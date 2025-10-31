Вдова Юрия Шатунова подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов»

31 октября 2025, 14:12

Юрий Шатунов (Фото: Instagram*/yuriy_shatunov)

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов». Об этом сообщает ТАСС.