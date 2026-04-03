«Электрички и поезда»: Шпица раскрыла свои правила поездок во время беременности
Катерина Шпица поделилась своим опытом путешествий во время беременности и рассказала, как адаптировала привычный образ жизни под новое состояние. Об этом сообщает «Леди Mail».
Артистка призналась, что по-прежнему любит поездки, экскурсии и активное изучение новых мест, однако теперь старается учитывать особенности организма.
По словам Шпицы, её супруг Руслан не всегда разделяет такой активный ритм — он быстрее устаёт от постоянных перемещений и насыщенной программы. В отличие от него, актриса готова подолгу гулять и осматривать достопримечательности, но во время беременности ей пришлось пересмотреть подход к путешествиям.
Звезда отметила, что на поздних сроках отдаёт предпочтение поездам и электричкам, считая их более безопасным и комфортным способом передвижения по сравнению с автомобилями. Такой выбор позволяет ей чувствовать себя спокойнее и избегать лишнего стресса в дороге.
При этом актриса подчеркнула, что в первом триместре стоит быть особенно осторожной: в этот период организм может непредсказуемо реагировать на поездки, будь то запахи, укачивание или общее самочувствие. Поэтому, по её мнению, важно заранее продумывать маршрут и быть готовой к разным ситуациям.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России