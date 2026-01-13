«Я сама виновата в потере носа»: Экс-жена Аршавина сделала шокирующее признание
Алиса Казьмина объяснила потерю носа инъекциями и стрессом после развода
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в интервью телеканалу Муз-ТВ объяснила причины тяжёлой болезни, которая привела к потере носа.
По словам Казьминой, заболевание развилось на фоне сильного стресса из-за бракоразводного процесса.
«У меня был развод, наложился огромный стресс, и мой организм просто не справился с той инфекцией, которую занесли. Я сама виновата, да. Не нужно увлекаться лишними инъекциями, особенно в области хрящей», — сказала она.Модель отметила, что изменения во внешности произошли стремительно. В течение нескольких месяцев нос увеличивался, появлялись отёки и держалась высокая температура. После потери носа женщина пережила глубокую депрессию.
Напомним, у Казьминой несколько лет назад обнаружили аутоиммунное заболевание. Болезнь вызвала некроз тканей лица и значительно изменила её внешность.