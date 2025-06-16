Леонид Агутин снял клип про развод с Анжеликой Варум
56-летний певец Леонид Агутин снял клип про развод с Анжеликой Варум. Артист показал кадры со съемок в своем блоге.
В Интернете уже не раз обсуждали возможный развод звездной пары. Супруги неоднократно опровергали слухи о расставании, но на этот раз они решили «обыграть» развод, сняв клип.
По сюжету звездная пара пришла на судебное заседание по бракоразводному процессу. Героев Агутина и Варум сопровождали адвокаты.
Примечательно, что в съемках клипа поучаствовали Андрей Мерзликин, Ольга Медынич, Кристина Бабушкина и другие знаменитости.
*Запрещен в РФ
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