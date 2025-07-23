Достижения.рф

Отношения с Козловским, переезд в США и работа в Японии: Ольге Зуевой 38 лет. Как сегодня живет актриса

Ольга Зуева (фото: Instagram* / _olyazueva)

Ольга Зуева — российская модель, актриса и режиссер. Она прошла путь от подиумов Токио до киносъемочных площадок Нью-Йорка, а сегодня строит карьеру за кадром. 23 июля артистке исполняется 38 лет. Как она пережила расставание с одним из самых известных актеров России Данилой Козловским и чем занимается сейчас, расскажет «Радио 1».



Детство и начало карьеры: от Владивостока до подиума

Ольга Зуева родилась во Владивостоке. Ее предки со стороны отца были вынуждены покинуть столицу после революции и обосновались на Дальнем Востоке. Отец будущей актрисы стал чемпионом России по мотокроссу, а мать, рано оставшись сиротой, воспитывалась в детдоме.

С раннего возраста Ольга стремилась к знаниям — в шесть лет она поступила в школу с углубленным изучением японского языка. Этот выбор оказался судьбоносным: через десять лет девушка уехала в Токио по приглашению модельного агентства.

Пять лет в Японии и путь в кинематограф

Зуева провела в Японии почти пять лет и называла эту страну своим вторым домом. Но, несмотря на теплое отношение к культуре, ощущение чужеродности не покидало её. Она продолжила поиски «своего» города: Вена, Париж, Милан, Лондон — локации сменялись одна за другой, пока она не оказалась в Нью-Йорке.

Ольга Зуева с братом (фото: Instagram* / _olyazueva)
Там Зуева начала актерское обучение и создала первый короткометражный проект — монолог героини, записывающей прощальное обращение к отцу. В это время в России умер ее папа, что сделало работу особенно личной и трогательной.

Отказ от Голливуда и карьера в Нью-Йорке

Ольга быстро поняла, что ей не по душе формат кастингов и голливудская конкуренция. Учеба на сценарном факультете The New School позволила ей работать над проектами в США. Параллельно она появлялась в проектах «Солт», «Вольф с Е» и «Оранжевый — хит сезона».

В 2012 году Зуева вернулась в Россию, где поступила в Летнюю академию Никиты Михалкова и сняла короткометражку «Без пяти минут завтра». Ее заметила Анна Меликян, пригласив в картину «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены». Позже Ольга сняла собственный фильм «Мрамор и плоть», где исполнила главную роль.

Роман с Данилой Козловским

В 2014 году в Москве Ольга познакомилась с актером Данилой Козловским. Их встреча произошла благодаря общему другу из Владивостока.

«Я не была взволнована в нашу первую встречу. У меня не было этого шлейфа личности Данилы Козловского. Первое, что я подумала, — что он очень красивый мальчик. Но в течение 10 минут все изменилось. Я быстро поняла, что это очень особенный человек, настоящий мужчина. Даня глубоко меня тронул своей добротой, искренностью и какой-то внутренней чистотой, которая обычно не свойственна красивым, успешным и уже тем более известным», — делилась Зуева.
Отношения развивались стремительно. Они гуляли по Москве, путешествовали, завели собаку по кличке Груша. Пара жила на две страны: Зуева работала в США, а Козловский — в России.

Ольга Зуева и Данила Козловский (фото: Instagram* / _olyazueva)

СМИ все чаще писали о возможной свадьбе. В конце 2019 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Рождение дочери и разрыв с Козловским

У них родилась дочь, которую родители назвали Ода Валентина. Девочка родилась в США. Однако уже в апреле 2021 года Козловский объявил о расставании с Зуевой.

«Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — признался актер.

Личная жизнь Зуевой после Козловского

В марте 2023 года Зуева намекнула на новые отношения. Она опубликовала в соцсетях серию снимков из Нью-Йорка. На одном из снимков она была в объятиях мужчины, чье лицо осталось за кадром. Фанаты заподозрили, что у актрисы новый роман. На фото также присутствовала дочь Ода, что многие расценили как признак серьезности отношений.

Чем занимается Ольга Зуева сегодня

Сегодня Ольга Зуева живет в Нью-Йорке с дочерью. Она работает сценаристом, продюсером и режиссером. В 2024 году артистка представила фильм «Эскиз художника». Зуева активно участвует в благотворительных проектах и большую часть времени посвящает воспитанию Оды Валентины.

Читайте также:

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0