Киркоров продал дочери особняк в Майами за $100 для оформления гражданства США
Филипп Киркоров продал дочери особняк в Майами за сто долларов, чтобы закрепить за ней право на гражданство США. Как сообщает Telegram-канал Mash, певец снизил стоимость дома в 41 тысячу раз — сейчас рыночная цена люкс-недвижимости составляет $6,1 млн.
Право собственности делят четыре человека: сам Киркоров, его сын Мартин, дочь Алла-Виктория и ещё одна женщина. Поп-король купил особняк в 2011 году за $4,2 млн.
Двухэтажная резиденция находится в престижном районе Майами на La Gorce Drive. Жилая площадь — 7905 квадратных футов (около 734 кв. м), общая — 9911 кв. футов, участок — 14 840 кв. футов. В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории — бассейн, джакузи, терраса и лифт.
Отмечается, что Киркоров добился налоговых льгот: кадастровая стоимость дома — $4,38 млн. Программа Save Our Homes ограничивает рост налоговой базы: в 2025 и 2026 годах снижение составило по $1,8 млн. Дополнительные вычеты Homestead ($25 тыс.) и Second Homestead ($26,4 тыс.) уменьшают платежи.
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