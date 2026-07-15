Киркоров продал дочери особняк в Майами за $100 для оформления гражданства США

15 июля 2026, 14:46

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров продал дочери особняк в Майами за сто долларов, чтобы закрепить за ней право на гражданство США. Как сообщает Telegram-канал Mash, певец снизил стоимость дома в 41 тысячу раз — сейчас рыночная цена люкс-недвижимости составляет $6,1 млн.