«Лезут в карман к человеку, обзывают, придумывая клички»: Ксения Бородина заступилась за мужа после поражения на шоу

16 июня 2025, 11:25

Ксения Бородина заступилась за мужа после поражения на шоу

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина в личном блоге поддержала Николая Сердюкова, которого регулярно критикуют в Сети.





Недавно стало известно, что супруги покинули шоу «Сокровища императора». По словам телеведущей, поражение в проекте ее не расстроило.





«Единственное, что я испытала, когда мы ушли, это облегчение. Я рада, что так получилось», — сообщила знаменитость.

«Лезут в карман к человеку, которого не знают, обзывают, придумывая клички, делают разборы. И он ни разу в интернете никого не облил грязью и не ответил ни на одно высказывание! И этим я горжусь, что он такой сильный духом человек! Поэтому, когда говорят про мою реакцию, я всегда буду убирать таких из моей жизни и карму никто не отменял», — высказалась Ксения.

