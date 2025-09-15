Отношения с Быстрицкой, молодая любовница и тяжелая болезнь: 100 лет со дня рождения Кирилла Лаврова. Как складывалась судьба актера?
15 сентября 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Кирилла Лаврова — народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда и многолетнего художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова. Без диплома театрального ВУЗа он сумел войти в историю как один из величайших актёров XX века. Подробнее о его биографии и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Кирилла Лаврова: дворянские корни и тяжёлое детствоКирилл Лавров появился на свет 15 сентября 1925 года в Ленинграде в семье актёров. Его отец, Юрий Лавров, выступал на сцене БДТ, а мать, Ольга Гудим-Левкович, работала на радио. По линии отца Кирилл унаследовал дворянское происхождение: дед Сергей Лавров до революции руководил гимназией Императорского гуманитарного общества в Санкт-Петербурге, а после 1917 года эмигрировал в Сербию.
Детство будущего актёра пришлось на трудные годы. После убийства Кирова (Сергей Миронович Киров — русский революционер, а также советский государственный и политический деятель) начались репрессии против интеллигенции, и родители были вынуждены уехать в Киев, где Юрий Лавров стал ведущим артистом Театра имени Леси Украинки. Сам Кирилл остался с бабушкой в Ленинграде.
Во время войны юноша оказался в эвакуации, где трудился в совхозе и на заводе токарем. В 1943 году 17-летний Лавров ушёл добровольцем в армию. Фронта он так и не увидел: его направили в Астраханскую авиационную школу. Позднее он пять лет прослужил техником в бомбардировочном полку на Курилах, обслуживая пикирующие бомбардировщики Пе-2.
Первые шаги в театре: актёр без дипломаПосле демобилизации Кирилл Лавров попытался поступить в театральные вузы Москвы и Ленинграда, но не прошёл конкурс из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Школу он не окончил из-за войны, а в вечерней учиться не захотел.
«Причина, по которой ни отец, ни я не имели диплома о высшем образовании — просто лень», — признавался он.
Все изменилось в Киеве, куда Лавров приехал к отцу. Руководитель театра имени Леси Украинки Константин Хохлов взял юношу стажёром. Пять лет Кирилл набирался опыта прямо на сцене, играя вместе с отцом. В 1955 году Хохлов пригласил его в БДТ, но вскоре умер. Новый художественный руководитель Георгий Товстоногов сначала относился к актёру скептически, но Лавров блестяще выдержал испытательный срок и закрепился в труппе.
Театральные роли и руководство БДТНа сцене БДТ Кирилл Лавров прослужил более полувека. Среди его ролей — Молчалин («Горе от ума»), Солёный («Три сестры»), Нил («Мещане»), Городничий («Ревизор»), Астров («Дядя Ваня»). Особый успех имел спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина.
В 1970 году актёр впервые сыграл Ленина в постановке «Защитник Ульянова». К образу вождя революции он возвращался многократно, считая его «шекспировской фигурой».
После смерти Товстоногова в 1989 году труппа единогласно выбрала Лаврова новым худруком. Он сам голосовал против своей кандидатуры, но в итоге возглавлял театр до конца жизни, сохранив традиции и репертуарную политику БДТ.
Кирилл Лавров в киноКиношный дебют состоялся в 1955 году («Васёк Трубачёв и его товарищи»). Первую главную роль актёр получил в картине «Ссора в Лукашах» (1959), а всесоюзная слава пришла после фильма «Живые и мёртвые» (1964), который собрал более 40 миллионов зрителей.
В 1966 году он сыграл в авторской картине Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», отмеченной международной наградой. В 1968 году воплотил Ивана Карамазова в экранизации романа Достоевского. Значимыми стали и роли в фильмах «Укрощение огня» (1972, образ конструктора Королёва), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), «Стакан воды» (1979).
В 2000 году Лавров вновь удивил публику, сыграв криминального авторитета Барона в «Бандитском Петербурге». А в 2005 году исполнил одну из своих последних великих ролей — Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите».
Фильмография Кирилла Лаврова
- «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1955);
- «Медовый месяц» (1956);
- «Ссора в Лукашах» (1959);
- «Живые и мёртвые» (1964);
- «Долгая счастливая жизнь» (1966);
- «Братья Карамазовы» (1968);
- «Укрощение огня» (1972);
- «Мой ласковый и нежный зверь» (1978);
- «Стакан воды» (1979);
- «Бандитский Петербург» (2000);
- «Мастер и Маргарита» (2005);
- «Ленинград» (2007).
Личная жизнь Кирилла Лаврова: роман с БыстрицкойМолодого Лаврова связывали отношения с актрисой Элиной Быстрицкой. Влюблённые даже собирались пожениться, однако знакомство с родителями жениха прошло неудачно: отец Кирилла резко высказался против избранницы.
«Эта надутая особа не годится тебе в жены», — сказал Лавров-старший.Несмотря на это, молодые приняли решение пожениться летом 1953 года. Однако вскоре в театре появилась Валентина Николаева. Однажды, когда Лавров должен был уезжать на гастроли, Элина с букетом пионов приехала на вокзал, чтобы проводить любимого. Но вместо этого стала свидетельницей неприятной сцены: Валентина прикалывала Лаврову на лацкан скромный букет ландышей. Тогда Быстрицкая бросила свои цветы в урну и уехала. На этом история их любви закончилась.
В 1953 году Лавров женился на Николаевой. В браке родились сын Сергей и дочь Мария, впоследствии актриса БДТ. Супруги прожили вместе почти 50 лет до смерти Валентины в 2002 году.
Последняя любовь
После смерти жены актёр тяжело переживал утрату. Спустя два года в его жизни появилась костюмер БДТ Анастасия Лазовская, которая была младше актера на 52 года. Их отношения стали причиной пересудов в театре. Для кого-то Анастасия была расчетливой охотницей за наследством, а другие верили в искренность её чувств.
Лавров называл Анастасию «мой Санчо Пансой» и советовался с дочерью перед тем, как пригласить её жить к себе. Она была рядом до его смерти в 2007 году, ухаживала за ним во время болезни. После его смерти девушка ещё год прожила в их общей квартире, предоставленной театром. Вскоре уволилась из БДТ и исчезла из виду.
Общественная деятельность и наградыПомимо театра и кино, Кирилл Лавров активно занимался общественной деятельностью. С 1946 года был членом КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом от Союза театральных деятелей. В 1993 году он поддержал роспуск Съезда народных депутатов РФ, а в 2000-м выступил против возвращения советского гимна.
За заслуги получил множество наград: Герой Социалистического Труда, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» II–IV степеней. В 1995 году удостоен звания Почётного гражданина Санкт-Петербурга.