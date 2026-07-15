«Он приходит и уходит, когда хочет»: Катя IOWA раскрыла формулу своих отношений

15 июля 2026, 13:41

Певица Катя IOWA рассказала о роли свободы в отношениях с мужем

Екатерина Иванчикова (Фото: Instagram* @katya_iowa)

Певица Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова) провела мероприятие в честь выхода нового сингла «МЫ». В ходе встречи с журналистами артистка откровенно высказалась о своих отношениях с супругом.





В беседе с изданием Super IOWA назвала ключевым принципом их союза свободу.

«Он уходит, приходит, когда хочет, — я даю ему свободу. Наверное, я и сама этого хочу. Поэтому, когда ты создаёшь это расстояние, держишь некую дистанцию и говоришь: «Давай договоримся — только не дотрагиваясь, просто словами, и дадим друг другу эту свободу». Так мы и договорились — так сейчас и живём», — рассказала певица.

«Это, конечно, куча обязательств, очень приятных, где я понимаю, что это (муж — прим. ред.) лучший конь для моего сына», — призналась Иванчикова.