15 июля 2026, 14:21

Сергей Романович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Романович стал звездой еще в подростковом возрасте, сыграв фронтмена «Ласкового мая». Однако на пике славы он предпочел сцену духовным поискам, бизнесу и жизни за границей. Почему актер принял ислам, отказался от роли в «Слове пацана» и спустя годы вновь вернулся в кино, расскажет «Радио 1».





Содержание Мечта юного томича Судьбоносный «Ласковый май» Уход из кино и переезды Религия, браки и отцовство Возвращение в Россию и жизнь сегодня

Мечта юного томича

Судьбоносный «Ласковый май»

Сергей Романович (Фото: кадр из фильма «Ласковый май»)

Уход из кино и переезды

«Самым важным для меня условием возвращения в проект стало согласование окончания сюжетной линии моего героя, — объяснил актер. — Получилось очень душевно. Знаете, кое-кто из съемочной группы даже плакал за кадром…»

Сергей Романович (слева) (Фото: кадр из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения»)

Религия, браки и отцовство

Сергей Романович с семьей (Фото: Инстаграм*/s_romanovich)

Возвращение в Россию и жизнь сегодня