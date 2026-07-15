«Сказал, что не хочу»: Солист «Иванушек» сообщил о выступлении с тройным переломом

15 июля 2026, 12:52

Григорьев-Аполлонов рассказал о выступлении с тройным переломом ребра и ключицы

Андрей Григорьев-Аполлонов (Фото: Instagram* @apollonov_ag)

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил, что несколько лет назад он вышел на сцену, получив тяжёлые травмы, и не афишировал последствия падения.





В беседе с Пятым каналом артист уточнил, что два года назад он неудачно упал и заработал тройной перелом ребра и ключицы. По словам певца, медики настаивали на хирургическом вмешательстве.

«Мне должны были ключицу резать, вставлять туда штифты, болты. Я сказал, что не хочу, потому что пришлось бы пропускать концерты. Через два дня я уже в бандаже выступал», — поделился Андрей.