Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и отмена в России: где сейчас актёр Дмитрий Нагиев и почему режиссеры не хотят с ним работать?
Дмитрий Нагиев — российский актёр и телеведущий, известный широкой аудитории своими яркими ролями и харизмой. За годы работы в кино и на телевидении он стал одним из самых узнаваемых и востребованных артистов страны. Несмотря на свою популярность, о его личной жизни мало что известно. «Радио 1» расскажет о биографии и отношениях актёра.
Биография Дмитрия Нагиева: детство и юностьДмитрий Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде в семье киноинженера оптико-механического завода и преподавательницы иностранных языков. Его отец когда-то мечтал стать актёром, но не смог поступить в театральный институт. Его мечта, тем не менее, осуществилась через сына.
В детстве Дмитрий был скромным и тихим мальчиком. Чтобы привить ему уверенность, родители записали его на секции дзюдо и самбо. Однако тренер вскоре исключил его из-за слабого здоровья. Несмотря на это, Нагиев продолжил заниматься спортом самостоятельно.
Через несколько лет он завоевал серебряную медаль на городском чемпионате, стал мастером спорта по самбо и чемпионом СССР. Когда мальчику было 11 лет, его родители развелись, и они с братом остались жить с мамой.
«В тех тяжелых условиях она сама выстояла и воспитала нас с братом приличными людьми. За что я ей очень благодарен», — рассказывал Нагиев.Сам актёр не считает своё детство счастливым: ему нелегко давалась учёба в школе, а одноклассники издевались над ним из-за лишнего веса.
«К тому же я всё время стоял на учёте в детской комнате милиции, потому что, пытаясь обзавестись собственными деньгами, я фарцевал», — вспоминал актёр.
«Поначалу ничего было, а потом они узнали, что я мастер спорта, и только ленивый не захотел проверить, так ли это. Какой бы ты мастер спорта ни был, но против табуретки мало приёмов», — поделился телеведущий.После демобилизации он решил посвятить свою жизнь театру и подал документы в Ленинградский театральный институт имени Н. К. Черкасова. Несмотря на жесткую конкуренцию (на одно место претендовали 150 человек) Нагиев поступил. Однако на последнем курсе он перенес паралич лицевого нерва, из-за чего на его лице остался прищур, который в последствии стал его характерной особенностью.
Происхождение фамилииУ актёра персидские корни по отцовской линии. Семья его дедушки Гулама бежала из Персии (ныне Иран) в Туркменистан после Первой мировой войны. Только вот его родители не пережили голод и не добрались до Ашхабада. Сам мальчик оказался в детдоме, где ему дали новое имя и фамилию — Николай Нагиев.
Фамилия Нагиев на тюркских языках означает «спаситель мира». Ему её дали в честь людей, которые и привели его в детский дом. Николай Нагиев ушел из жизни в 1976 году, но несколько историй из его детства сохранились в памяти Дмитрия.
«В Ашхабаде дедушка с детских лет работал на одного богача — в 8 лет он торговал фруктами. Однажды у него пропали деньги, за это его очень сильно высекли. Когда дед был уже взрослым, его приятель признался, что это он вытащил у него деньги», — поделился Дмитрий в беседе с 7days.Кроме того, артист рассказал, что в детстве был в хороших отношениях со своим дедушкой, они много общались.
«Мне было девять лет, когда он умер. Мы прекрасно с ним общались. Очень хорошо его помню, замечательный человек», — сказал он.
Актерская карьера Дмитрия НагиеваДмитрий Нагиев начал свою актёрскую карьеру ещё в студенческие годы, исполнив роль доктора Дорна в выпускной постановке «Чайка». Эта работа принесла ему признание как лучшего студента курса. После учёбы он уехал во Франкфурт-на-Майне, где два года работал в театре.
По возвращении в Петербург Нагиев начал работать на радио «Модерн», а вскоре с другом Сергеем Ростом создал популярное шоу «Осторожно, модерн!». Ребята сами писали сценарии и шутки, а Дмитрий вёл программу от имени персонажа прапорщика Задова, который быстро завоевал любовь слушателей.
Помимо радиокарьеры, Нагиев продолжал играть в театре, участвуя в спектаклях «Декамерон» и «Кыся». В 1998 году он дебютировал на телевидении в военной драме «Чистилище», а затем снялся в таких проектах, как «Собака Саскервилей», «Мастер и Маргарита» и «Каменская». В общей сложности на его счету более 100 ролей, среди которых особенно известны его работы в сериалах «Физрук» и «Два отца и два сына».
Позже Нагиев стал востребованным телеведущим. Он вёл такие шоу, как «Окна», «Большие гонки», «Мама в законе», а также проекты «Голос» и «Голос. Дети». Актёру приписывают искромётный юмор, харизму и отличную находчивость, что делает его одним из самых популярных телеведущих страны.
Личная жизнь НагиеваШоумен был женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла. Молодой человек пошёл по стопам отца и тоже стал актёром.
«Я пришёл из армии и сразу женился на Алисе Шер. Мы познакомились ещё в театральной студии, куда меня отправила мама. Шер — это псевдоним, который родился уже позже», — рассказал Нагиев.Их брак распался в 2010 году. Кроме того, Нагиев в одном из интервью рассказал о романе с Ларисой Гузеевой. В тот момент актёр учился на втором курсе театрального института, а Гузеева уже была известной актрисой. Хотя отношения длились недолго, Дмитрий отмечает, что они были яркими.
«И вот она поднимается, какой-то невероятной, небесной красоты. Были ли мы парой в итоге? Это был всплеск», — сказал он.В 2020 году стали известны новые подробности из жизни Нагиева. Выяснилось, что он скрывал от своей гражданской жены Натальи Коваленко существование внебрачной дочери, которую актёр признал и дал девочке свою фамилию.
Предположительно, её мама — 45-летняя Анна Спектор, с которой Нагиев начал встречаться около 15 лет назад. Таким образом, актёр живёт на две семьи: в Петербурге с Коваленко и сыном Марком, а в Москве с дочерью Мирой.
Бывшая жена Нагиева Алиса Шер прокомментировала двойную жизнь бывшего супруга.
«Феномен Дмитрия заключается в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, просто не отдаёт себе отчёта в происходящем. Как гипноз, честное слово! Каждая считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется», — сказала она.В апреле 2023 года Нагиев стал дедушкой. У его сына Кирилла появился первенец.
«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», — отметил артист.
Дмитрий Нагиев сегодняПосле длительного творческого перерыва Нагиев вернулся к работе, и его популярность не только сохранилась, но и возросла. Стоимость его участия в проектах значительно увеличилась. Оказалось, что за одно выступление длительностью четыре часа артист просит 95 тысяч евро (почти 6 миллионов рублей).
В марте 2023 года состоялась премьера фильма «Эскортница», где он исполнил главную роль, а в июне того же года — четырехсерийный сериал «Кино про бандитов», в котором Дмитрий также сыграл одну из ведущих ролей.
В 2024 году он выступал в Москве с театральной постановкой «Кыся» и задействован в съёмках нескольких российских проектов, включая фильмы «12 стульев», «Актерище» и «Зять».
В 2026 году положение Дмитрия Нагиева в российском кино изменилось: режиссеры и рекламодатели стали избегать работы с ним, из-за чего артист попал в негласный «стоп-лист»: с ним опасаются работать и киношники, и рекламодатели. Причиной послужила его критика текущей ситуации и состояния кинематографа, в частности — резонансные выступления на премьере «Елок».
Из-за неоднозначной репутации Нагиева исключили из проекта ТНТ «Королек моей любви», хотя изначально он был в составе. Сам актер подтвердил уход с российского ТВ и теперь живет на две страны — Россию и ОАЭ.
В Дубае он развивает авторские курсы по раскрепощению и самовыражению для бизнесменов и знаменитостей. Обучение стоит от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, однако Дмитрий утверждает, что проект пока не приносит большой прибыли из-за высоких расходов на логистику и проживание.
«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду, проживание на троих. И посчитайте, сколько останется», — говорил Нагиев.Впрочем, актер не стал исключать, что, возможно, в будущем это будет его основной источник дохода.