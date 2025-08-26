Отношения со Степой Меньшиковым и Микки Рурком: как звезда «Дома-2» Водонаева подогрела слухи о новом романе
Недавно имя Алены Водонаевой вновь оказалось в центре обсуждений. Телеведущую заметили в компании голливудского актера Микки Рурка — звезды, известного не только яркими ролями, но и скандальной личной жизнью. Действительно ли между ними может развиться роман и подробнее о личной жизни Водонаевой, расскажет «Радио 1».
Микки Рурк и его «слабость» к русским женщинамИмя Микки Рурка давно стало символом Голливуда. Его биография сочетает в себе карьеру актера, боксера, скандалиста и секс-символа. Отношения с русскими женщинами всегда занимали в его жизни особое место. В 2009 году Рурк закрутил роман с моделью Анастасией Макаренко. Их союз длился шесть лет и казался серьезным — пара даже задумывалась о свадьбе.
Однако в итоге они расстались, а актер вернулся к привычному образу холостяка. Он не скрывал, что никогда не мог устоять перед русскими девушками.
Встреча Алены Водонаевой и Микки РуркаИстория их знакомства началась во время поездки Водонаевой в США. На опубликованных ею видеозаписях видно: Рурк ведет себя очень открыто, обнимает Водонаеву и явно флиртует. Его жесты и близость в Америке могли бы показаться слишком откровенными, но сама Алена подчеркнула, что для нее это был приятный знак внимания.
Позже актер посвятил ей отдельный пост в запрещенной в России соцсети. Он отметил любовь Водонаевой к собакам — теме, к которой сам Рурк давно неравнодушен. Этот жест вызвал новую волну слухов: от предположений о зарождающемся романе до версий о простой дружбе.
Водонаева: от «Дома-2» до образа роковой женщиныАлена Водонаева стала известна после участия в реалити-шоу «Дом-2». Ее яркая внешность, смелый характер и бурные романы сделали ее одной из самых обсуждаемых участниц проекта.
Роман со Степаном Меньщиковым
Одним из первых стал союз со Степаном Меньщиковым. Их пара на проекте была взрывной: страстные примирения сменялись громкими ссорами. Водонаева позже признавалась, что эти отношения истощили ее эмоционально.
«У Алены невероятная сексуальная харизма. Она потрясающая любовница, и секс с ней был интереснее любого фильма. Мы прожили вместе полтора года, могли бы и дольше, но каждый из нас привык быть первым и уступать не хотел», — говорил шоумен.
Связь с Майем Абрикосовым
Вскоре внимание телеведущей привлек еще один участник шоу — Роман Тертишный (Май Абрикосов). Но отношения быстро угасли: сам Тертишный позже признался, что воспринимал их скорее как «интрижку ради шоу».
Роман отличался непростым характером — был склонен к провокациям и резким эмоциональным реакциям. Алена же не из тех женщин, кто готов мириться с давлением или занимать подчинённую позицию. В итоге столкновение сильных характеров поставило точку в их отношениях.
Первый брак — Алексей Малакеев
С бизнесменом Алексеем Малакеевым Водонаева познакомилась благодаря все тому же Меньщикову. Союз оказался серьезным: брак, рождение сына Богдана, четыре года семейной жизни. Но нехватка внимания со стороны мужа привела к разводу.
«Я родила ребенка, а мужа почти не видела — с утра до вечера он был на работе. Тогда для меня это стало серьезной проблемой», — вспоминала Алена.
Антон Коротков и Алена Водонаева
Следующим увлечением телеведущей стал тату-мастер Антон Коротков. Алену спокойно относилась к тому, что Коротков был ее младще на шесть лет. Пара готовилась к свадьбе, но в итоге Водонаева разорвала отношения, признавшись, что устала от ревности и недопонимания. Она отметила, что разочаровалась в избраннике.
«Я просто поняла и почувствовала предел. Я устала от глупости, пустоты, ревности и моей самостоятельности. Меня обвинили в успешности», — сказала она.
Брак Водонаевой с DJ Косинусом
Второй официальный муж Алены — музыкант Алексей Комов (DJ Косинус). Их свадьба в Лас-Вегасе запомнилась публике, но союз оказался недолгим.
«Со вторым мужем у меня нет ничего общего. Только чувство, что меня кинули. Я развелась из-за Богдана: толку от такого мужчины не будет, примера рядом тоже. Второй муж — хороший человек. Но "ни рыба ни мясо" — не вариант, когда есть сын», — откровенно призналась Водонаева.
Сегодня Алена признается, что главный мужчина в ее жизни — сын Богдан.