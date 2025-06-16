«Отношения с другими мужчинами»: Митя Фомин раскрыл правду о романе с экс-солисткой Hi-Fi

16 июня 2025, 12:06

Митя Фомин признался в отношениях с экс-солисткой Hi-Fi Татьяной Терешиной

Митя Фомин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Митя Фомин признался в эфире «ШБ-шоу» с Георгием Иващенко, что с бывшей солисткой группы Hi-Fi Татьяной Терешиной, его связывают не только дружеские отношения. Оказалось, ранее артисты питали друг к другу теплые чувства.







«Мы отправлялись в путешествия, Таня умеет жить на широкую ногу и жить красиво, это факт», — рассказал Фомин.

«Это были вспышки, она строила отношения с другими мужчинами, поэтому не сложилось», — признался артист.

«Она воспитывала детей, я был на гастролях, мы мало общались, но никакой ссоры между нами не было», — заверил певец.