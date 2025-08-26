Елена Товстик рассказала Малахову, что после скандала муж забрал даже детские вещи
Роман Товстик вывез из квартиры детей, их вещи и технику
История о разводе Елены и Романа Товстик продолжает обрастать новыми подробностями. После громкого скандала, в котором фигурирует имя Полины Дибровой, телеведущий Андрей Малахов навестил Елену дома, чтобы та показала, что именно увёз её супруг после их расставания.
По словам Елены, вернувшись из отпуска в Италии, она обнаружила, что из квартиры исчезло многое — от детской одежды до мебели и техники.
Самым болезненным оказалось то, что Роман без предупреждения увёз и двух общих детей.
«К сожалению, кофе предложить не могу — кофемашину муж тоже забрал. Могу налить воды», — отметила Товстик с иронией во время съёмок разговора с Малаховым.Из дома, помимо прочего, был вывезен семейный рояль — инструмент, на котором, как подчеркнула Елена, играли все дети пары.