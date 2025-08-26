Гарик Мартиросян официально прекратил партнёрство с Михаилом Галустяном

26 августа 2025, 15:54

Гарик Мартиросян вышел из бизнеса Михаила Галустяна

Гарик Мартиросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Гарик Мартиросян покинул бизнес, совладельцем которого он являлся вместе с коллегой Михаилом Галустяном. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Звездач».