Открыла театр, разочаровалась в США и жалеет о съемках в «Моей прекрасной няне»: как сложилась судьба Екатерины Дубакиной?
Екатерина Дубакина — российская актриса и режиссер, которая для широкой публики навсегда осталась Машей Шаталиной из сериала «Моя прекрасная няня», но в профессиональной среде состоялась как серьезная театральная артистка и основатель собственного независимого театра. 2 ноября артистке исполняется 36 лет. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры Дубакиной и звёздная рольЕкатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе, хотя её родители были москвичами. С детства она была погружена в творчество: занималась в художественной школе при Третьяковской галерее, училась в музыкально-театральном колледже имени Галины Вишневской и осваивала фортепиано в музыкальной школе.
Судьбоносным стал 2004 год, когда ассистент режиссера заметил 14-летнюю рыжеволосую Катю во время её выступления в театральной студии и пригласил на кастинг ситкома «Моя прекрасная няня». Её утвердили на роль Маши Шаталиной, старшей дочери главного героя в исполнении Сергея Жигунова. Этот проект сделал её узнаваемой на всю страну, но сама актриса впоследствии скептически отзывалась о периоде съёмок, отмечая, что не была готова столкнуться со взрослым миром в столь юном возрасте.
«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже нет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — цитирует Екатерину издание News.ru.
Екатерина Дубакина с большим уважением отзывалась о своей старшей коллеге Анастасии Заворотнюк, подчёркивая её профессионализм и отсутствие «звёздной болезни». Несмотря на уважение, между актрисами не сложились близкие отношения. Дубакина объясняла это естественной возрастной и статусной разницей.
«У нас была дистанция. Это правильно. Это странно, если взрослый человек будет общаться, переписываться с подростком. Даже когда я стала совершеннолетней, то для них, старших актеров, все равно была ребенком. У нас не было общения вне кадра», — делилась актриса в интервью Светлане Баласанян.
Отношения с коллегами по сериалу «Моя прекрасная няня» у актрисы, исполнившей роль Маши Шаталиной, не сложились. Актриса не раскрывает причину этого, но, вероятно, жизненные обстоятельства развели артистов в разные стороны. Несмотря на быстрый успех, Екатерина не прекратила своё образование и в 2006 году поступила в Российскую академию театрального искусства на режиссёрский факультет.
Театр и кино после «Моей прекрасной няни»Ещё во время учёбы в ГИТИСе, в 2010 году, Дубакина была принята в труппу Московского театра на Малой Бронной. На его сцене она сыграла множество ролей в спектаклях по произведениям Шекспира, Достоевского и Толстого. Среди её заметных работ — Хлоя в «Аркадии», Мария Шатова в «Бесах» и Мариана в «Тартюфе».
Параллельно с театром она продолжала сниматься. После завершения ситкома её фильмография пополнилась ролями в картинах «Метод», «Красивая жизнь», «Думай как женщина» и «Провинциальный детектив». Екатерина Дубакина на сегодняшний день снялась в более чем 20 фильмах.
Режиссёрский путь и независимый театрСтремление к творческой свободе привело Дубакину в режиссуру. В 2018 году она поставила и сыграла главную роль в спектакле «Самоубийца». Этот опыт стал отправной точкой для более масштабного проекта.
В 2021 году, после ухода из Театра на Малой Бронной (что совпало с назначением нового художественного руководителя Константина Богомолова), она основала собственный независимый театр ТДМ — «Театр дело молодых». Его открытие ознаменовала премьера спектакля «Марьино Поле». В своём театре Екатерина выступает не только как режиссёр, но и как организатор, занимаясь всеми вопросами — от продажи билетов до создания сайта.
Личная жизнь Екатерины Дубакиной и принципиальная позицияАктриса сознательно ограждает свою личную жизнь от публичности. Известно, что она замужем за режиссёром Евгением Семеновым, о чём общественность узнала лишь спустя два года после свадьбы. В одном из интервью она призналась, что замужество пробудило в ней любовь к кулинарии, особенно к выпечке домашнего хлеба. Детей у пары на сегодняшний день нет.
В отличие от многих коллег, Дубакина никогда не задумывалась об эмиграции, считая себя «абсолютно русским человеком», глубоко принадлежащим российской культуре и театральному ландшафту. При этом она два месяца училась актёрскому мастерству в США, где, по её словам, развеялись некоторые мифы о «блеске» американской жизни.
«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — делилась артистка с изданием News.ru.