Григорий Лепс высказался о свадьбе с Авророй Кибой: «Сам жду»
Певец Григорий Лепс заявил, что сам ничего не знает о своей свадьбе с Кибой
На церемонии вручения премии «Золотой граммофон», приуроченной к 30‑летию «Русского радио», Григорий Лепс сообщил, что пока не знает, когда собирается жениться на своей молодой возлюбленной Авроре Кибе.
Артист также прокомментировал скандальные публикации о своём райдере. По словам исполнителя, ему хватает «двух бутылок сухого вина, сырной и рыбной нарезки».
«Ждите, сам жду», — ответил шоумен на вопрос корреспондента NEWS.ru о возможном бракосочетании.
Кроме того, Лепс опроверг сведения о якобы требуемых четырёх литрах элитного алкоголя.