Отношения с Козловским, переезд в США и работа в Японии: Ольге Зуевой 38 лет. Как сегодня живет актриса
Ольга Зуева — российская модель, актриса и режиссер. Она прошла путь от подиумов Токио до киносъемочных площадок Нью-Йорка, а сегодня строит карьеру за кадром. 23 июля артистке исполняется 38 лет. Как она пережила расставание с одним из самых известных актеров России Данилой Козловским и чем занимается сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство и начало карьеры: от Владивостока до подиумаОльга Зуева родилась во Владивостоке. Ее предки со стороны отца были вынуждены покинуть столицу после революции и обосновались на Дальнем Востоке. Отец будущей актрисы стал чемпионом России по мотокроссу, а мать, рано оставшись сиротой, воспитывалась в детдоме.
С раннего возраста Ольга стремилась к знаниям — в шесть лет она поступила в школу с углубленным изучением японского языка. Этот выбор оказался судьбоносным: через десять лет девушка уехала в Токио по приглашению модельного агентства.
Пять лет в Японии и путь в кинематографЗуева провела в Японии почти пять лет и называла эту страну своим вторым домом. Но, несмотря на теплое отношение к культуре, ощущение чужеродности не покидало её. Она продолжила поиски «своего» города: Вена, Париж, Милан, Лондон — локации сменялись одна за другой, пока она не оказалась в Нью-Йорке.
Там Зуева начала актерское обучение и создала первый короткометражный проект — монолог героини, записывающей прощальное обращение к отцу. В это время в России умер ее папа, что сделало работу особенно личной и трогательной.
Отказ от Голливуда и карьера в Нью-ЙоркеОльга быстро поняла, что ей не по душе формат кастингов и голливудская конкуренция. Учеба на сценарном факультете The New School позволила ей работать над проектами в США. Параллельно она появлялась в проектах «Солт», «Вольф с Е» и «Оранжевый — хит сезона».
В 2012 году Зуева вернулась в Россию, где поступила в Летнюю академию Никиты Михалкова и сняла короткометражку «Без пяти минут завтра». Ее заметила Анна Меликян, пригласив в картину «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены». Позже Ольга сняла собственный фильм «Мрамор и плоть», где исполнила главную роль.
Роман с Данилой КозловскимВ 2014 году в Москве Ольга познакомилась с актером Данилой Козловским. Их встреча произошла благодаря общему другу из Владивостока.
«Я не была взволнована в нашу первую встречу. У меня не было этого шлейфа личности Данилы Козловского. Первое, что я подумала, — что он очень красивый мальчик. Но в течение 10 минут все изменилось. Я быстро поняла, что это очень особенный человек, настоящий мужчина. Даня глубоко меня тронул своей добротой, искренностью и какой-то внутренней чистотой, которая обычно не свойственна красивым, успешным и уже тем более известным», — делилась Зуева.Отношения развивались стремительно. Они гуляли по Москве, путешествовали, завели собаку по кличке Груша. Пара жила на две страны: Зуева работала в США, а Козловский — в России.
СМИ все чаще писали о возможной свадьбе. В конце 2019 года стало известно, что пара ждет ребенка.
Рождение дочери и разрыв с КозловскимУ них родилась дочь, которую родители назвали Ода Валентина. Девочка родилась в США. Однако уже в апреле 2021 года Козловский объявил о расставании с Зуевой.
«Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — признался актер.