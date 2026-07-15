«Сказал, что не хочу»: Солист «Иванушек» сообщил о выступлении с тройным переломом
Григорьев-Аполлонов рассказал о выступлении с тройным переломом ребра и ключицы
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил, что несколько лет назад он вышел на сцену, получив тяжёлые травмы, и не афишировал последствия падения.
В беседе с Пятым каналом артист уточнил, что два года назад он неудачно упал и заработал тройной перелом ребра и ключицы. По словам певца, медики настаивали на хирургическом вмешательстве.
«Мне должны были ключицу резать, вставлять туда штифты, болты. Я сказал, что не хочу, потому что пришлось бы пропускать концерты. Через два дня я уже в бандаже выступал», — поделился Андрей.Музыкант отметил, что сознательно не предавал эту историю огласке и не использовал её в пиар-целях. В первые месяцы восстановления он испытывал трудности даже с обычными действиями. Тем не менее, имея такие повреждения, артист продолжал выступать в составе коллектива.