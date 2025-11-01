Достижения.рф

Григорий Лепс высказался о свадьбе с Авророй Кибой: «Сам жду»

Певец Григорий Лепс заявил, что сам ничего не знает о своей свадьбе с Кибой
Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон», приуроченной к 30‑летию «Русского радио», Григорий Лепс сообщил, что пока не знает, когда собирается жениться на своей молодой возлюбленной Авроре Кибе.



Артист также прокомментировал скандальные публикации о своём райдере. По словам исполнителя, ему хватает «двух бутылок сухого вина, сырной и рыбной нарезки».

«Ждите, сам жду», — ответил шоумен на вопрос корреспондента NEWS.ru о возможном бракосочетании.

Кроме того, Лепс опроверг сведения о якобы требуемых четырёх литрах элитного алкоголя.
