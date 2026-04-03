«В удовольствие»: Полина Диброва раскрыла, когда состоится её свадьба с Товстиком

03 апреля 2026, 12:06

Полина Диброва перенесла свадьбу с Романом Товстиком минимум на год

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бизнесвумен Полина Диброва сообщила, что перенесла свадьбу с возлюбленным Романом Товстиком. В разговоре с KP.RU 36-летняя модель уточнила, что торжество состоится не ранее чем через год.





Диброва отметила, что сейчас для неё важнее восстановить здоровье, урегулировать вопросы в женском клубе и определить дальнейшие жизненные ориентиры. Только после этого она начнёт заниматься подготовкой к свадьбе.

«Мы не торопимся. По нескольким причинам. Нам нужно пройти все эти трудности сейчас. У нас есть внутренние моменты, которые тоже нужно решить. Тем более, я не хочу никому ничего доказывать и кого‑то привязывать. Я хочу, чтобы было всё в удовольствие», — пояснила модель.

«Но когда придёт время, мы обязательно сообщим», — добавила она.