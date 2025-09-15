Раскрыт многомиллионный доход «Тату» от первого за много лет концерта в Москве

15 сентября 2025, 08:36

SHOT: Группа Тату заработает 30 млн руб. на продажах билетов на концерт в Москве

Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина и Юлия Волкова (слева) (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Около 30 млн рублей заработает группа «Тату» на продаже билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.