«Самая большая сложность»: Тарханова рассказала о трудностях баланса между работой и семьёй

13 января 2026, 14:10

Глафира Тарханова призналась, что ей непросто совмещать карьеру и материнство

Глафира Тарханова (Фото: Instagram* / @glafiratarhanova)

В преддверии премьеры фильма «Папа может» актриса Глафира Тарханова, исполнившая одну из главных ролей, откровенно высказалась о том, как ей удаётся совмещать насыщенную карьеру и материнство. В беседе с Леди Mail артистка призналась, что этот баланс даётся ей непросто.





По словам Тархановой, с её героиней в фильме её объединяет общий жизненный опыт. Персонаж актрисы — работающая женщина и многодетная мать, для которой постоянный поиск равновесия между домом и профессией становится главным вызовом.





«Моя героиня работает юристом, она не домохозяйка, и так же, как и мне, ей тяжело даётся это совмещение, я думаю, в этом самая большая сложность для любой работающей мамы — постоянно искать баланс», — поделилась Глафира.