино, расскажет «Радио 1».
Мечта юного томичаСергей Романович появился на свет 16 июля 1992 года в Томске. В школьные годы он увлекался карате, футболом, брейк-дансом, плаванием и хоровым пением. Он также два года занимался в театральном кружке и играл в КВН. С четвертого класса мальчик мечтал сниматься в кино.
В 2006 году упорство помогло ему стать участником престижного молодежного саммита «Большая восьмерка». Будущий актер прошел сложнейшие отборы, несмотря на плохое знание английского языка.
Родители поддержали выбор сына, решившего после выпуска из школы учиться в театральном возе. В 2010-м он поступил во ВГИК на курс Игоря Ясуловича, сделав первый шаг к осуществлению мечты.
Судьбоносный «Ласковый май»Кинематографическая биография Сергея Романовича началась в 2008-м. Тогда он сыграл солиста известнейшей советской поп-группы «Ласковый май» Юрия Шатунова в одноименном фильме режиссера Владимира Виноградова. На роль его предложил актер Алексей Воробьев, с которым юный томич познакомился на мероприятиях «Большой восьмерки».
Пятнадцатилетний подросток впервые столкнулся с изнанкой профессии: съемки длились по 12 часов в день на протяжении трех месяцев. Однако он определился с выбором профессии и откладывал гонорар для оплаты поездок в Москву на новые кастинги.
Славу молодому артисту принес проект телеканала ТНТ «Чернобыль. Зона отчуждения», где он оказался на одной площадке с опытными коллегами по цеху Данилой Козловским и Владимиром Машковым. Позже последовал сериал «Ольга». Актер вышел из подросткового возраста, но это не помешало ему убедительно сыграть парня дочери главной героини. Такая роль Сергею досталась из-за юного вида и небольшого роста.
Уход из кино и переездыНа пике популярности Романович шокировал поклонников решением оставить кино. Причиной стали глубокие религиозные убеждения и осознание того, что изматывающий график лишает его счастья в реальной жизни. Однако в 2019 году он нарушил обещание, чтобы завершить сюжетные линии своих героев в четвертом сезоне «Ольги» и финале «Чернобыля».
«Самым важным для меня условием возвращения в проект стало согласование окончания сюжетной линии моего героя, — объяснил актер. — Получилось очень душевно. Знаете, кое-кто из съемочной группы даже плакал за кадром…»После этого он без сожалений ушел в бизнес, открыв в Стамбуле производство одежды. Параллельно он развивал блоги и занялся издательским делом. Сергей выпустил мотивирующую книгу «Радикал. 165 сантиметров борьбы», в которой описал свой жизненный путь.
Позже он погрузился в мир криптовалют и благотворительности, помогая осветить проблемы альбиносов из Африки. Его очередной миссией стал сбор средств для строительства специализированного центра для больных детей в юго-западной части страны.
Религия, браки и отцовствоВ 20 лет Романович принял ислам, что поначалу вызвало тревогу у его родителей. Они думали, что их сын попал в секту, и набросились с обвинениями на его друга-чеченца Шамиля. Однако со временем семья смирилась.
Первый брак с веб-дизайнером Александрой Головковой, скрепленный религиозным обрядом, распался в 2016 году. Слухи связывали это с романом на съемочной площадке, но сам актер предпочел оставить детали в тайне.
Второй раз он женился на Елизавете Зуевой, ныне занимающейся лечебным фитнесом и пилатесом. Свадьба прошла скромно, без гостей — на церемонии присутствовали только матери жениха и невесты. Уже на следующий день Сергей отправился покорять Эльбрус. В этих отношениях у него родилась дочь Ева, которую он, как и новоиспеченную супругу, скрывал несколько месяцев.
Возвращение в Россию и жизнь сегодняПосле обучения в Исламском университете Медины и проживания в Турции, артист попытался покорить Лос-Анджелес, но, по его собственному признанию, «американская мечта» не удалась. Вернувшись в Россию, он сосредоточился на продюсерских проектах и даже планировал снимать короткометражки с Сергеем Безруковым. Также в планах Романовича было сотрудничество с Михаилом Пореченковым и Яном Цапником.
Интересным фактом стало его признание об отказе от роли Вовы Адидаса в нашумевшем сериале «Слово пацана». Причиной Сергей назвал наличие в сценарии постельных сцен. В итоге этого персонажа сыграл Иван Янковский. В 2025-м Романович искал проект для громкого возвращения на экраны, однако предложений было немного. Выбор пал на сериал «Хутор», для главной роли в котором актер расстался с бородой и побрился налысо.
Сейчас Сергей открыто говорит о своих финансовых трудностях — его задолженность по кредитам составляет около 30 млн рублей. Также он купил в ипотеку недвижимость в Подмосковье. Несмотря на это, он остается востребованным спикером, активно ведет блог, инвестирует в криптовалюту и участвует в реалити-шоу.
Например, Романович стал участником 2-сезона экстремального проекта ТНТ «Звезды в Джунглях». Еще одной новостью для его поклонников стало изменение религиозных взглядов. Он объяснил свое обращение к исламу духовным кризисом, который сейчас побежден. Актер признался, что в какой-то момент перестал видеть искренность в этой религии.
Недавно Сергей рассказал о своем отношении к вредным привычкам и многолетнем отказе от алкоголя. По словам артиста, он 13 лет осознанно следует пути трезвости.