Гарик Мартиросян официально прекратил партнёрство с Михаилом Галустяном

Гарик Мартиросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Гарик Мартиросян покинул бизнес, совладельцем которого он являлся вместе с коллегой Михаилом Галустяном. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Звездач».



Продюсерский центр был основан Михаилом Галустяном в 2011 году. Мартиросян вошёл в число его компаньонов значительно позже, в 2020 году. Причины его выхода из состава учредителей в настоящее время не сообщаются.

Ранее из этого же бизнеса вышел ещё один соучредитель — актёр и бывший игрок КВН Алексей Новацкий. Он покинул проект спустя год после его основания. Согласно предоставленным данным, Мартиросян перестал быть совладельцем две недели назад. В публикации уточняется, что, по имеющейся информации, компания не сталкивалась с финансовыми сложностями. Согласно отчетности, прибыль ООО «Продюсерский центр «Галустян» за 2024 год составила 2,8 млн рублей при выручке в 3,1 млн рублей.

