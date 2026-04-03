«В удовольствие»: Полина Диброва раскрыла, когда состоится её свадьба с Товстиком
Бизнесвумен Полина Диброва сообщила, что перенесла свадьбу с возлюбленным Романом Товстиком. В разговоре с KP.RU 36-летняя модель уточнила, что торжество состоится не ранее чем через год.
Диброва отметила, что сейчас для неё важнее восстановить здоровье, урегулировать вопросы в женском клубе и определить дальнейшие жизненные ориентиры. Только после этого она начнёт заниматься подготовкой к свадьбе.
«Мы не торопимся. По нескольким причинам. Нам нужно пройти все эти трудности сейчас. У нас есть внутренние моменты, которые тоже нужно решить. Тем более, я не хочу никому ничего доказывать и кого‑то привязывать. Я хочу, чтобы было всё в удовольствие», — пояснила модель.Напомним, что свадьба Полины с Дмитрием Дибровым прошла с большим размахом. Сейчас же женщина хочет скромное торжество без лишней суеты.
«Но когда придёт время, мы обязательно сообщим», — добавила она.Ранее Дмитрий Дибров усомнился в счастье бывшей жены с Романом Товстиком.