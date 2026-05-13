Откровенные сцены, второй шанс в браке и сенсационное похудение: вся правда о народной артистке РФ Анне Михалковой
14 мая актриса Анна Михалкова отмечает день рождения. «Радио 1» рассказывает, как со временем изменился ее взгляд на постельные сцены и чем она живет сегодня.
Детство и юность Анны МихалковойАнна Михалкова выросла в известной семье. Ее отец — режиссер Никита Михалков, мать — Татьяна Михалкова. С юных лет она находилась в центре внимания. Папа снял о дочери документальный фильм «Анна: от 6 до 18». В течение 12 лет он задавал ей одни и те же вопросы и связывал ответы с хроникой событий 1980–90-х. Позже артистка призналась, что воспринимает эту картину как «препарирование личной жизни». Интерес к сцене появился у нее еще в детстве. После школы Михалкова уехала в Италию и Швейцарию и занялась историей искусств. Затем она вернулась в Москву и поступила во ВГИК. По словам актрисы, в институте много внимания уделяли риторике, хореографии и фехтованию. При этом занятий по профессии, как она считала, оказалось недостаточно.
Сейчас в ее фильмографии около сотни работ. Недавно знаменитость рассказала, что решилась на откровенные сцены только ближе к 50 годам. Она объяснила это тем, что кино нередко затрагивает интимную сторону жизни. При этом переступать через собственные внутренние границы актриса не готова. В фильме «Чувства Анны», как отметила Михалкова, ее героиня оголяется до такой степени, что выглядит беззащитной и жалкой.
Личная жизнь Анны МихалковойЕдинственным супругом Анны стал бывший вице-губернатор Ульяновской области Альберт Баков. Их отношения пережили серьезный кризис: супруги расставались, но позже смогли снова быть вместе. По сути, в их жизни было две свадьбы. В первом браке у пары родились сыновья Андрей и Сергей. Однако даже наличие маленьких детей не спасло семью от разрыва. Позже актриса признавалась, что причиной кризиса стало ее стремление к самостоятельности. После примирения у супругов появилась дочь Лидия. По словам Михалковой, девочка — настоящая «папина дочка», а отец буквально ее обожает. Сама актриса с юмором называет девочку «деспотом» и говорит, что справляться с ее непростым характером бывает нелегко.
Где сейчасС 2002 года Михалкова ведет программу «Спокойной ночи, малыши!». Передача выходит на каналах «Россия-Культура» и «Россия 1». В 2019 году телеведущая получила за эту работу премию «ТЭФИ-KIDS». В 2018-м актриса похудела на 15 килограммов и резко сменила образ. Часть поклонников встретила перемены без восторга. На критику она ответила жестко. Россиянка заявила, что у нас каждый считает себя экспертом в вопросах лечения, похудения, воспитания и внешности.
В 2024 году артистка продолжила активно сниматься. Одной из главных премьер стала историческая драма «Екатерина Великая». В этом проекте она сыграла императрицу. В феврале 2025 года фильм вышел в широкий прокат. Для оператора египетского происхождения Морада Абдель-Фаттаха картина стала режиссерским дебютом. Лента вошла в цикл «Русь». В него также входят проекты «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы». В том же месяце на платформе KION показали восьмисерийный сериал «Дорогой родственник». Исполнительница сыграла в нем главную героиню Ирину. Режиссером выступила Анна Пармас. Ранее проект носил рабочее название «Минус Дима». Авторы соединили в сюжете комедию, драму и сатиру, а в центре истории поставили семейные отношения. В марте 2025 года Михалкова получила звание народной артистки России.