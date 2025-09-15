Алла Пугачева спела для русского пенсионера и его жены во время прогулки с дочкой

15 сентября 2025, 04:20

Алла Пугачёва дочкой Лизой (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Алла Пугачева исполнила песню для российских туристов во время прогулки по побережью Рижского залива. Об этом пишет издание «7Дней.ru».





Согласно материалу, артистка решила спеть, когда гуляла со своей дочкой Лизой и попутно давала интервью. Напомним, что Пугачева впервые за долгое время высказалась о своем решении уехать из России в 2022 году.



Певица также рассказала, что у нее возникли серьезные проблемы с голосовыми связками после выступления в 1986 году перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Номер был исполнен в поселке Зеленый Мыс под Припятью.





Алла Пугачева дала первое интервью после отъезда из России

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)



«Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой», — передает слова певицы «7Дней.ru».