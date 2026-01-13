Достижения.рф

«Я сама виновата в потере носа»: Экс-жена Аршавина сделала шокирующее признание

Алиса Казьмина объяснила потерю носа инъекциями и стрессом после развода
Алиса Казьмина (Фото: Instagram* @arshavina_alisia__mb)

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в интервью телеканалу Муз-ТВ объяснила причины тяжёлой болезни, которая привела к потере носа.



По словам Казьминой, заболевание развилось на фоне сильного стресса из-за бракоразводного процесса.

«У меня был развод, наложился огромный стресс, и мой организм просто не справился с той инфекцией, которую занесли. Я сама виновата, да. Не нужно увлекаться лишними инъекциями, особенно в области хрящей», — сказала она.
Модель отметила, что изменения во внешности произошли стремительно. В течение нескольких месяцев нос увеличивался, появлялись отёки и держалась высокая температура. После потери носа женщина пережила глубокую депрессию.

Напомним, у Казьминой несколько лет назад обнаружили аутоиммунное заболевание. Болезнь вызвала некроз тканей лица и значительно изменила её внешность.

