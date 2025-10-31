Достижения.рф

Вдова Юрия Шатунова подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов»

Юрий Шатунов (Фото: Instagram*/yuriy_shatunov)

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов». Об этом сообщает ТАСС.



Заявка подана 27 октября 2025 года по классу №39 Международной классификации товаров и услуг. Товарный знак охватывает организацию экскурсий, круизов и путешествий, консультации и бронирование туров, а также предоставление туристам информации о турах и экскурсиях.

Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май», скончался в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Коллектив прославился такими хитами, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь» и «Седая ночь».

Иван Мусатов

