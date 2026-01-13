Отношения с 14 лет, постоянные измены и тайный роман с Нагиевым: что стало причиной смерти звезды «Воров в законе» Анны Самохиной?
Анну Самохину называли секс-символом 80-х и «русской Брижит Бардо». Мужчины СССР были без ума от роковой красавицы, которая блистала в ролях Мерседес в «Узнике замка Иф» и Риты в «Ворах в законе». Многие считали, что такая женщина с выдающейся внешностью должна вести легкую и беззаботную жизнь, однако судьба распорядилась иначе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Отец-алкоголик и раннее взрослениеВ школе мальчики не проявляли особого интереса к Ане, а её мама часто говорила, что дочь косая, как заяц. Анна Подгорная провела своё детство в Череповце, где её родители работали на заводе: мама — в конструкторском бюро, а папа — в литейном цехе. Семья жила в старом общежитии, и места было так мало, что Аня с сестрой Ритой спали на матрасах в углу кухни.
«Отец пил так, что годам к 30-ти стал законченным алкоголиком. Даже не знаю, что было страшнее: когда он приходил домой пьяным или когда просыпался злой с похмелья и начинал ко всем придираться — к нам с сестрой, к маме. Впрочем, в нашем общежитии пили все мужчины и многие женщины. Людей угнетала бедность, бытовая неустроенность, беспросветность жизни. Пьяные драки, крики, женский визг, мат и звон разбитого стекла — все это было привычным для нас, не пугало и не удивляло», — признавалась актриса в интервью.
Еще в детстве Анна поняла, что ей нужно выбираться из нищеты и устраивать свою жизнь.
Первая любовь
В 14 лет Аня влюбилась в хоккеиста Германа Волгина. Однако родители парня были против его отношений с дерзкой и независимой девушкой, поэтому отправили его развивать спортивную карьеру в Ригу, подальше от своей избранницы. Тогда Анна поступила в Ярославское театральное училище, а вскоре вышла замуж за другого человека – Александра Самохина.
Однажды в общежитие, где Анна проживала с мужем, приехал ассистент режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, который искал актрису на роль Мерседес в фильме «Узник замка Иф».
С этого момента в жизни Анны Самохиной началась светлая полоса. Хотя фильм еще не вышел в прокат, её уже пригласили на пробы для картины «Воры в законе», где она сыграла любовницу криминального авторитета. Эта роль принесла ей большую популярность.
Три неудачных бракаПосле свадьбы с Александром Самохиным Анна переехала в Санкт-Петербург, и сначала казалось, что их союз будет крепким. Однако на практике брак продержался всего 15 лет и распался в середине 90-х.
Сразу после развода Анна встретила бизнесмена Дмитрия Конорова. Он завоевал её сердце, и вскоре они поженились и начали совместный ресторанный бизнес. Однако из-за постоянных измен супруга брак развалился.
Два года Анна жила в гражданском браке с Евгением Федоровым, старым знакомым, но и эти отношения оказались неудачными. Дочь актрисы, рассказывая о матери в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», отметила:
«Он никогда не был её человеком. В конце отношений он повел себя очень некрасиво: попросил денег за коммунальные услуги за время их совместной жизни. Это был единственный муж, которого мама не хотела видеть перед смертью. Мы еле уговорили её поговорить с ним».
Слухи о романе с НагиевымУже после смерти Самохиной появились слухи о её возможном романе с Дмитрием Нагиевым. Дочь актрисы считает, что между ними была лишь симпатия. Сам Нагиев отзывался о Анне с теплотой и уважением.
«Это было в ноябре 2009 года, я снимался в фильме Ольги Субботиной "Бежать". Мне сообщили, что ко мне пришла женщина. Я вышел, и передо мной стояла любимая и дорогая моему сердцу женщина. Мы обнялись, начали разговаривать, а через несколько месяцев её не стало. Если бы я знал, как всё закончится, я бы поступил иначе. Я не осознал, что она пришла попрощаться. Я очень её любил…» — делился Нагиев с журналистами.
Тяжелая болезнь и смертьВ конце 2009 года Анна Самохина вместе с сестрой планировала поездку на Гоа. Однако в турагентстве она внезапно почувствовала сильную боль в животе. Скорая помощь отвезла её в больницу, где был поставлен ужасный диагноз — рак желудка на последней стадии. Врачи предположили, что болезнь могла быть спровоцирована строгими диетами, стрессами и чрезмерным курением.
Родным сообщили, что времени у звезды осталось совсем немного. Врачи делали всё возможное, но после первой химиотерапии у Анны отказала печень. Последние месяцы своей жизни Самохина провела в хосписе. По словам друзей, она до последнего боролась за жизнь, но при этом сохраняла поразительную стойкость и волю. Актриса, всегда блиставшая красотой, болезненно переживала изменения во внешности, вызванные тяжелой болезнью и лечением. Она стала избегать общения даже с близкими, опасаясь, что ее увидят ослабленной. Медики из хосписа отмечали, что она до последней минуты старалась следить за собой, часто появлялась с безупречным макияжем, скрывая последствия терапии под платком.
Горькой иронией стало то, что буквально за четыре дня до смерти, 4 февраля 2010 года, Анне Самохиной было присвоено почетное звание Заслуженной артистки России. Узнать об этом официальном признании ее многолетнего труда ей было уже не суждено. 8 февраля 2010 года Анны Самохиной не стало. Ее похоронили рядом с могилой свекрови — матери ее первого мужа, актера Александра Самохина. Дочь актрисы приняла решение хоронить мать в открытом гробу, по православной традиции. Позже она говорила, что, несмотря на перенесенные страдания, на лице Анны была умиротворенная улыбка.