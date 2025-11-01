01 ноября 2025, 15:26

Екатерина Дубакина (Фото: Instagram*/@sikoraksa)

Екатерина Дубакина — российская актриса и режиссер, которая для широкой публики навсегда осталась Машей Шаталиной из сериала «Моя прекрасная няня», но в профессиональной среде состоялась как серьезная театральная артистка и основатель собственного независимого театра. 2 ноября артистке исполняется 36 лет. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало карьеры Дубакиной и звёздная роль Театр и кино после «Моей прекрасной няни» Режиссёрский путь и независимый театр Личная жизнь Екатерины Дубакиной и принципиальная позиция



Начало карьеры Дубакиной и звёздная роль

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже нет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — цитирует Екатерину издание News.ru.

Анастасия Заворотнюк, Ирина Андреева, Екатерина Дубакина и Павел Сердюк (Фото: скриншот т/с «Моя прекрасная няня»)



«У нас была дистанция. Это правильно. Это странно, если взрослый человек будет общаться, переписываться с подростком. Даже когда я стала совершеннолетней, то для них, старших актеров, все равно была ребенком. У нас не было общения вне кадра», — делилась актриса в интервью Светлане Баласанян.

Театр и кино после «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина (Фото: Instagram*/@sikoraksa)



Режиссёрский путь и независимый театр

Личная жизнь Екатерины Дубакиной и принципиальная позиция

Екатерина Дубакина (Фото: Instagram*/@sikoraksa)



«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — делилась артистка с изданием News.ru.