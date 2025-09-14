Носил стринги и вел умные разговоры во время секса: Как сейчас живет звезда «Склифосовского» Константин Юшкевич?
Российский актёр театра Константин Юшкевич 14 сентября отмечает свой 56-й день рождения. Для многих он открылся ещё в 2006 году в комедии «Дикари», но настоящую народную любовь ему принесли сериалы «Склифосовский» и «Балабол». О том, как сложилась карьера и личная жизнь артиста, читайте в материале «Радио 1».
Биография Константина Юшкевича
Константин Евгеньевич Юшкевич родился 14 сентября 1969 года в Свердловске. Его родители были инженерами. С детства он мечтал о военной службе и готовился поступить в училище ВДВ, однако из-за проблем со здоровьем не прошел медицинскую комиссию. Тогда юноша решил стать юристом, но судьба распорядилась иначе. На школьном выпускном Константин участвовал в номерах в стиле КВН, и его заметил отец одноклассницы — ведущий артист местного драматического театра. Тот убедил Юшкевича попробовать себя в актерской профессии. Так в 1986 году он поступил в Свердловское театральное училище.
Во время учебы Юшкевича призвали в армию. Он служил в инженерно-саперных войсках, и это время вспоминает как тяжелое испытание. Из-за конфликтов с ротным его даже грозились отправить в самую сложную часть. После демобилизации он вернулся к учебе и окончил училище в 1991 году. В 1992 году Юшкевич вместе с женой Ольгой переехал в Москву. Здесь он поступил в ГИТИС на курс Марка Захарова, причем его зачислили сразу на второй курс. В 1996 году он получил диплом одного из самых престижных театральных вузов страны.
Работа в кино
В кино Юшкевич начал сниматься в 1990-х, но первые роли были эпизодическими и не приносили известности. Переломным моментом стал 2006 год, когда он сыграл стоматолога Валерчика в комедии «Дикари» с Гошей Куценко и Владиславом Галкиным. Однако настоящая популярность пришла к нему после выхода сериала «План Б», где он сыграл бизнесмена Артема Копылова.
В 2011 году Юшкевич получил премию «Кинотавр» за лучшую мужскую роль в фильме «Упражнения в прекрасном», к которому сам написал сценарий. Но настоящую народную любовь ему принесли сериалы «Склифосовский» и «Балабол». Сейчас фильмография Константина Евгеньевича насчитывает более 115 работ в кино.
Личная жизнь Константина Юшкевича
Со своей будущей женой Ольгой Константин познакомился еще в Свердловском театральном училище. Их свадьба была скромной: невеста надела платье, взятое у знакомой, а жених купил костюм по талонам. Вместе они пережили тяжелые 90-е, скитаясь по углам, и подрабатывали где придется, чтобы свести концы с концами. Ольга трудилась в небольших муниципальных театрах, а позднее устроилась в детский отдел «Москонцерта», а Константин после работы на сцене нередко подрабатывал грузчиком и продавцом.
У пары две дочери — Евдокия (2000 г. р.) и Екатерина (2004 г. р.). Старшая дочь пошла по стопам родителей и окончила Театральное училище им. Щепкина. Юшкевич называет себя однолюбом и утверждает, что молодые актрисы его не интересуют:
«Ума не приложу, о чём разговаривать с красивыми, но пустыми женщинами», — цитирует актера 78.ru.
Пикантные моменты карьеры
Ради роли в спектакле «Ladies Night» Юшкевичу пришлось освоить искусство стриптиза. Постановка проходила в рамках «Независимого театрального проекта». Чтобы привыкнуть к образу, Юшкевичу приходилось носить стринги дома и на работе. Он признавался, что сначала было страшновато, но зрители приняли его выступление с восторгом.
В 2012 году Юшкевич снялся в фильме «Рассказы», где его герой, главный редактор Макс, участвовал в откровенных сценах с Любовью Аксёновой. Это стало поводом для слухов о романе между актёрами. Однако сам Юшкевич объяснял, что такие сцены — лишь часть профессии, и не более того. Он отмечал, что его персонаж в фильме «ведет умные разговоры во время секса с юной возлюбленной», но это никак не перешло в реальную жизнь.
Как сейчас живет артист
Недавно Константин Юшкевич перенес серьезные операции по замене тазобедренных суставов. Из-за перекоса костей его беспокоили сильные боли, разная длина ног, хромота и необходимость передвигаться на костылях. Первый сустав был заменен в 2024 году, замена второго — в начале 2025 года. Несмотря на сложность процедуры, Юшкевич уже вернулся к активной работе и даже выступает на сцене. Этот опыт мог бы стать испытанием для многих, но для Юшкевича он стал лишь очередным вызовом, который артист принял с характерным для него мужеством.
Сегодня Константин Юшкевич продолжает активно работать в кино и театре, оставаясь одним из самых востребованных актёров современного российского кинематографа. Он принимает участие в десятом сезоне «Балабола», где играет главную роль — капитана полиции Александра Балабина. Съёмки уже начались, и актёрский состав сохранился практически в полном составе. Сам Юшкевич отмечает, что за долгое время работы в проекте у команды появились свои «локальные шутки» и разрешена импровизация, что делает процесс особенно творческим.
Актер не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди — продолжение съёмок в «Склифосовском» и участие в новых театральных постановках. Юшкевич также развивается как сценарист и продюсер, что открывает перед ним новые творческие горизонты.