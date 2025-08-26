Отношения со Степой Меньшиковым и Микки Рурком: как звезда «Дома-2» Водонаева подогрела слухи о новом романе

26 августа 2025, 16:27

Алена Водонаева (фото: Instagram* / alenavodonaeva)

Недавно имя Алены Водонаевой вновь оказалось в центре обсуждений. Телеведущую заметили в компании голливудского актера Микки Рурка — звезды, известного не только яркими ролями, но и скандальной личной жизнью. Действительно ли между ними может развиться роман и подробнее о личной жизни ​Водонаевой, расскажет «Радио 1».





Микки Рурк и его «слабость» к русским женщинам

Встреча Алены Водонаевой и Микки Рурка

Алена Водонаева и Микки Рурк (фото: Instagram* / alenavodonaeva)





Водонаева: от «Дома-2» до образа роковой женщины

Роман со Степаном Меньщиковым

«У Алены невероятная сексуальная харизма. Она потрясающая любовница, и секс с ней был интереснее любого фильма. Мы прожили вместе полтора года, могли бы и дольше, но каждый из нас привык быть первым и уступать не хотел», — говорил шоумен.

Связь с Майем Абрикосовым

Первый брак — Алексей Малакеев

«Я родила ребенка, а мужа почти не видела — с утра до вечера он был на работе. Тогда для меня это стало серьезной проблемой», — вспоминала Алена.

Алена Водонаева (фото: Instagram* / alenavodonaeva)



Антон Коротков и Алена Водонаева

«Я просто поняла и почувствовала предел. Я устала от глупости, пустоты, ревности и моей самостоятельности. Меня обвинили в успешности», — сказала она.

Брак Водонаевой с DJ Косинусом

«Со вторым мужем у меня нет ничего общего. Только чувство, что меня кинули. Я развелась из-за Богдана: толку от такого мужчины не будет, примера рядом тоже. Второй муж — хороший человек. Но "ни рыба ни мясо" — не вариант, когда есть сын», — откровенно призналась Водонаева.