«Новая Волна 2025»: как Чеботина, IOWA и JALAGONIA прошли путь состоявшегося артиста
После участия в конкурсе исполнителей «Новая Волна» значительную популярность обрели Люся Чеботина, Диана Хитарова (JALAGONIA) и группа IOWA. В этом году эти артисты вышли на сцену конкурса уже в качестве приглашенных звезд.
В 2013 году Хитарова приняла участие в конкурсе «Детская Новая Волна». Она исполнила песню Владимира Преснякова «Замок из дождя» и заняла одно из призовых мест среди участников, представлявших Россию. В 2024 году на сцене «Волны» она представила свой сольный трек под псевдонимом JALAGONIA, который назывался «Джинсы».
В этом году исполнительница выпустила трек «Девочка плачет» из своего дебютного сольного альбома «Отель моих снов». Эта лиричная, но динамичная композиция находит отклик у слушателей, так как затрагивает темы, близкие каждому человеку.
В 2025 году Люся Чеботина, выступив на сцене «Новой волны» с песней «Фараон», впервые попробовала себя в роли жюри музыкального конкурса. Ее путь к успеху начался с участия в кастинге «Детской Новой волны» в 13 лет, где она не прошла.
В 2017 году, уже будучи более опытной артисткой, Люся успешно прошла отбор на «Новую волну», представила Россию на конкурсе и, хотя не заняла призовое место, продолжила развиваться. Люся отказалась от исполнения каверов и сосредоточилась на создании собственных текстов и музыки. Её песня «Монако» стала настоящим хитом, покорив не только отечественные чарты.
В списке звездных участников Новой волны 2025 значится группа IOWA. В 2012 году коллектив представил Россию на этом конкурсе с песней «Мама», за что получил специальный приз «Выбор слушателей Love Radio». Трек «Одно и то же» стал саундтреком к сериалу «Кухня», а «Улыбайся» — к «Физруку» и «Сладкой жизни». В 2015 году на открытии Новой волны IOWA исполнили песню «Маршрутка», которая к тому моменту уже стала хитом.
Группа постепенно увеличивала свою аудиторию. Песни «Одно и то же», «Улыбайся», «Простая песня» и «Мои стихи, твоя гитара» можно назвать гимнами целого поколения. В 2024 году на Новой волне коллектив выступил с треком «Плохо танцевать», который в 2018 году принес им премию RU.TV в категории «Лучший танцевальный клип».
Путь от финалиста до почетного гостя «Новой волны» демонстрирует, как талант, упорный труд и умение взаимодействовать с аудиторией могут привести к успеху. Артисты, добившиеся признания в музыкальной индустрии, выделяются не только своими яркими композициями и харизмой, но и искренностью в творчестве. Именно это качество помогает им сохранять актуальность и популярность на протяжении многих лет.
