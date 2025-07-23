23 июля 2025, 13:35

Ольга Зуева (фото: Instagram* / _olyazueva)

Ольга Зуева — российская модель, актриса и режиссер. Она прошла путь от подиумов Токио до киносъемочных площадок Нью-Йорка, а сегодня строит карьеру за кадром. 23 июля артистке исполняется 38 лет. Как она пережила расставание с одним из самых известных актеров России Данилой Козловским и чем занимается сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры: от Владивостока до подиума

Пять лет в Японии и путь в кинематограф Отказ от Голливуда и карьера в Нью-Йорке Роман с Данилой Козловским Рождение дочери и разрыв с Козловским Личная жизнь Зуевой после Козловского Чем занимается Ольга Зуева сегодня

Детство и начало карьеры: от Владивостока до подиума



Пять лет в Японии и путь в кинематограф

Ольга Зуева с братом (фото: Instagram* / _olyazueva)



Отказ от Голливуда и карьера в Нью-Йорке

Роман с Данилой Козловским

«Я не была взволнована в нашу первую встречу. У меня не было этого шлейфа личности Данилы Козловского. Первое, что я подумала, — что он очень красивый мальчик. Но в течение 10 минут все изменилось. Я быстро поняла, что это очень особенный человек, настоящий мужчина. Даня глубоко меня тронул своей добротой, искренностью и какой-то внутренней чистотой, которая обычно не свойственна красивым, успешным и уже тем более известным», — делилась Зуева.

Ольга Зуева и Данила Козловский (фото: Instagram* / _olyazueva)



Рождение дочери и разрыв с Козловским

«Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду», — признался актер.

Личная жизнь Зуевой после Козловского

Чем занимается Ольга Зуева сегодня