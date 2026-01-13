13 января 2026, 15:40

Анна Самохина (Фото: РИА Новости)

Анну Самохину называли секс-символом 80-х и «русской Брижит Бардо». Мужчины СССР были без ума от роковой красавицы, которая блистала в ролях Мерседес в «Узнике замка Иф» и Риты в «Ворах в законе». Многие считали, что такая женщина с выдающейся внешностью должна вести легкую и беззаботную жизнь, однако судьба распорядилась иначе. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание

Отец-алкоголик и раннее взросление Первая любовь Три неудачных брака Слухи о романе с Нагиевым Тяжелая болезнь и смерть





Отец-алкоголик и раннее взросление

«Отец пил так, что годам к 30-ти стал законченным алкоголиком. Даже не знаю, что было страшнее: когда он приходил домой пьяным или когда просыпался злой с похмелья и начинал ко всем придираться — к нам с сестрой, к маме. Впрочем, в нашем общежитии пили все мужчины и многие женщины. Людей угнетала бедность, бытовая неустроенность, беспросветность жизни. Пьяные драки, крики, женский визг, мат и звон разбитого стекла — все это было привычным для нас, не пугало и не удивляло», — признавалась актриса в интервью.

Первая любовь

Анна Самохина (Фото: кадр из фильма «Воры в законе»)

Три неудачных брака

Анна Самохина и Дмитрий Коноров (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Он никогда не был её человеком. В конце отношений он повел себя очень некрасиво: попросил денег за коммунальные услуги за время их совместной жизни. Это был единственный муж, которого мама не хотела видеть перед смертью. Мы еле уговорили её поговорить с ним».

Слухи о романе с Нагиевым

«Это было в ноябре 2009 года, я снимался в фильме Ольги Субботиной "Бежать". Мне сообщили, что ко мне пришла женщина. Я вышел, и передо мной стояла любимая и дорогая моему сердцу женщина. Мы обнялись, начали разговаривать, а через несколько месяцев её не стало. Если бы я знал, как всё закончится, я бы поступил иначе. Я не осознал, что она пришла попрощаться. Я очень её любил…» — делился Нагиев с журналистами.

Тяжелая болезнь и смерть