Раскрыт многомиллионный доход «Тату» от первого за много лет концерта в Москве
Около 30 млн рублей заработает группа «Тату» на продаже билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На текущий момент уже реализовано более половины билетов на предстоящий концерт. Ожидается, что мероприятие, запланированное на конец октября, посетят около четырех тысяч человек. Стоимость самых дешевых билетов составляет пять тысяч рублей, тогда как самые дорогие билеты оцениваются в 30 тысяч рублей.
По данным SHOT, солистки группы Юлия Волкова и Лена Катина могут рассчитывать на доход в размере около 15 млн рублей за выступление. Оставшаяся часть выручки будет направлена организаторам: она пойдет на аренду площадки, оплату работы звукорежиссеров, осветителей и другого технического персонала.
Читайте также: