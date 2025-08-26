«Новая Волна 2025»: как Чеботина, IOWA и JALAGONIA прошли путь состоявшегося артиста

26 августа 2025, 16:40

Диана Хитарова (JALAGONIA) (Фото из личного архива JALAGONIA)

После участия в конкурсе исполнителей «Новая Волна» значительную популярность обрели Люся Чеботина, Диана Хитарова (JALAGONIA) и группа IOWA. В этом году эти артисты вышли на сцену конкурса уже в качестве приглашенных звезд.