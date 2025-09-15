Алла Пугачева спела для русского пенсионера и его жены во время прогулки с дочкой
Алла Пугачева исполнила песню для российских туристов во время прогулки по побережью Рижского залива. Об этом пишет издание «7Дней.ru».
Согласно материалу, артистка решила спеть, когда гуляла со своей дочкой Лизой и попутно давала интервью. Напомним, что Пугачева впервые за долгое время высказалась о своем решении уехать из России в 2022 году.
Певица также рассказала, что у нее возникли серьезные проблемы с голосовыми связками после выступления в 1986 году перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Номер был исполнен в поселке Зеленый Мыс под Припятью.
Алла Пугачева дала первое интервью после отъезда из России
С возрастом негативный эффект, который оказала работа в условиях радиации на здоровье артистки, стал более ощутимым. Иногда Пугачевой тяжело даже просто говорить. Она уже более пяти лет отказывается от выступлений, какие бы гонорары ей ни предлагали.
В настоящее время артистка проживает на вилле «Марта» в Латвии. Прогуливаться она предпочитает рано утром, когда на пляже нет отдыхающих.
Однако во время интервью Пугачеву заметил сидевший на скамейке пенсионер с женой. Он захотел услышать в исполнении звезды «маленький напев», на ее выбор. Пугачева согласилась и начала: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...»
К ее исполнению присоединился и сам пенсионер, пока его жена снимала их на камеру. После Пугачева отметила, что желание петь у нее не пропало.
«Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой», — передает слова певицы «7Дней.ru».К тому же, голос у Примадонны еще есть, просто не хочется лишний раз его показывать.
