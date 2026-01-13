«Самая большая сложность»: Тарханова рассказала о трудностях баланса между работой и семьёй
Глафира Тарханова призналась, что ей непросто совмещать карьеру и материнство
В преддверии премьеры фильма «Папа может» актриса Глафира Тарханова, исполнившая одну из главных ролей, откровенно высказалась о том, как ей удаётся совмещать насыщенную карьеру и материнство. В беседе с Леди Mail артистка призналась, что этот баланс даётся ей непросто.
По словам Тархановой, с её героиней в фильме её объединяет общий жизненный опыт. Персонаж актрисы — работающая женщина и многодетная мать, для которой постоянный поиск равновесия между домом и профессией становится главным вызовом.
«Моя героиня работает юристом, она не домохозяйка, и так же, как и мне, ей тяжело даётся это совмещение, я думаю, в этом самая большая сложность для любой работающей мамы — постоянно искать баланс», — поделилась Глафира.Актриса также честно объяснила, почему не может позволить себе полностью уйти из профессии. По её словам, работа — это не только способ самореализации, но и жизненная необходимость.
Глафира подчеркнула, что старается находить компромисс между карьерой и семьёй, даже если это требует постоянных усилий и внутренней дисциплины.